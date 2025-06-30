Лучший день для бронирования авиабилетов и как избежать отмен: новейшие советы для бюджетных перелетов

Планирование путешествий часто сопровождается вопросами: какой день лучше бронировать авиабилеты и как сэкономить на перелетах? Хотя существует множество советов, не все они актуальны. Expedia, известная платформа для бронирования, в своем отчете Air Travel Hacks 2025, подготовленном в сотрудничестве с Airlines Reporting Corporation (ARC), развенчивает мифы и предлагает проверенные стратегии экономии времени и денег во время организации путешествий. Вот ключевые рекомендации из обновленного отчета 2025 года, адаптированные к вашему запросу о лучших днях для бронирования и способах избежать отмен.

Лучший день для бронирования авиабилетов

В определенные дни можно действительно получить более дешевые билеты. Источник: Image lookstudio/ Freepik В определенные дни можно действительно получить более дешевые билеты. Источник: Image lookstudio/ Freepik

Согласно Expedia Air Travel Hacks Report 2025, воскресенье является самым выгодным днем для бронирования авиабилетов. Анализ данных за январь-октябрь 2024 показывает:

Внутренние рейсы : бронирование в воскресенье позволяет сэкономить в среднем 6% по сравнению с понедельником или пятницей (самые дорогие дни).

: бронирование в воскресенье позволяет сэкономить в среднем по сравнению с понедельником или пятницей (самые дорогие дни). Международные рейсы : экономия может достигать 17%, если бронировать в воскресенье вместо пятницы или понедельника.

Эти выводы основаны на анализе миллиардов транзакций из базы данных ARC. Хотя раньше считалось, что вторник — лучший день для бронирования из-за скидок авиакомпаний, современные алгоритмы динамического ценообразования делают эту практику устаревшей. Авиакомпании теперь чаще обновляют цены, чтобы конкурировать, поэтому привязка ко вторнику потеряла смысл.

Миф развенчан : Очистка файлов cookie или использование режима инкогнито не влияет на цены авиабилетов. Авиакомпании не повышают цены на основе количества поисков, хотя некоторые туристические сайты могут это делать. Для экономии лучше использовать инструменты мониторинга цен, а не полагаться на подобные уловки.

Оптимальный период для бронирования

Время бронирования играет ключевую роль в экономии. Отчет Expedia 2025 рекомендует:

Внутренние рейсы : бронируйте за 34–86 дней (примерно 1–3 месяца) до вылета, чтобы сэкономить до 25% по сравнению с последними минутами.

: бронируйте за (примерно 1–3 месяца) до вылета, чтобы сэкономить до по сравнению с последними минутами. Международные рейсы : лучший период — за 18–29 дней до вылета, что может сэкономить до 17% по сравнению с бронированием за три месяца или больше. Однако ждать слишком долго рискованно из-за ограниченной доступности мест.

Совет : Бронирование слишком рано (более 3–4 месяцев для международных рейсов) может быть дороже, поскольку авиакомпании еще не снижают цены для заполнения мест. Используйте инструменты мониторинга, такие как Expedia Price Tracking или Google Flights, которые сообщают об изменениях цен в реальном времени и прогнозируют, следует ли ожидать снижения.

Лучшие дни для вылета

День вылета влияет не только на цену, но и на комфорт поездки. Expedia рекомендует:

Внутренние рейсы : вылет в субботу может сэкономить до 17% по сравнению с воскресеньем, которое является самым дорогим днем.

: вылет в может сэкономить до по сравнению с воскресеньем, которое является самым дорогим днем. Международные рейсы : вылет в четверг позволяет сэкономить до 17% по сравнению с воскресеньем.

: вылет в позволяет сэкономить до по сравнению с воскресеньем. Наименее загруженный день : Вторник – самый спокойный день для полетов, обеспечивающий меньше очередей и более комфортное путешествие.

Совет : Если экономия не является приоритетом, но вы хотите избежать толпы, выбирайте вторник для более спокойного опыта в аэропорту.

Как избежать отмен рейсов

Рейсы днем статистически отменяются реже. Источник: Image lookstudio/Freepik Рейсы днем статистически отменяются реже. Источник: Image lookstudio/Freepik

Отмена рейсов остается проблемой, но Expedia обнаружила способы снизить риск:

Ранние рейсы : Рейсы, вылетающие до 15:00 , имеют на 50% более низкую вероятность отмены , чем вечерние рейсы, поскольку задержки и отмена накапливаются в течение дня.

: Рейсы, вылетающие , имеют на , чем вечерние рейсы, поскольку задержки и отмена накапливаются в течение дня. Месяцы с самым низким риском : Август и сентябрь имеют самый низкий процент отмен (1.2%), а август также отмечается кратчайшими задержками. Март является самым надежным месяцем со средним уровнем отмен 1.9%.

: имеют самый низкий процент отмен (1.2%), а август также отмечается кратчайшими задержками. является самым надежным месяцем со средним уровнем отмен 1.9%. Офпик-сезоны : Путешествия в менее загруженные периоды, такие как январь, февраль, сентябрь или октябрь, уменьшают риск задержек и отмен, а также снижают расходы на билеты, проживание и развлечения.

Совет : Избегайте пиков туристического сезона (июль, декабрь), когда аэропорты перегружены, а вероятность отмен растет. К примеру, в июле количество рейсов на 65% выше, чем в феврале, что увеличивает риск сбоев.

Дополнительные способы экономии

Используйте инструменты мониторинга цен : Expedia Flight Deals : Новый инструмент в приложении Expedia показывает рейсы со скидками по меньшей мере на 20% от средней цены. Можно фильтровать по пункту назначения или по дате и настроить оповещения.

: Новый инструмент в приложении Expedia показывает рейсы со скидками по меньшей мере на 20% от средней цены. Можно фильтровать по пункту назначения или по дате и настроить оповещения. Price Drop Protection : Автоматически возмещает разницу, если цена билета снизится после бронирования (бесплатно для членов Gold и Platinum One Key).

: Автоматически возмещает разницу, если цена билета снизится после бронирования (бесплатно для членов Gold и Platinum One Key). Google Flights, Kayak, Skyscanner : Эти услуги также предлагают уведомления об изменении цен и прогнозы. Бронируйте пакетные предложения : Комбинирование авиабилетов, гостиницы и аренды авто на Expedia может сэкономить сотни долларов. К примеру, пакетное бронирование в среднем снижает расходы на 10%. Используйте программы лояльности : Регистрируйтесь в программах лояльности авиакомпаний и Expedia Rewards, чтобы накапливать баллы и получать скидки. Ввод номера программы лояльности при бронировании позволяет зарабатывать мили дополнительно к баллам Expedia. Воспользуйтесь правилом 24-часовой отмены : В США большинство авиакомпаний позволяют отменить бронирование в течение 24 часов с момента покупки с полным возмещением, если билет приобретен как минимум за 7 дней до вылета. Всегда проверяйте правила авиакомпании, поскольку могут применяться сборы по отмене. Выбирайте гибкие тарифы : Гибкие билеты, позволяющие изменять даты или отменять рейс без штрафов, стоят примерно на 15% дороже, но обеспечивают покой в случае смены планов. Путешествуйте в экономические месяцы : Июль (а не август, как отмечено в отчете 2023 года) является самым дешевым месяцем для эконом- и премиум-билетов, позволяя сэкономить до 11% на эконом-классе и 13% на премиум-классе по сравнению с мартом и сентябрем соответственно.

Советы для маршрута Ницца-Флоренция

Поскольку вы упомянули новый маршрут Air Corsica между Ниццей и Флоренцией, эти советы можно применить для экономии:

Бронируйте в воскресенье : Чтобы сэкономить до 17% на международном рейсе Ницца-Флоренция, бронируйте билеты в воскресенье через приложение Expedia или напрямую на сайте Air Corsica.

: Чтобы сэкономить до 17% на международном рейсе Ницца-Флоренция, бронируйте билеты в воскресенье через приложение Expedia или напрямую на сайте Air Corsica. Оптимальное время бронирования : Бронируйте за 18–29 дней до вылета, чтобы получить лучшую цену (от €99 в одну сторону или €269 туда-обратно из Корсики через Ниццу).

: Бронируйте за 18–29 дней до вылета, чтобы получить лучшую цену (от €99 в одну сторону или €269 туда-обратно из Корсики через Ниццу). Выбирайте четверг для вылета : Вылет в четверг вместо пятницы или понедельника может снизить цену и снизить риск отмен.

: Вылет в четверг вместо пятницы или понедельника может снизить цену и снизить риск отмен. Используйте Price Drop Protection : Если цена на рейс снизится после бронирования, Expedia возместит разницу.

: Если цена на рейс снизится после бронирования, Expedia возместит разницу. Путешествуйте в июле : Для этого маршрута июль самый дешевый месяц, что также совпадает с низким процентом отмен.

Отчет Expedia Air Travel Hacks 2025 подтверждает, что воскресенье является лучшим днем для бронирования авиабилетов, позволяя сэкономить до 6% на внутренних и 17% на международных рейсах. Для вылета выбирайте вторник для более спокойного опыта или четверг/субботу для экономии. Чтобы минимизировать риск отмен, бронируйте рейсы до 15:00 и путешествуйте в оффик-сезоны, такие как июль, август или сентябрь. Используйте инструменты мониторинга цен (Expedia Flight Deals, Price Tracking) и правило 24-часовой отмены, чтобы максимизировать экономию и гибкость. Эти стратегии помогут спланировать бюджетную поездку, в частности для нового маршрута Ницца-Флоренция, обеспечивая удобство и экономию.