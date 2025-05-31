Маск ушел из Белого дома, но не без сюрпризов

В начале мая Маска ждал новый удар от бывшего уже товарища президента Дональда Трампа.

Американский президент заключил с Саудовской Аравией "историческое соглашение" о партнерстве на 600 миллиардов долларов. А уже через несколько дней – американский бизнес подтянулся осваивать Ближний Восток. первым государством, которое внедрит Chat GPT в таких областях, как образование, энергетика, транспорт и здоровье.

Илон Маск активно пытался помешать этому соглашению, срывал его всяческими методами – от истерик в Белом доме до кампаний по очернению Альтмана. приносил никаких денег, поэтому в 2018 году Маск покинул это дело и вышел из совета директоров.

Впрочем, со временем Сэм Альтман стал лидером в сфере искусственного интеллекта, и когда в феврале 2025 года Маск спросил, не хочет ли он компанию продать – его бывший товарищ сказал, что уже все в дамках. А наш Илон Маск отказов не прощает и закусил большую обиду.

Итак, когда не удалось сорвать сделку Open AI с эмиратской компанией G42 руками Трампа – счастливый папаша – страшно обиделся. И наконец решился пойти в свободное плавание. что заключил годовалую сделку о партнерстве, в рамках которой чат-бот Grok будет интегрирован в функционал мессенджера.

Российский делец заявил, что потенциальная стоимость сделки оценивается в 300 миллионов долларов. В случае ее заключения Telegram получит часть средств в виде наличных и акций, а также 50% выручки от подписок на Grok, оформленных через платформу. идеи не только через соцсеть Х.

Маск опроверг, что соглашение уже подписано. Впрочем, слово "пока" – значит, что-то будет Техноолигарх, которого вымели из правительства США – дрейфует в сторону российской соцсети, связанной с ФСБ.

На прошлых выборах в Румынии Telegram активно вмешивался в популяризацию антизападных кандидатов Келина Джорджеску и Джордже Симиона.

В условиях цензуры военного времени – Telegram в Украине является самым популярным источником новостей. Сегодня Telegram активно используют более 10 миллионов человек, преимущественно молодежь от 16 до 35 лет.

Поэтому на первых послевоенных выборах новая сладкая бизнес-пара Илон Маск и Павел Дуров могут воспользоваться своими продуктами, чтобы поломать ситуацию в Украине в свою пользу.

Когда соглашение все-таки подпишут – это будет означать, что нам легко не будет. И каждому пользователю нужно задуматься, действительно ли им не манипулируют через Telegram.