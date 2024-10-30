Миллионер не посторонился получить благотворительную материальную помощь. Как так?

Я не знаю, как так спокойно средней руки чиновник вдруг декларирует 62 миллиона долларов наличными.

Миллионер не посторонился получить благотворительную материальную помощь. Как так? Миллионер не посторонился получить благотворительную материальную помощь. Как так?

Но еще больше поразило, что при этом Игорь Верига не отказался от материальной помощи за счет выплат для уязвимых категорий населения от международной организации.

Ему насчитали 16 000 грн благотворительной помощи от Red Rose CPS. Эта организация оказывает финансовую поддержку людям с инвалидностью, переселенцам, пенсионерам, одиноким родителям, самостоятельно воспитывающим детей и малообеспеченным семьям…