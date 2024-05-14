Моё слово (да, не мое конечно, а Президента Французской республики Эммануэля Макрона ) отозвалось очень громко.

7 мая в статье "Личный поединок", я рассказал, как за два с половиной месяца своей просветительской работы Макрон научил Запад не бояться путинского ядерного шантажа, перестать ограничивать себя в противостоянии агрессору надуманными "red lines". И, наконец, как нанести путинской России безоговорочное военное поражение, усилив ВВС Украины десятком эскадрилий Нормандия-Днепр.

А уже 12 мая Путин уволил со своих постов министра обороны РФ Шойгу и Секретаря Совета Безопасности РФ Патрушева. Наиболее значима, конечно, отставка Патрушева.

Патрушев – ключевой идеолог стратегии ядерного шантажа как основного инструмента РФ в объявленной ею Западу войне. Долгое время эта стратегия срабатывала, сковывая решимость Запада. Но Запад не может бесконечно отступать перед питерской шпаной, размахивающей ядерным ломом (в Украине, в Прибалтике, далее везде?). Он не может просто с улыбкой исчезнуть из мировой истории подобно Чеширскому коту.

Когда?то это позорище должно было закончиться, но, похоже, в США закончились политики с мужскими достоинствами. Пришлось Президенту Франции поговорить с Путиным по-пацански и для убедительности помахать немного своими восемьсот восьмидесяти стратегическими ядерными боеголовками.

Макрон обнулил и обратил в посмешище ядерный шантаж Путина. Соответственно сдав в архив "стратегического мыслителя" Патрушева.

Показательна смена акцентов пропагандонского цеха. Франции и Великобритании уже грозят из Кремля не ядерным апокалипсисом, а всего лишь массовой гибелью их военнослужащих на поле боя в Украине.

Провал стратегии ядерного шантажа окончательно лишил Путина шансов на ту Победу, которую они с Патрушевым замыслили и громко анонсировали – уничтожение украинского государства. Острейшей для него проблемой становится теперь сведение партии к условной ничьей, достаточно для него "почетной", чтобы он смог сохранить политическую власть. (Фиксация каких-то территориальных приобретений, например).

В любом случае кардинальное снижение заявленных целей войны (не вспоминая уже про призыв к НАТО собирать монатки и убираться вон ) потребует назначения виновными очень высокопоставленных фигур.

Громкий драматический арест кошелька Шойгу Иванова означал что Путин уже запланировал Большой процесс воров и изменников в министерстве обороны.

"Честный старик" Белоусов поставлен гражданским министром, чтобы ужаснуться и поведать согражданам всю правду о чудовищном воровстве, разложении и предательстве не только аппарата МО, но и значительной части генералитета. Путин надеется, назвав ТАКИХ ВИНОВНЫХ, соскочить с меньшими для себя потерями с колеи проигранной им, по большому счету, войны.

Два основных темничка, вбрасываемые сейчас Кремлем на внешнюю аудиторию – это "долгая война" и "корейский сценарий". Причем, насколько я могу судить по деятельности кремлевской агентуры в Вашингтоне, на этот раз в отличие от переговоров весной 2022-го это уже настоящий корейский сценарий без всяких ограничений, накладываемых на "Южную" Украину. Часть украинских территорий аннексируется Россией, остальная Украина – независимое государство, обеспечивающее свою безопасность, как собственным военным потенциалом, так и любыми военно-политическими союзами, будь то с НАТО. Entente Cordiale или ЕС. Кремль надеется соблазнить такой "Кореей" США и часть украинского общества, уставшего от войны. Альтернатива "корейскому сценарию" – "долгая война" Не знаю, насколько долгая, но еще месяца полтора, пока не восстановится хоть какой-то баланс снарядов и ракет, пока не подоспеют западные самолеты, русские будут способны продолжать наносить разрушительные удары по украинским городам и бросать своих солдат в мясные атаки на украинские позиции.

Если бы российско-украинская война сводилась к классической войне на истощение вдоль тысячекилометровой линии соприкосновения, то возможно стоило бы, по крайней мере, рассмотреть "корейский сценарий". Но у этой войны другой центр тяжести (по Клаузевицу). Это Крымский полуостров, самый уязвимый сектор российской военной машины. Без собственной авиации и флота Украина уже вышвырнула российский ВМС из крымских портов и ежедневно обстреливает вражеские позиции на полуострове.

Какой невероятной глупостью и каким черным предательством было сдать Автономную республику Крым и ее замечательных жителей в какую-то русскую "Северную Корею". В то время как при минимальной помощи своих верных союзников (Франция, Великая Британия, Швеция, Румыния, Польша) Украина может без всякой войны на истощение одной стремительной военной операцией освободить Республику Крым.

И где тогда будут "корейский сценарий" и "долгая война"?

И будет ли после этого Путин?