Места для еды в Париже, чтобы ощутить пикантный вкус Франции

Изысканная французская кухня легендарна. Это благодаря тонкому подходу кулинарных профессионалов к приготовлению блюд и высоким стандартам эстетики подачи пищи. Лучшие рестораны Парижа ассоциируются у путешественников не только с отменной едой и напитками, но и с шикарными интерьерами гастрономических просторов и изысканной подачей блюд.

В столице Франции много уютных ресторанов с теплой атмосферой, исполненных элегантности и грации. Мы составили список лучших мест для еды в Париже, искусно расставив акценты на кухне и дизайне помещений. Многие из этих заведений получили награды Time Out Food and Drink Awards, что только придает им престиж.

Знакомясь с ресторанами Парижа сразу хочется вспомнить Le Clarence с его роскошной авторской кухней. Он занял первое место в популярных рейтингах благодаря богатому ассортименту изысканных блюд из сезонных продуктов. Однако ресторан Grande Brasserie впервые возглавил современные опросы парижан. Это связано с сменой руководства, ведь заведением теперь руководит амбициозный Адриан Спану. Не сомневайтесь, что в Париже вы найдете достойное место с шикарными деликатесами и комфортной атмосферой. Независимо от вашего бюджета, здесь есть отличные места для еды на любой вкус и кошелек.

Предпочитаете нежную французскую кухню? Прекрасно, посетите Le Servan. Ищете восточной экзотики? Отправляйтесь в Ryo, японский ресторан с интригующей атмосферой. Лучшие рестораны Парижа с аккуратными столами и белыми салфетками ждут вас.

Le Clarence

Начнём наше путешествие с одного из самых роскошных ресторанов Парижа, Франция. Здесь гармонично сочетаются королевские люстры и неоклассические картины. Ранеkeyboard: Ресторан раньше был шикарным домом с привлекательной лепниной, панелями из натурального дерева и элементами бархатной отделки.

Шеф-повар приглашает посетителей погрузиться в мир гастрономических удовольствий, приготовленных из свежих сезонных продуктов. Один из лучших ресторанов Парижа занимает почетное место благодаря следующим блюдам:

Острые креветки, обжаренные в кляре до золотистой корочки;

Аппетитная жареная морская рыба.

К основному блюду следует заказать бокал изысканного вина из роскошного винного погреба ресторана. Заведение предлагает более 1400 видов вин от лучших производителей страны. Меню и винная карта постоянно обновляются и обогащаются новыми деликатесами, достойными монархов.

Le Cadoret

Посмотрим на следующее модное заведение, входящее в тройку лучших ресторанов Парижа. Это яркий и дружественный Le Cadoret. Здесь подают острый палерон с нежным соусом и другие изысканные блюда с гармоничным сочетанием ингредиентов и специй. Обязательно попробуйте натуральное вино или саке, чтобы в полной мере почувствовать все преимущества этого ресторана.

Le Douyenne

Le Douyenne – уникальный ресторан в сельской местности с потрясающей кухней и домашней атмосферой. Источник: https://ledoyennerestaurant.com/ Le Douyenne – уникальный ресторан в сельской местности с потрясающей кухней и домашней атмосферой. Источник: https://ledoyennerestaurant.com/

Лучшие рестораны Парижа олицетворяют лучшие традиции кулинарного мастерства, и Le Douyenne не является исключением. Заведение имеет особую атмосферу, вдали от шумного города с его бешеным ритмом жизни. Основатели заведения Джеймс Эдвард Генри и Шон Келли решили кардинально изменить концепцию гастрономического пространства и создали его в сельской местности с удивительными видами и чистым воздухом.

Что может быть лучше вкусной пищи на свежем воздухе, которую предлагает одно из самых крутых ре Turbulence: блюд Парижа? Здесь готовят аппетитные мясные блюда на гриле с дровами. К примеру, говяжий стейк здесь просто великолепен.

Повара используют сочные травы и овощи из своего огорода. Мясо также закупается в местных фермах. Изысканные гарниры, в том числе жареные зеленые бобы, вызывают восторг из первого кусочка. Даже салат из капусты здесь иначе, имея пикантные нотки и ароматное оливковое масло. Чтобы ощутить магическую ауру ресторана Le Douyenne, забронируйте столик для свидания. Обходительные официанты сделают все возможное, чтобы превратить ваш день в праздник, мы обещаем.

Le Servan

Хорошие рестораны Парижа вдохновляются особым состоянием души, которое называют французским вдохновением. Так, замечательный ресторан Le Servan, мастерски подчеркивающий высокие достижения кулинарного искусства, открылся в 2014 году на улице Сен-Мор.

Заведение входит в топ-10 лучших ресторанов Парижа. Он принадлежит трем сестрам – Леви, Кате и Татьяне. Они приложили много усилий, чтобы создать гастрономическое атмосферное пространство с лепниной на потолке и старинными фресками. Изюминкой интерьера ресторана является удивительная латунная стойка с роскошными букетами.

Здесь можно отведать лучшую еду в Париже, включая великолепные французские и азиатские блюда. Смелое сочетание блюд всегда считается инновацией и вызывает интерес. Непременно попробуйте нежное печенье на гриле с острым тайским соусом. Это кулинарное открытие! Выбор напитков здесь также отличный, включая красные и белые вина Бургундии.

Bistro de Tournelle

Список десяти лучших ресторанов Парижа всегда включает Bistro de Tournelle. Эдуар Верминк уделил много внимания ретро-стилю с интересными фотографиями в потертых рамах, винтажными зеркалами и эксклюзивной вывеской в окне.

Французская кухня здесь подается в отличной обстановке. Жареная курица с нежным картофельным пюре и куриная граница блю с ветчиной и сыром неизменно аппетитны и популярны. Позвольте себе на миг вернуться в прошлое, чтобы ощутить элегантную роскошь прошлых лет.

Clamato

Многие известные рестораны Парижа специализируются на приготовлении удивительных блюд из морепродуктов. Clamato – один из них. При оформлении интерьеров использовались различные материалы, такие как стекло, дерево, бетон и металл. Благодаря этому удалось создать эклектическое пространство с фантастической атмосферой. Ассортимент меню постоянно обновляется. Он напрямую зависит от улова рыбаков, с которыми ресторан сотрудничает напрямую. Обязательно закажите жареный кальмар с кленовым сиропом – вы облизываете пальцы от удовольствия. Если хотите чего-нибудь пикантного, попробуйте острую олеронскую каракатицу. Главное – следите за ценами, чтобы уложиться в запланированный бюджет.

Restaurant Passerini

Модные рестораны Парижа часто выбирают итальянскую кухню как любимую и обычно попадают в цель. Ресторан Passerini с шеф-поваром Джованни Пассерини – одно из таких заведений. Его интерьер имеет яркие итальянские акценты. Здесь тераццо-пол сочетается с белоснежными стенами и элегантными лампами с гладкой поверхностью.

Изысканное итальянское меню предлагает богатый выбор пасты с острыми соусами, равиоли с разными начинками и, конечно, пиццу. Специалитет Пассерини – рагу из утки с тальятелле, вкус которого не только разжигает аппетит, но и возбуждает воображение. Бронируйте столик заранее, чтобы ничто не испортило ваши планы на день.

Septime

Секрет популярных ресторанов Парижа заключается в их магической атмосфере и соблазнительной кухне. Septime – один из них. Дверь этого ресторана открылась еще в 2011 году. Он уже успел завоевать любовь многих парижан и путешественников. Это одно из самых колоритных мест для еды в Париже. Здесь подают аппетитные блюда в духе лондонских пабов.

Ресторан имеет таинственную атмосферу благодаря низкому освещению и оригинальным идеям дизайна интерьера. Слегка потертые деревянные столы прекрасно сочетаются с металлической мебелью.

Кухня Septime умеет удивлять, ведь меню заведения постоянно меняется. Попробуйте эти блюда, ожидая их удивительных вкусов:

Кремовый артишок с бланшированным миндалем, трюфелем и сумахом;

Нежный баклажан с каракатицей и грибным соусом;

Кремовое мороженое с цветами вербены и медом.

Разве не хотите отведать лучшие блюда Парижа? Чтобы ваш ужин был максимально гармоничным, дополните его изысканным вином из сочного винограда. Это настоящее блаженство...

Les Enfants du Marché

Лучшие рестораны Парижа знают, как угодить. Так, Les Enfants du Marché приглашает гостей почувствовать дружескую атмосферу за длинной стойкой под открытым небом. Владелец заведения признан лучшим среди ведущих во французской столице и получил высокие награды, такие как Time Out Food and Drink Awards.

Шунти Сузуки мастерски готовит великолепные японские блюда. Гости просто в восторге. Здесь можно заказать как вкусные колбаски с изысканными гарнирами, так и классические мидии с горгонзоловым соусом. Обильный ассортимент вин и других напитков позволяет дополнить ваш обед или ужин удачным акцентом для праздничной атмосферы.

Le Mermoz

Известные рестораны Парижа часто выбирают винтажные элементы для своих интерьеров, чтобы создать привлекательную атмосферу. К примеру, Le Mermoz имеет дух 60-х. Здесь идеально сочетается практичная мебель и мозаичный пол. Картину гармоничного интерьера искусно завершает опаловая люстра.

Путешественники должны посетить рестораны Парижа с великолепной кухней, например Le Mermoz. Здесь подают удивительную еду:

Скумбрию в цветах цуккини;

Нежные мясные медальоны с ягодами и грибами;

Ризото с солеросом и полезным йогуртом.

Не забудьте заказать натуральное вино, которое поможет раскрыть богатую гамму вкусов удивительных блюд.

Le Chateaubriand

В Le Chateaubriand, одном из самых ярких мест для еды в Париже, Франция, царит особая атмосфера благодаря мягкому освещению, мраморной стойке и дорогой посуде. Роскошные блюда национальной кухни радуют посетителей ресторана с 2006 года. Заведение делает ставку на быстрое обслуживание и разумные цены, поэтому здесь всегда живо и весело. Le Chateaubriand славится смелыми экспериментами с едой с необычным сочетанием ингредиентов. Он считается одним из самых креативных ресторанов Парижа, ведь всегда удивляет.

Les Arlots

Хорошие места для еды в Париже характеризуются богатым ассортиментом аппетитных и доступных блюд. Бистро Les Arlots с его непревзойденными колбасками и картофельным пюре – одно из таких мест. Здесь можно отвлечься от мирских забот и набраться сил для новых свершений.

Mokonuts

Список ресторанов, которые стоит попробовать в Париже, действительно длинный. Посещая французскую столицу, обязательно посетите Mokonuts с его волшебной атмосферой. Здесь искусные кулинары готовят чудесное печенье и сырые морские гребешки. Изысканная кухня с широким винным списком, изящными блюдами и приятной атмосферой: все здесь сочетается, чтобы гости захотели вернуться снова.

Vantre

Бокал изысканного вина идеально дополняет блюда из морепродуктов. Источник: Freepik Бокал изысканного вина идеально дополняет блюда из морепродуктов. Источник: Freepik

Ищете крутые места для еды в Париже? Посетите знаменитое бистро Vantre для простых блюд, таких как картофель фри, и сложных шедевров, таких как острые сардины или нежная хек с соусом чоризо. Дополните картину вашего идеального ужина бокалом роскошного вина от лучших брендов. Заведение имеет свой винный погреб с богатым ассортиментом выбранных напитков для самого изысканного вкуса. Знаменитое бистро приглашает попробовать их лично!

Eels

Eels, небольшое бистро в Пуассоньере, возглавляет список лучших местных ресторанов Парижа. Еду здесь готовят талантливые кулинарные профессионалы, строго соблюдающие рецептуру. Попробуйте острые расчески из равиоли, чтобы узнать секрет гармоничного сочетания вкусов. Для овощного гарнира обратите внимание на зеленые бобы и перцы подрона.

Racines

Лучшие места для еды в Париже привлекают туристов и местных жителей. К таким местам относится Racines с красивой мебелью из темного дерева и впечатляющими картинами 19 века.

Таверна украшена изысканной плиткой, которая помогает создать цельную головоломку роскошного окружения. Искусный шеф-повар Симоне Тондо готовит фантастические блюда на открытой кухне, благодаря чему гости могут наблюдать за интересной тайной создания кулинарных шедевров.

Le Tagine

Le Tagine, один из лучших ресторанов Парижа, имеет уникальные особенности. Заведение украшено ажурными фонарями и кружевными тканями на потолке. Здесь готовят удивительные блюда исключительно из свежих продуктов из местных ферм.

Божественная баранина с оливковым маслом;

Нежный кускус с пикантными специями.

Бутылка прекрасного вина из лучшего винограда станет ярким украшением вашего стола и поможет создать праздничную атмосферу.

Brutos

Название одного из лучших местных ресторанов Парижа Brutos может показаться немного странным и грубым, но не торопитесь с выводами. Здесь делают все, чтобы посетители почувствовали, что таков настоящий праздник с кулинарными наслаждениями. Если вам удастся заглянуть, попробуйте жареные равиоли с крабом, нежный говяжий стейк и банановый десерт.

Sur Mer

Вы любите маленькие рестораны с уникальными особенностями? Тогда найдите время, чтобы посетить ресторан Sur Mer. Заведение открыло Олив Даву, который уделяет большое внимание меню и регулярно пополняет его новыми блюдами.

Что может быть вкуснее блюд, приготовленных из только что выловленной рыбы? Гости Sur Mer наслаждаются черной кефалью в стиле севиче и великолепным карпаччо. Вкусно!

Chez Celine

Если вы фанат сэндвичей, то вам стоит посетить самый лучший ресторан Парижа Chez Celine. Окунитесь в мир вкусных блюд, приготовленных с любовью опытными поварами. Сэндвичи здесь вкусны и доступны, поэтому место всегда переполнено. Попробуйте нежную курицу с овощами, и ее вкус доставит вам много удовольствия. Здесь предлагают много вегетарианских блюд, в частности тыкву с орехами, густой соус из оливок, анчоусов и каперсов.

Le Dauphine

Гурманы всегда включают ресторан Le Dauphine в список лучших мест для еды в Париже. Его интерьер украшен мрамором Каррара и стеклянными элементами. Рем Колхаас активно участвовал в создании Le Dauphine и вложил в него часть своей души.

Гости ресторана предпочитают эстетические блюда из натуральных продуктов. Важным преимуществом заведения является наличие комплексного меню за 20 евро, идеально подходящего для здоровых и сытных обедов.

Grande Brasserie

Grande Brasserie по праву признан одним из лучших ресторанов Парижа. Источник: Pexels Grande Brasserie по праву признан одним из лучших ресторанов Парижа. Источник: Pexels

Grande Brasserie была восстановлена в 2022 году и получила награду лучшего ресторана Парижа на Time Out Paris Food and Drink Awards. Владелец Адриан Спану решил возродить традиции колоритного заведения в виде модного интерьера и, конечно, великолепной кухни. Все, от мозаики старого стиля и послевоенных фресок до белоснежных скатертей, выглядит гармонично. Здесь так приятно наслаждаться высокой кухней от шеф-повара Грегуара Симона. Единственное – обращайте внимание на цены. Некоторые блюда могут быть неожиданно дорогими.

Франция

Одно из самых лучших мест для еды в Париже расположено на живописной улице де Ниль. Это шикарный ресторан Frenchie. Уже из названия ясно, что заведение специализируется на французской кухне. Обязательно попробуйте шотландские яйца и нагетсы с хлебом и нежной телятиной.

Дополните блюда бокалом изысканного белого или красного вина из широкого винного списка и вы сможете посмотреть на свои проблемы с другого ракурса. Сюда можно прийти как с близким человеком, так и в одиночестве. Заведение не отличается большими размерами, а главный акцент здесь – на уютной атмосфере и дружелюбии.

Quinsou

Лучшие рестораны Парижа, Франция, приглашают гостей оценить вкус королевских блюд из разных кухонь мира и ощутить истинное удовольствие в комфортной среде. Антонин Бонне, отличный шеф-повар заведения, не гонится за трендами модных и ярких интерьеров, а сосредотачивается на изысканной кухне в довольно скромном помещении.

Стоит попробовать лобстер с маринованой свеклой и необычное печенье из телятины из фондю из черного трюфеля. Это настоящее искусство на тарелке.

La Maquis

Модные рестораны Парижа, Франция, привлекают посетителей яркими интерьерами и роскошными блюдами от искусных кулинарных художников. Да, ресторан La Maquis манит туристов и местных своим эффектным темно-красным окном. Талантливые шеф-повара заведения знают, как приготовить отличные блюда с точным соблюдением рецептуры. Гости удивлены как эстетической стороной блюд, так и их сказочным вкусом.

Gare au Gorille

Если вам интересны экзотические места для посещения в Париже, обратите внимание на Gare au Gorille. Классически оформленное пространство предлагает отличную восточную кухню. Закажите хека с бобами Пемпола и тайским бульоном, и ваши вкусовые рецепторы будут вам благодарны. Ресторан предлагает посетителям одну из лучших винных карт во всем регионе.

Narro

Выше всего оцененные рестораны Парижа славятся приготовлением вкусных мясных и рыбных деликатесов. Казума Чикуда, японский шеф-повар в Narro, предлагает роскошные тарталетки с луком-пореем и овощи с ароматным винным соусом. Меню Narro часто обновляется новыми блюдами, что помогает поддерживать интригу и всегда привлекает посетителей.

Ran

Ran – это парижский ресторан с интересной историей и благородным характером. Он был построен на месте классического ресторана с национальной кухней. Сегодня, кроме вкусных французских блюд, ресторан предлагает отличную азиатскую и японскую кухню.

Интерьер украшен старинными панелями и элегантной лепниной, а современные детали придают новизны и элегантность. Следует попробовать аппетитные роллы с жареным лососем, занимающим ведущее место в меню ресторана.

Jeanne-Aimée

Если вы хотите почувствовать лучшие модные рестораны Парижа, отправляйтесь в Jeanne-Aimée. Гостей поражают мансардные окна и гладкие бетонные полы, живописный сад и оранжевые стены. Интерьер заведения оформлен со вкусом, а классическая атмосфера удачно дополняется мебелью в скандинавском стиле. Здесь всегда много посетителей благодаря богатому ассортименту сезонных блюд из органических продуктов. Шикарное обеденное меню за 35 евро уже завоевало сердца многих гостей.

Magma

Один из лучших ресторанов для еды в Париже, Magma, заслуженно получил свои 5 звезд. Его создатели продумали концепцию пространства до мельчайших деталей. Фасад цвета хаки, мягкие банкетки и гранитная барная стойка помогают создать гармоничный цельный образ заведения.

Попробуйте курицу с фенхелем и острым рыбным соусом или мороженое с листьями лаванды, чтобы почувствовать гармонию в чистом виде. Дополните свою трапезу бокалом роскошного натурального вина, и вы поймете секрет подлинного счастья и блаженства.

Recoin

Все познается в сравнении, как и хорошие рестораны Парижа, Франции. Если вы хотите посетить дружеское место с прекрасной кухней, посетите ресторан с оригинальным названием Recoin. Его интерьер оформлен с тонким дизайнерским вкусом. Светлое дерево, стены пастельных цветов и пол, выложенный плиткой василькового оттенка, органично сочетаются. Посетителям уютно как утром, так и поздним вечером, когда вокруг зажигается много огней.

Жареная рыба, мясные и овощные блюда здесь просто удивительны. О винной карте нечего и говорить – все понятно без слов.

Ryo

Ресторан Ryo с уникальной японской кухней заслуженно входит в топ-20 ресторанов Парижа. Шеф-повар Тойофуми Озуру мастерски готовит морского ежа, суши из лангустинов и карпаччо из янтарной рыбы. Наслаждайтесь вкусом оригинального японского саке, которое здесь представлено в богатом ассортименте.

Menkichi

Гастрономические эксперты всегда включают Menkichi в список лучших ресторанов для еды в Париже. Побалуйте себя вкусной домашней лапшой, приготовленной с нежным куриным или свиным бульоном с яйцом Адитами. Это невероятно вкусно!

Le Marais

Французские рестораны Парижа разнообразны по кухне и дизайну интерьера. К примеру, Le Marais привлекает посетителей своей инновационной атмосферой с открытой кухней и громкой музыкой.

У шеф-повара нет секретов от посетителей и готовят кулинарные шедевры прямо перед гостями. Овощи, отборное мясо и рыба здесь просто вкусные. Следует попробовать питу с сочной курицей, нежные фрикадельки и овощные гарниры. Блюда, приготовленные на гриле, особенно вкусны и пикантны.

Мы рады поделиться с вами лучшими ресторанами в Париже. Теперь вам не придется тратить время на поиски мест, где можно вкусно поесть в приятной атмосфере. Столица Франции всегда славилась своей великолепной кухней и изысканными интерьерами. Ее рестораны доказывают эту аксиому. Желаем магического путешествия и новых кулинарных открытий!