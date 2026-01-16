Массированные обстрелы Киева в ближайшие дни и переговоры о мире. Трамп отходит от идеи блиц-крига

В последние дни все больше создается впечатление, что Трамп отходит от идеи блиц-льда.

Наверное, нет в стране человека, который не видел бы новость о том, что в ближайшие несколько суток будет массирован удар россиян по Киеву и области. И не нужно быть большим аналитиком, чтобы понять – этот удар, если он будет, будет направлен на энергетику.

1. К сожалению, Трамп не спешит давить на Россию, чтобы максимально быстро дала ответ на предложения по плану из 20 пунктов. Визит Виткофа и Кушнера в Москву будет не раньше конца этого месяца, а это значит, что до конца месяца у Путина есть временный лаг. И я уверен, что эта встреча ни к чему не приведет: Путин будет тянуть время, а Трамп не имеет рычагов влияния на Путина, которые позволили бы эффективно надавить на Россию уже сейчас.

2. Венесуэльский кураж Трампа понемногу улетучивается. А по Ирану ситуация явно подвисла. И, похоже, стратегия США состоит из двух пунктов: 1) взглянуть на энергетическую ситуацию в Украине; 2) при необходимости, подождать еще с полгода пока российские нефтяные проблемы максимально ослабят Россию.

3. Логика США на 2026 год сводится к следующим пунктам:

– получить максимальный контроль над ценообразованием нефти в мире;

– получить максимальный контроль над главными логистическими точками мира (Гренландия, Панамский и Суэцкий каналы);

– максимально вернуть доллар в мировые торговые операции (прежде всего благодаря нефти);

– Получить максимальный доступ к редкоземельным металлам в мире.

4. Все это делается для того, чтобы с максимально сильной позиции выйти на переговоры с Китаем, который в прошлом году принял вызов Трампа и объявил: хотите торговой войны, мы ограничим вам доступ к редкоземам.

5. Но вернемся в Украину. Путин, по логике, должен нанести серьезный удар по Киеву: он верит, что блекаут заставит Украину идти на унизительный мир. Думаю, что ему это не удастся, но я хотел бы обратить внимание на несколько моментов, ставших "узким горлышком" после предварительного обстрела.

– Вчера было провозглашено чрезвычайное энергетическое состояние. Но это метафора, не имеющая под собой никакой основы. К сожалению, новый министр энергетики будет работать с полномочиями мирного времени. Единственные надежды, что вновь созданный энергетический штаб (пятый за два года) будет работать. Все четыре предыдущих имитировали деятельность.

– на дипломатическом уровне мы полностью провалили трек энергетического геноцида россиян. Заявление нашего спецпредставителя в ООН о "сушите весла и плетите лапти" квинтэссенция этого провала. Вместо того чтобы понравиться украинцам, нужно было говорить, что последний раз что-то подобное в Украине было в 1941 году из-за фашистов.

– На уровне государства и на уровне Киева мы полностью провалили коммуникацию с населением. К сожалению, сейчас выводы никто не сделал. Ни на уровне Киева ни на уровне государства нет не то, что коммуникационной стратегии, нет спикеров, которые могли бы грамотно коммуникировать.

Повторю еще раз: нужно готовиться к самому сложному. Самое плохое, что может быть – это начать опрокидывать ответственность, а это пока базовый сценарий.