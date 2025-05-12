МИД Китая поддержал идею 30-дневного перемирия. Что это значит?

1. Заявление появилось на фоне результативного начала переговоров об уменьшении взаимных пошлин между США и Китаем. И это заявление следует рассматривать исключительно в контексте этих переговоров.

2. Само заявление не несет на сегодняшний день никакой "угрозы" Кремлю, в том смысле, что после этого, побудительные действия со стороны Пекина вряд ли последуют. Вернее, они возможны в том случае, если они будут увязываться в более широкую логику договоренностей Америки и Поднебесной.

3. Пекин показал: они могут активнее включиться в этот процесс, если их попросят.

4. Мы должны также четко уяснить одну важную вещь: Москва, несмотря на огромную экономическую и все большую политическую зависимость от Китая, не является вассалом Пекина, как многие у нас это считают. Это важный аспект в том смысле, что в Пекине нет исключаться, которым сиюминутно и безболезненно можно "погасить" РФ. Пекин может задушить Россию в объятиях. Но это процесс, который требует не только времени, но и многих реверансов, ведь сателлиты Китая будут бороться за то, что и как он будет делать. Проще говоря – это не игра в мир за 24 часа.

5. По состоянию на данный момент, заявление Пекина о 30-дневном перемирии есть предложение к диалогу с США и прямого отношения к стамбульским переговорам не имеет. Но все будет зависеть от того, захотят ли американцы просить Пекин стать посредником уже сегодня. Пекин прекрасно понимает, что без вмешательства Путин будет срывать переговоры в Стамбуле. А потому Китай просто ждет: будет приглашение сейчас (вероятность пока невелика) он начнет дипломатическую игру. Не будет сейчас, так с большой долей вероятности, это приглашение появится через несколько месяцев.

А нам пора немного шире смотреть на мир. Украина, может, и не нужна Китаю, хотя об этом я готов и поспорить. Но мы являемся одним из весомых центров напряжения в мире, вокруг которого строится большая геополитическая игра нескольких континентов.