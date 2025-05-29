Маск ушел: поставленные цели не были достигнуты

Илон Маск покидает свою работу в правительстве США – как и предполагалось. Об этом он сам сообщил в твиттере, информацию также подтвердили журналистам в Белом доме.

"Поскольку запланированный срок моих полномочий специального правительственного служащего подходит к концу, я хотел бы поблагодарить президента Трампа за возможность уменьшить неэффективные расходы", - написал Маск.

При этом он добавил, что миссия DOGE (его департамент, занимающийся сокращением бюджетных расходов) со временем только укрепится и станет "образом жизни" правительства.

С начала работы администрации Маск, казалось, не отходил от Дональда Трампа – спровоцировав шквал критики от оппонентов о его несоизмеримой роли в правительстве. В последние недели Маск дистанцировался от политики, заявив, что хочет сосредоточиться на работе в своих компаниях. Илон Маск жаловался на репутационные потери, падение акций Tesla – и сетовал на то, что преодолеть бюрократию в Вашингтоне оказалось гораздо сложнее, чем он представлял.

В частности, Маск выразил разочарование последним пакетным законопроектом Трампа (Big Beautiful Bill, как его называет президент) - который, по оценкам Конгресса, со временем увеличил бы госдолг США почти на $4 трлн. В интервью CBS Маск сказал, что это подрывает работу DOGE. "Я думаю, что законопроект может быть или big, или beautiful. Не знаю, может ли быть и то, и другое. Это мое личное мнение".

Илону Маску не удалось сократить бюджетные расходы США на $1 трлн - цель, которую он ставил в начале своей работы, сравнивая это с урезанием, как бензопилой. "Я удивляюсь, насколько может быть просто сэкономить миллиарды долларов иногда за час", - говорил он тогда. Несколько недель назад Маск заявил, что все еще верит в досягаемость поставленной цели - но добавил: "Это долгий путь, и знаете, это действительно трудно".