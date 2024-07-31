Лукашенко назначили изображать СССР в одиночку

Трёхдневное сидение лукашенко с "путиным" на острове Валаам закончилось в воскресенье 28 июля необычно - "путин" засветился на дне флота РФ, а лукашенко растворился в воздухе и только в понедельник материализовался в Минске, где сразу провел совещание о "напряжённой ситуации".

Необычны три момента. Первый, лукашенко и "путин" не устроили совместную пресс-конференцию по окончанию переговоров, и не рассказали, как обычно, насколько они друг другом довольны и близки. Второе, лукашенко не появился на дне флота РФ в Свято-Ленинграде, притом, что возвращался через него. Третье, лукашенко по возвращению в Минск отчитался о "продолжительной беседе" с "путиным", а тот ни слова не проронил о ней.

ТАСС ещё 26 июля спросило у пескова, будет ли лукашенко на дне флота? Не знаю, ответил песков. Собственно, день флота РФ, где были наблюдатели от 31 государства, на этот раз вызывал ощущения смотрин перед распродажей.

Действительно, зачем Москве военный флот на Балтийском море, ставшем внутренним озером НАТО после вступления в Альянс Швеции с Финляндией, и в ситуации, когда его генералы рассказывают СМИ, что война с РФ может начаться в 2026 или в 2027 г. Если начнётся, то с флотом на Балтике произойдёт то же самое, что и с Черноморским флотом РФ, но гораздо быстрее. Поэтому его надо срочно с Балтики уводить в Белое море, а часть можно распродать странам Азии и Африки. В Северном Ледовитом океане многие из его кораблей просто ни к чему.

Поэтому на день флота приехало много потенциальных покупателей. Особый интерес к флоту проявили делегации из Алжира, Индии, Китая, Конго, Кубы и ЮАР. Корабль ЮАР должен был участвовать в дне флота РФ, но не смог выйти из порта из-за неисправности. Делегации этих государств были представлены на самом высоком адмиральском уровне. Де-факто, приехали эксперты и оценщики. Если китайцы могут позволить себе купить понравившиеся суда, то Куба, Конго и ЮАР надеются получить их в подарок за дружбу.

Всё логично, но в понедельник 29 июля вода прорвала дамбу и Беломорканал встал на неопределённое время. Вывести по нему флот с Балтики в Белое море до конца года будет нельзя. Уходить из Балтийского моря корабли РФ могут теперь только через проливы возле Дании и Швеции, а это совсем другая тема. Вероятно, кремль увеличит из-за этого число кораблей, выставленных на продажу, и несколько снизит цены. Патрушева как-то очень вовремя назначили смотрящим за флотом.

Лукашенке, по очевидным причинам, военные корабли и даром не нужны. Но постоять рядом с "путиным" на дне флота РФ и выразить этим солидарность ей в войне с Украиной было логично. Лукашенко от этого мог отвертеться, только если бы утонул в Ладожском озере при купании. Но кремлёвцы почему-то решили, в данном случае лукашенко будет лишним на их водном празднике жизни. Его не было даже на приёме в Адмиралтействе для иностранцев.

Кремлёвцы явно пытаются убедить всех, они сами по себе, а лукашенко сам по себе. По этой причине не было и их совместной пресс-конференции, а "путин" ни слова не сказал о трёх днях сидения с ним на острове. Этим он оставил, в первую очередь своих подданных, в полном неведенье, зачем к нему приезжал лукашенко. Никаких пафосных и ритуальных фраз об общих генах и одной колыбели. Они показательно дистанцируют от лукашенко.

Лукашенко в понедельник на совещании в Минске тоже был крайне лаконичен об РФ. Заявил, что героически добился от Москвы отмены для Мозырского нефтезавода внесения предоплаты за поставляемую ему нефть и ещё, похоже, отмены утилизационного сбора, который она взимает с беларуссов, перегоняющих старые автомобили из ЕС. Похвастав этим подвигом, он потребовал от своих министров тоже чего-то полезного выбивать из московитов, а не свалить только на него это занятие.

От беларусско-российских отношений перешёл к трём пунктам темы совещания о "напряжённой международной обстановке".

Пункт первый – Африка. Лукашенко приказал внести ЮАР в список друзей БССР на веки вечные. При этом потребовал прекратить заниматься глобализацией, так как на неё денег у него нет, и свернуть экономические связи с Африкой.

Пункт второй – саммит БРИКС осенью в Казани. Приказал подготовить беларусский план мир с целью оглашения на нём. Несколько странно, так как лавров в июле говорил, что в Казани будут только члены БРИКС и никого из посторонних. Лавров как обычно соврал, и лукашенко собрался ехать в Казань с планом.

Пункт третий – лукашенко объявил, что хочет отметить 25 лет "союзного государства", первый договор о котором он подписал с Ельциным 8 декабря 1999 г. Поэтому к осени ему нужен план торжеств. Отмечание он явно намерен начать до декабря, чтобы привязаться как-то к саммиту БРИКС.

Это то, что есть в публичной части речи лукашенко 29 июля. Следующий день принёс уточнения – лукашенко созвонился с зюгановым и предложил осенью провести в Минске второй форум "антифашистов", как и первый. Зюганов радостно согласился. После этого лукашенко провёл совещание в академии наук и потребовал от неё до осени родить ему схемы с идеологическим антуражем под все три собрания – саммита БРИКС, "союзного государства" и антификов. Лукашенко привычно запускает с толкача свою советскую бюрократическую машину.

Академия может не напрягаться – всё равно схемы пришлют из Москвы с указанием внести в них беларусский колорит. Вторая причина – восстание в Венесуэле, начавшееся после голосования 28 июля. Поскольку в портовом городе Ла-Гуайро во вторник снесли статую Уго Чавесу, то это означает тектонический сдвиг в сознании венесуэльцев – они уже против не только Мадуро, но и чавизма как такого. "Путин" ещё утром 29 июля поздравил Мадуро с якобы победой на выборах, а лукашенко молчит до сих пор. В этом можно тоже увидеть стратегию дистанцирования, о которой договорились на Вааламе.

Кремлёвцам зачем-то срочно понадобился лукашенко, для виду гуляющий сам по себе.

Возможны несколько причин. Кремлёвцы хотят разыграть его в роли собирателя лагеря социализма вообще и СССР в частности. Это похоже на их схему с Грудиным на выборах 2018 г., где тот набрал 11,77% голосов и занял второе место после "путина". Грудин имел имидж успешного директора подмосковного совхоза им. Ленина, на выборы был выдвинут КПРФ, но присутствовал флёр внутрипартийного оппозиционера. Лукашенко и Беларусь как его успешный колхоз – это устоявшийся мем, который до вторжения 2022 г. позитивно воспринимала часть жителей Украины. Лукашенко, "перетрахивающий" начальство, – это тоже мем, созданный по образцу мифа о Сталине, который начальников сажает, но денно и нощно думает о трудовом народе.

Логично, что кремлёвцы накануне саммита БРИКС, который они хотят превратить в альтернативу саммитам мира, стартовавшим в Швейцарии, назначили лукашенко борцом за мир и социализм. Лукашенко прибыл на Валаам 25 июля для встречи с "путиным" и в этот же день в стране "лучей Чучхе" принимали Рыженкова, нового главу МИД Беларуси. Лукашенко, сидя на острове с "путиным", не забыл 26 июля поздравить президента Кубы и весь кубинский народ с Днем национального восстания – неудачной попыткой штурма казарм Монкада в 1953 г. Звонок зюганову по поводу форума антификов и опять в Минске – тоже идеально ложится в этот ряд.

Другая возможная причина показного дистанцирования кремлёвцев от лукашенки – план использовать его, чтобы посмотреть, как может работать механизм запуска статьи 5 устава НАТО. Лукашенко отводят роль тех самолётов РФ, которые периодически заходят в воздушное пространство НАТО, чтобы в Москве оценили реакцию Альянса.

Для такого предположения тоже есть много причин. В частности, информация о том, что в августе – сентябре лукашенко проведёт большие военные учения с участием 40 тыс. регулярной армии и 50 тыс. мобилизованных резервистов. Началом подготовки к ним уже стали учения для резервистов, которые с 31 июля по 9 августа пройдут подальше от Украины – в двух районах Витебской области возле границы с Латвией и РФ. Прежде всего на них проверят систему сбора военнообязанных в военкоматах по смс.

Похоже, в Кремле носятся с идеей проверить руками лукашенко на прочность НАТО во время "пересменки" в США. Проверять будут в наиболее неожиданном месте – в Латвии. Вопрос в том, как глубоко кремлёвцы намерены использовать лукашенко – ограничиться лишь провокациями на границе или зайти несколько дальше.

Лукашенку на Валааме ввели в его новые роли и дали инструкции, за что он скромно попросил отменить предоплату за нефть и утилизационный сбор. "Чекисты" вздохнули, но согласились. Теперь у лукашенки не будет ни дня без совещаний и накачек для аппарата, и вскоре станет понятно, какие инструкции он получил относительно Польши и Украины.