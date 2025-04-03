Марин Ле Пен и ''Русская правда''

Многие россияне, в том числе и оппозиционных взглядов, восприняли приговор Марин Ле Пен как политический и считают, что за ним стоят французский власти. В их картине мира по другому и быть не может. Оппозиционного политика может посадить только политик правящий. Так было в России всегда. Россияне считают правила, установившиеся в их стране, универсальными: "европейцы только притворяются другими, но мы то знаем…".

Представления большинства россиян (включая и бывших) о политике и устройстве государства просты как "Русская правда".

1. Людьми, а особенно политиками в принципе не могу двигать идеалы, за всем стоят корыстные интересы.

2. Все или большинство политиков и крупных бизнесменов во всех странах нарушают законы. И это норма. Если кого-то вдруг решили прищучить, то за этим стоят более влиятельные конкуренты.

3. Нигде нет настоящей демократии, реальной защиты прав человека, свободы. Все это красивые слова, которые власти используют для обмана населения.

4. Независимости суда, свободы прессы тоже нет - всем манипулируют богатые и облеченные властью.

5. Все или большинство политиков и СМИ врут и коррумпированы.

Разница между ватной и значительной частью оппозиционной аудитории в том, что первая уверена, что "наши - не хуже их", а вторая - что все-таки хуже. Принципиальное онтологическое различие российского общества и социума большей части европейских стран на уровне традиций, передаваемых из поколения в поколение, не понимает ни одна, ни другая.

В российской картине мира честный суд и правомерный приговор оппозиционному лидеру в принципе невозможен: "конечно, это Макрон посадил Ле Пен". Я живу в Германии уже достаточно давно, был в разных ситуациях и видел много всего. И я знаю, что суд здесь независим от власти, а злоупотребления являются достаточно редким исключением.

Знаете, я, наверное, сейчас многих расстрою, но большая часть Европы не живет по "Русской правде". Здесь всё по другому. Не идеально, конечно, но абсолютно иначе. И суд независимый есть, и счеты сводить с помощью силовиков с конкурентами не принято, и коррупция далеко не норма и даже есть немало успешных политиков-идеалистов. А с Марин Ле Пен произошла ординарная история - с ней, как здесь и принято, поступили по закону, просто осудили за жульничество.