Лукашенко и Мадуро мучаются из-за шляпки Мелании Трамп

Пока внимание прогрессивной общественности было приковано к шляпке Мелании Трамп, деловую общественность больше интересовало то, что происходило в эти дни в Колумбии и Венесуэле. Обе общественности не ошиблись – и то, и другое будет иметь последствия.

Накануне инаугурации Трампа в Колумбии и Венесуэле произошло события, которые сложно назвать иначе как спецоперациями Москвы.

В колумбийском штате Кататумбо, граничащем с Венесуэлой, с 15 января вспыхнула и стала разрастаться война между двумя "левыми" партизанскими группировками, одна из которых была официально распущена два года назад. Часть её бывших членов объявила о создании новой организации – "33-тий фронт" и провела в ряде населённых пунктов штата публичные казни сторонников другой партизанской организации. "33-тий фронт" требовал от жителей не убирать с улиц тела убитых, но Мигель Лопес, владелец похоронного бюро в городке Тибу, нарушил запрет. За это партизаны убили Лопеса, его жену и ребёнка.

Расправа над Лопесом вызвала массовое бегство жителей из Тибу и соседних посёлков в другие регионы и в Венесуэлу. Мадуро оказался в информационном плюсе – впервые в Венесуэлу массово въезжали, а не выезжали, и стал пиарить режим чавистов как остров стабильности.

По словам Ивана Веласкеса, министра обороны Колумбии, на день инаугурации Трампа из региона бежало свыше 36 тыс. жителей. Колумбийская армия вывозила семьи фермеров даже вертолётами и войска стали входить в регион. Веласкес и президент Густав Петро в унисон заявили: разведка и полиция "проспали" эту войну между партизанами и для всех она полная неожиданность. Популярное, а также официальное объяснение произошедшего – партизаны заново делят между собой плантации коки в джунглях, выглядело логично, но возникает вопрос, почему именно накануне инаугурации Трампа?

Густав Петро, избранный в августе 2022 г. президентом, сам был в молодости "левым" партизаном, так что причин для его свержения у "левых" нет. Тем более, что ещё два его "правые" предшественника проводили системную политику заключения мира со всеми "левыми" партизанами. Более пяти лет назад такое соглашение было подписано всеми на Кубе, и Венесуэла выступила гарантом, что "левые" заканчивают партизанить и чависты не будут снабжать их оружием и оказывать другую помощь.

Войны давно нет, а те, кто не вышел из леса тихо занимались там выращиванием коки, кустарной добычей драгоценных камней и золота, и сбывали их через Венесуэлу. Это не обходилось без мелких эксцессов и убийств, но не в таких масштабах как сейчас. Крупных войн между "партизанами" за передел плантаций тоже не было.

Примечательны действия Мадуро в этой ситуации. Он объявил в Венесуэле с 20 января военно-гражданско-полицейскую мобилизацию для 150 тыс. человек и закрыл границу с Бразилией под предлогом военных учений. Лула да Силва знает, – Мадуро наш суки сын, так как социалистический, но не до такой же степени. В результате бразильцы вместо того, чтобы наблюдать за шляпкой Мелании, стали наблюдать за границей с Венесуэлой и тоже пообещали осенью провести там военные учения. Венесуэльские военные заволновались и по секрету передали бразильцам, чтобы не напрягались, так как эта бодяга закончится через три дня к 23 января, и что Мадуро в реальности не будет никого мобилизовывать. Тем более, 150 тыс.

Действительно, Мадуро, в отличие от лукашенки, у которого армия второй год бегает кросс по периметру границы, не стал мобилизовывать 150 тыс. и заставлять армию бегать по джунглям в полной выкладке. Вероятно, в окружении Мадуро осознали, что попытка отправить армию и полицию на учения, может закончиться их восстанием. Поэтому всё сделали по-советски – объявили манёвры и написали отчёт об их успешном проведении, не покидая казарм.

Всё, что происходило в Колумбии и Венесуэле накануне и в день инаугурации Трампа, очень не понравилось не только ему, но и всему Госдепу, а также Пентагону, ЦРУ и другим ответственным ведомствам. В результате Трамп сразу же в день инаугурации восстановил санкции против Кубы, которые отменил Байден, поскольку заподозрил, что кубинцы могут быть причастны к межпартизанской войне и резне в Колумбии, и объявил наркокартели террористическими организациями. Аргументы, что колумбийцы поставляют в основном натуральный продукт, а не синтетику как мексиканцы, похоже, не убедили Трампа, и он решительно взялся за них.

В итоге в течение суток мир наблюдал за словесной битвой между Трампом и Петро о тарифах, закончившейся тем, что президент Колумбии согласился принимать без условий и ограничений своих сограждан, высылаемых из США. Петро делал так и раньше, когда их высылал Байден, но в случае с Трампом почему решил показать характер.

Это похоже на элемент некой крупной медийной игры, которую совместно начали США и Колумбия в ответ на происки Москвы.

Резня, устроенная взявшимся из воздуха "33-тим фронтом" и шум Мадуро с военно-гражданско-полицейской мобилизацией, как он это сам назвал, выглядят элементом из московской доктрины гибридных войн. Москва передала так Трампу своё послание ко дню инаугурации. Вероятно, обиделась, что на ней были эмигранты в "белых пальто", и никого из кремлёвцев, даже лаврова, у которого закончилась виза на въезд в США, так как истёк срок председательства РФ в Совбезе ООН. Это также намёк Москвы, что она ещё в силах устроить что-то в Колумбии и других странах Америки, если США не пойдут на уступки в переговорах по российско-украинской войне.

Может и от Мадуро потребовать большей активности к ужасу самого диктатора. Не случайно лукашенко уже грустно сказал, что у него одна задач – как пропетлять 2025 год, а там видно будет. У Мадуро тоже задача – как провести летом парламентские выборы и остаться живым. Лукашенко и Мадуро одинаково мучаются плохими предчувствиями из-за шляпки Мелании.