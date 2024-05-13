Меренговый рулет с клубникой: идеальный десерт

Он легко готовится дома из доступных ингредиентов.

Очень нежный и безумно вкусный, этот рулет точно придется по душе всем любителям сладенького и станет украшением праздничного стола!

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Інгредієнти:

• Білок — 200 г;

• Цукор — 100 г;

• Цукрова пудра — 100 г;

• Кукурудзяний крохмаль — 30 г;

• Дрібка солі;

• Сік лимону — 5 г;

• Полуниця свіжа — 350 г;

• Крем сир — 300 г;

• Вершки 33% — 60 г;

• Цукрова пудра — 20 г.

Приготування:

1. Почати збивати білок, додати дрібку солі.

2. Коли зʼявиться біла піна, поступово, по чайній ложці додавати цукор та цукрову пудру, продовжуючи збивати.

3. В кінці додати крохмаль та лимонний сік.

4. Коли білок на вінчику, який ви виймаєте з маси, не схиляється на бік, і утворюється твердий пік — припиняйте збивати.

5. Перекласти меренгу на пергамент, розрівняти рівномірно по деку та випікати протягом 40 хвилин при температурі 130°.

6. Вершки, сир та пудру змішати разом. Полуницю нарізати кубиком.

7. Дістати запечену меренгу, перевернути внутрішньою стороною догори, змастити кремом, додати полуницю та згорнути в рулет за допомогою пергаменту або харчової плівки (кому з чим зручніше працювати).

8. Загорнути в харчову плівку та поставити в холодильник на кілька годин.