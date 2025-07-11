Лучший месяц для посещения Бали, чтобы пережить идеальные моменты на острове

Бали – один из самых популярных курортных островов в мире, который привлекает туристов своей экзотической красотой, богатой культурой и разнообразными развлечениями. Но когда лучше посетить Бали, чтобы получить максимум от поездки и насладиться пляжным отдыхом, серфингом, дайвингом, йогой, экскурсиями в храмы и природу и другими активностями? Прочтите нашу статью, чтобы узнать, когда лучше всего ехать на Бали, как изменяются погода и цены в зависимости от времени года, а также когда билеты дешевле, а когда их нет.

Готовы открыть лучший сезон для посещения Бали? Тогда вперед!

Лучшее время для купания и загара на Бали

Пляжный отдых на Бали – это то, ради чего сюда каждый год приезжают миллионы туристов. Лучшее время для посещения Бали в 2025 году – с апреля по октябрь, когда погода на острове наиболее благоприятна.

Что касается лучших пляжей острова, здесь есть варианты на любой вкус:

Ищете уединенный отдых? Тогда следует рассмотреть пляжи Нуса-Дуа, Джимбаран или Санур.

Хотите полюбоваться закатом? Лучший вариант – пляж Кута.

Пляж Чанг идеально подойдет для любителей серфинга и экстремальных видов спорта.

Семиняк понравится любителям роскошных пляжных клубов.

Вы легко найдете пляж по вашим предпочтениям. Выбор за вами!

Серфинг: сезон высоких волн

Серфинг на Бали. Источник: Pixabay Серфинг на Бали. Источник: Pixabay

Серфинг на Бали – самая популярная активность, привлекающая многих туристов на остров. Вы фанат экстремального серфинга и хотите знать, какой самый лучший месяц для поездки на Бали, чтобы покорить волны Индийского океана? Не беспокойтесь, мы расскажем все об этом!

Переход в режим серфинга на острове происходит с апреля по октябрь, в середине сезона дождей и сухого сезона. Именно в это время формируются самые высокие волны, достигающие 6 метров и более – мечта любого серфера.

На южном побережье острова вы найдете много серф-спотов, в частности Улувату, Баланган, Дримленд и Паданг. Они подходят для специалистов и опытных серферов. Ловите волну в лучшее время!

Если вы новичок, выбирайте споты на восточном побережье Бали, такие как Керамас, Санур и Нуса Дуа. Здесь волны не так высоки, а море больше подходит для начинающих.

Какой идеальный месяц и период для посещения Бали, если вы настойчиво ищете лучшее время для серфинга? Золотой месяц – июль, ведь именно тогда на острове сочетаются благоприятные погодные условия и высокие волны. Лучший период для поездки на Бали – с апреля по октябрь, когда на острове самая благоприятная погода, а спокойное море способствует формированию волн.

Дайвинг на Бали

Подводный мир острова. Источник: Pixabay Подводный мир острова. Источник: Pixabay

Хотите изучить подводный мир острова? Дайвинг на Бали – это уникальный опыт для любителей глубинного моря. Какие лучшие места для дайвинга на этом острове красоты и когда самый лучший сезон для посещения Бали? Мы подготовили ответы на эти вопросы, чтобы вы могли оценить разнообразие этих мест.

Одно из самых популярных мест для дайвинга на Бали – Туламбен. Здесь можно увидеть затонувший корабль USAT Liberty, являющийся особым местом для любителей фотографии и видеосъемки морских созданий. Остров Нуса-Пенида также стоит посетить, чтобы увидеть стаи скатов-хвостоколов. Дайвинг в Национальном морском парке острова Менджанган – лучшее место для любителей экстремальных видов спорта и крупных рыб. Выбирая наилучшее время для поездки на Бали, вы можете встретить таких морских обитателей, как:

окунь;

креветки;

барракуда;

рифовая акула с белыми кончиками;

гигантский моллюск.

Здесь также есть замечательные коралловые сады.

Сезон дайвинга на Бали длится с апреля по ноябрь и является лучшим временем года для погружений. Особенно благоприятный период для дайвинга – с мая по октябрь, когда погода и морские условия наиболее благоприятны. Если вы планируете свой первый или следующий отпуск для дайвинга, лучшее время для поездки на Бали в 2023 году – с апреля по октябрь. Вы сможете насладиться кристально чистой водой и увидеть множество видов морских созданий на солнечном острове Бали!

Йога на Бали: ретрит в комфортных условиях

Ретрит на Бали. Источник: Pixabay Ретрит на Бали. Источник: Pixabay

Йога на Бали – это ретрит в комфортной среде, где вы можете отключиться от суеты городской жизни и сосредоточиться на своем здоровье и благополучии. На острове много йога-студий и центров трансформации, которые предлагают различные стили релаксации и подходят для любого бюджета.

Поскольку йога на Бали – это занятие, требующее глубокой концентрации и уединения, лучшее время для поездки на Бали – когда туристов меньше, а погода более благоприятная, что позволяет полностью погрузиться в йогу и наслаждаться прекрасной природой острова без отвлечений.

Одно из лучших мест для йоги на Бали – Убуд, который является убежищем для многих знаменитостей, верящих в магическую привлекательность идиллической природы острова. Вы сможете присоединиться к занятиям йогой, которые проходят среди джунглей и рисовых полей. Курорт Laguna Resort Nusa Dua предлагает более роскошный подход к ретриту, предоставляя программы для здоровья и йоги.

Yoga Barn – один из самых популярных йога-центров на Бали, который предлагает разнообразные стили йоги и медитации.

Другие отличные места для занятий йогой на Бали — серф-ретриты в Чанге, такие как Serenity Eco Guesthouse & Yoga и The Chillhouse, объединяющие дух оздоровления и серфинга на одном из лучших пляжей.

Если вы ищете эксклюзивный ретрит, выберите Ananda Cottages, расположенный на склоне горы возле рисовых террас, который предлагает частную виллу.

Лучшие месяцы для посещения Бали – с апреля по октябрь, когда остров находится в сухом сезоне.

Экскурсии — ключ к успешному отпуску

Активный отдых на Бали. Источник: Pixabay Активный отдых на Бали. Источник: Pixabay

Экскурсии на Бали – неотъемлемая часть поездки на этот остров красоты. Посещайте места, которые трудно найти самостоятельно и наслаждайтесь красотой и уникальностью Бали. Хотите знать, когда лучше ехать на Бали для экскурсий? Лучшее время для досмотра достопримечательностей острова — в конце сезона дождей, например, в ноябре и марте. Туристов меньше, цены ниже, а погода теплая и солнечная. Таким образом вы можете избежать толп на экскурсиях и наслаждаться настоящими чудесами острова в максимально комфортных условиях.

Лучшие экскурсии на Бали для разных интересов и возрастов:

Если вы любите приключения, мы рекомендуем экскурсии в ущелья Аюнг и Телага-Ваджа, где можно заняться сплавом по бурным рекам, рафтингом, а также пешими походами к скалам и водопадам.

Чтобы исследовать культурное наследие Бали, рекомендуем посетить многочисленные храмы и монастыри острова, в частности, храм Бесаких и храм Улувата.

Вы также можете отправиться на экскурсию в культурное село Убуд, где можно встретить ремесленников, многие из которых практикуют традиционные балийские танцы и музыку.

Если вы хотите соединить пляжный отдых и романтические прогулки, рекомендуем экскурсии по соседним островам Нуса-Лембонган и Нуса-Пенида. Здесь можно насладиться белым песком и чистой водой, поплавать в теплом море и увидеть уникальный голубой водопад.

Хорошее время для поездки на Бали – с апреля по октябрь, когда погода наиболее благоприятна, а море спокойно. Время зависит от вашего плана поездки, но эти месяцы наиболее рекомендованы для тех, кто ищет солнечный и приятный отпуск на этом тропическом острове.

Наконец, лучшее время года для посещения Бали зависит от целей и желаний путешественников. Если вы хотите заняться серфингом, лучший период – с апреля по октябрь, когда остров предлагает самые благоприятные условия для этого спорта. Если вы планируете погрузиться в здоровый образ жизни и заняться йогой, лучше посетить Бали в межсезонье, ноябре или марте, когда на острове меньше туристов, а цены на ретриты снижены.

Но не забывайте, что на Бали всегда есть что посмотреть и чем заняться в любое время года. Для большинства туристов период с апреля по октябрь является лучшим сезоном для путешествий, ведь у острова есть самые благоприятные условия. Вы можете наслаждаться теплым морем, красивыми пляжами, зелеными рисовыми террасами и другими активностями и экскурсиями, которые предлагает остров.

Таким образом, лучшее время для поездки на Бали зависит от ваших целей. Планируйте свой отпуск и наслаждайтесь теплым гостеприимством и невероятной красотой этого тропического острова в любое время года.