Лучший маршрут путешествия из Анкары в Карс, Турция. Путешествие по живописному поезду Dogu Express

Анкара недавно вышла из тени Стамбула, предлагая своим гостям необычные и интересные поездки по Турции. Обычно восточное направление от Анкары означает транзит по пути к Кавказу и преодолевается самолетом. Однако наше предложение несколько авантюрно, но идеально для тех, кто ищет уникальные путешествия и необычные впечатления в Турции. Самый длинный железнодорожный маршрут в Турции сопровождается чрезвычайными заснеженными пейзажами за окном, длинными остановками в городах Кайсери – Сивас – Эрзинджан – Эрзурум – Карс и вкусными блюдами в вагоне-ресторане (если повезет, кебаб включен). После поездки на Dogu Express из Анкары в Карс вы можете продолжить путь в Грузию или, исследовав конечную точку назначения в течение нескольких дней, вернуться по тому же маршруту.

Маршрут и остановки поезда Dogu Express в Турции. Источник: https://railturkey.org/ Маршрут и остановки поезда Dogu Express в Турции. Источник: https://railturkey.org/

Как долго длится путешествие

Расстояние между двумя точками на карте составляет чуть более 800 миль, и вы можете подумать, что поездка экспресс-поездом будет достаточно быстрой. Но помните, что маршрут Анкара – Карс является туристическим, и вы сможете наслаждаться промежуточными остановками. Если интерес к какому-нибудь из городов заставит вас задержаться или ваши попутчики не будут радовать разговорами, вы вполне можете присоединиться к следующему поезду (при условии, что вы заранее позаботились о билетах). Сама поездка на Dogu Express длится более суток примерно 32 часа (если только ваши приключения не включают задержки, которые обычно составляют по меньшей мере 3 часа).

Когда курсирует экскурсионный поезд Dogu Express

Вы не поверите, но маршрут был построен еще в 1930-х годах, но до 2010 года он не был популярен и курсировал довольно редко. Сарафанное радио на YouTube изменило все, и спрос на самый лучший железнодорожный маршрут в Турции начал расти экспоненциально. Однако турецким властям понадобилось еще 9 лет, чтобы признать это сокровище. С 2019 года туристический железнодорожный маршрут Анкара – Карс получил регулярное железнодорожное сообщение Dogu Express, которое курсирует трижды в неделю (понедельник, среда, пятница).

Брат-близнец Dogu Express: в чем отличия

Не было бы так интересно, если бы все было просто – любимая фраза детективного жанра. Оказывается, Dogu Express имеет два варианта: традиционный и туристический. Они совпадают по маршруту и видам за окном, но отличаются комфортом, иногда в пути и остановками.

Классический вариант удобен для тех, кто путешествует между двумя городами Турции – Анкарой и Карсом – не ради приключений, а исключительно из личных, деловых или рабочих нужд. В этом варианте поезда в вагонах есть только сидячие места (кресла и диваны), а остановки длятся недолго. Но их количество вдвое больше, чем в туристическом варианте.

Туристический Dogu Express оснащен спальными местами и делает три остановки по 3 часа каждый (Дивриги, Эрзинджан, Эрзурум). Туристическая версия оборудована мини-холодильниками в каждом купе.

Еще одной отличительной чертой двух поездов на одном маршруте Анкара – Карс является цена билета. Туристическая версия поезда будет стоить в три-пять раз дороже.

Прибытие поезда Dogu Express на платформу. Источник: https://paliparan.com Прибытие поезда Dogu Express на платформу. Источник: https://paliparan.com

Где купить билет и сколько он стоит

Здесь начинается самое интересное. Спрос на туристический поезд Dogu Express в Турции настолько велик, что билеты раскупаются со скоростью света. Кроме того, если вы путешествуете в смешанной по полу группе, будьте готовы выкупить целое купе. По правилам, в небольшом пространстве не могут находиться лица разного пола. Это приводит к тому, что поезд уезжает не заполненным, но билетов нет. Чтобы удача была на вашей стороне, чаще проверяйте вебсайт, поскольку отмена бронирований встречается довольно часто, и целые купе могут появиться в продаже мгновенно. Рекомендуется начинать поиск билетов за месяц до поездки, как только они поступают в продажу.

Купить билет можно через вебсайт, мобильное приложение ( App Store или Google Play ), кассы вокзала, агентства или офисы PTT. В колл-центре по номеру 444 82 33 есть англоязычные менеджеры. Многие путешественники рекомендуют агентства, поскольку через них легче найти билеты.

Спальное место для двух человек стоит 250 турецких лир (8 евро), сидячее место для одного человека – 400 турецких лир (13 евро). Для сравнения, путешествие по классическому варианту поезда будет стоить не более 64 турецких лир (€2).

Какие удобства вас ждут и чего не стоит ждать

Туристический Dogu Express достаточно удобен. В вашем купе будут:

Большой диван, трансформирующийся в двуспальную кровать;

Верхняя полка, выдвигающаяся как второй ярус кровати;

Постельное белье;

Мини-холодильник (сок, вода, печенье, батончик);

Умывальник (только холодная вода);

Шкафчики для мелких вещей;

Розетки европейского стандарта;

Два туалета в вагоне. Пейзажи каньонов и быстрых рек. Источник: https://paliparan.com Пейзажи каньонов и быстрых рек. Источник: https://paliparan.com

Что за окном

Ваше комфортное путешествие проведет вас через альпийские луга, равнины с бурными горными реками, каньоны и руины древних замков, небесные заснеженные вершины и колоритные города с пиками вместо крыш. Запаситесь памятью на телефоне или фотоаппарате – оторваться от окна можно будет только с наступлением ночи.

Остановки на туристическом маршруте Анкара – Карс

Туристический поезд Dogu Express делает две или три остановки (это можно узнать только во время поездки или перед ней). Каждая остановка длится от 2,5 до 3 часов. Города небольшие, поэтому есть шанс перекусить и немного осмотреть достопримечательности.

Девриги

Красные черепичные крыши красочных домов . Источник: https://uk.wikipedia.org/ Красные черепичные крыши красочных домов . Источник: https://uk.wikipedia.org/

Небольшие мощеные улочки города, поднимающегося по склону, заполнены разнообразными магазинами, сувенирными киосками и плюшевыми игрушками для туристов. Прогуляйтесь до главной площади, чтобы увидеть архитектуру, мечети и посетить достойные рестораны. Старый рыночный район представит красивую архитектурную панораму и древнюю мечеть Улу, построенную в 1228 году. На вершине холма Дивриг расположены руины древней крепости.

Эрзинджан

Достаточно большой туристический город, где стоит точно знать, куда бежать, ведь три часа может быть возмутительно мало. Водопады, горнолыжные курорты и уникальные озера нуждаются в длительной остановке. Но городская архитектура, крупные торговые центры, сувенирные магазины и яркие гастрономические заведения доступны для короткого посещения.

Эрзурум

Главная крепость и мечеть Улу станут вашей целью успеть полюбоваться величественным туристическим городом, который может предложить много интересных локаций для тех, кто остался на несколько дней.

Окрестности Карса в Турции. Источник: https://paliparan.com Окрестности Карса в Турции. Источник: https://paliparan.com

Карс – конечный пункт назначения

Не планируйте заранее время своих обзорных визитов, поскольку расписание может сместиться на несколько часов. Если вы прибудете достаточно поздно, чтобы гулять, забронируйте номер в отеле, а на следующий день отправляйтесь в руины Ани, главной достопримечательности Карса. Город может рассказать многие исторические истории, порадовать восточной архитектурой, угостить лучшими восточными блюдами и подарить много колоритных прогулок.

Что взять с собой в путешествие туристическим поездом Dogu Express

Помните, что вы будете путешествовать полтора, а то и два дня. Не рассчитывайте на вагон-ресторан, ведь места и еда в нем очень быстро заканчиваются. Позаботьтесь о еде для себя, особенно если путешествуете с детьми. Мини-холодильники позволят еде оставаться свежей, и вы не останетесь голодными.

Бутылки с водой могут стать первой необходимостью, если они уже распроданы в вагоне-ресторане (а цена на них в магазине значительно ниже).

Возьмите легкую удобную обувь, в поезде достаточно комфортная температура.

Детали маршрута

Маршрут : Анкара – Кайсери – Сивас – Эрзинджан – Эрзурум – Карс

: Анкара – Кайсери – Сивас – Эрзинджан – Эрзурум – Карс Расстояние : ~800 миль (1287 км)

: ~800 миль (1287 км) Продолжительность : ~32 часа (плюс возможны задержки ~3 часа)

: ~32 часа (плюс возможны задержки ~3 часа) Частота : понедельник, среда, пятница

: понедельник, среда, пятница Типы поездов : Классический (сидячие места, короткие остановки) и Туристический (спальные места, 2-3 остановки по 2,5-3 часа)

: Классический (сидячие места, короткие остановки) и Туристический (спальные места, 2-3 остановки по 2,5-3 часа) Стоимость билетов : Туристический: 250 TL (€8) за спальное место для двоих, 400 TL (€13) за сидячее место для одного Классический: до 64 TL (€2)

: Где купить билеты : вебсайт, мобильное приложение ( App Store или Google Play ), кассы вокзала, агентства, офисы PTT, кол-центр 444 82 33

Удобства в туристическом Dogu Express

Двухспальный диван, верхняя полка-кровать, постельное белье

Мини-холодильник (сок, вода, печенье, батончик)

Умывальник (только холодная вода), шкафчики, розетки европейского стандарта

Два туалета в вагоне

Пейзажи за окном

Альпийские луга, бурные горные реки, каньоны

Руины древних замков, заснеженные вершины

Колоритные города с пиками вместо крыш

Путешествие на туристическом поезде Dogu Express из Анкары в Карс – это уникальное приключение, сочетающее комфорт, живописные пейзажи и возможность исследовать менее известные уголки Турции. Остановки в Дивриге, Эрзинджане и Эрзуруме позволяют погрузиться в местную культуру, а конечный пункт – Карс – открывает двери к историческим достопримечательностям, таким как руины Ани. Заранее планируйте покупку билетов и запасайтесь едой и водой, чтобы сделать ваше путешествие максимально комфортным.