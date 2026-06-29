Лукашенко сказал Путину ''нет''

В ближайшее время Китай может войти в переговорный процесс по Украине

Катализатором, как бы это ни странно ни звучало, может стать слишком серьезное давление Путина на Лукашенко.

1. То, с какой скоростью Лукашенко удалось получить разрешение от Пекина на срочную встречу с Си, лишь подтверждает, что разговор Лукашенко и Путина произошел в очень сложной обстановке и, судя по всему, Лукашенко сказал "Нет" на все военные пожелания Владимиру Путину.

2. Китай сегодня, де-факто, заявляет, что он становится главным протектором режима Лукашенко и становится главным протектором белорусской государственности. Си уже сделал заявление о том, что он полностью поддерживает государственный суверенитет и независимость Беларуси и это должно стать красной линией для Владимира Путина, Китай, по сути заявил, что поддерживает Лукашенко в том, чтобы тот не предоставлял свою территорию для того, чтобы Путин начинал боевые действия как на территории Европы, так и для повтора.

3. Судя по всему, мы впервые стоим на пороге того, что Китай войти в переговорный процесс по окончании войны в Украине. Эта ситуация, которая сейчас происходит с Беларусью и желание россиян расширить войну на третьи страны крайне не нравится Китаю. Существует достаточно высокая вероятность того, что Китай действительно начнет более активно входить в наш переговорный процесс.

Думаю, что после визита Лукашенко в Пекин могут активизироваться переговоры, санкционированные КНР по линии Минск-Вашингтон-Литва-Польша-Брюсель относительно калийных удобрений. А с другой стороны, могут активизироваться процессы по линии Пекин-Вашингтон по поводу переговоров по Украине и по поводу того, как заканчивать войну и совместно начать давить на Кремль. И в этом контексте, повторю то, что я говорил очень много мест подряд: наша проблема заключается в том, что мы вообще не имеем контактов в КНР.