Лучшие тату-салоны Лондона: топ-10 мест для создания крутых татуировок

Наибольший страх каждого поклонника татуировок – разочарование в качестве проделанной работы. Это не тот случай, когда неудачу можно быстро забыть, ведь татуировку не так легко удалить из тела. Поэтому так важно выбирать проверенные тату-студии, и если вы ищете мастера в Лондоне – выбор будет огромным. За последние 20 лет индустрия татуировок в Лондоне стремительно развивалась, и тату-салоны стали подлинными концептуальными творческими центрами.

Лучшие тату-студии Лондона имеют много квалифицированных и опытных мастеров, работающих в широком спектре стилей. Независимо от того, имеете ли вы собственный дизайн или нуждаетесь в вдохновении для создания нового, вы найдете своего мастера в лучших тату-салонах Лондона, Великобритания.

1. Vagabond Tattoo

Этот тату-салон расположен в модном районе Хакни-Роуд и смотрится в соответствии с этой частью города. Шикозный интерьер и скандинавская мебель подчеркивают сходство с роскошной художественной галереей Ист-Энда, отражающейся в чистоте и оригинальности работ. Салон регулярно возглавляет рейтинги лучших тату-салонов Лондона. В его штате – 10 опытных тату-мастеров, каждый из которых специализируется на определенных жанрах: иллюстративном, традиционном, геометрическом и собственных иллюстрациях. От графического блэкворка до ярких японских принтов здесь помогут реализовать любое ваше желание. В Vagabond Tattoo также есть магазин с собственным мерчем.

2. Frith Street Tattoo

Один из известнейших тату-салонов Лондона открылся в сердце Сохо в 2004 году и быстро завоевал доверие публики. Он предлагает татуировку высочайшего качества и первоклассное обслуживание. В Frith Street Tattoo работают отмеченные наградами мастера, считающиеся самыми лучшими в своих стилях, а также регулярно приглашаются гостевые мастера из числа самых известных в мире. Ваши единственные хлопоты – выбрать одного из талантливых мастеров. Здесь можно воплотить любое желание – от маленьких символических татуировок до исключительных дизайнов боди-арта. Эта тату-студия завоевала репутацию одной из лучших в Лондоне и традиционно обеспечивает клиентов качественными индивидуальными работами.

3. Six Bullets Tattoo

Эта команда тату-мастеров работает в разных стилях. Источник: Image Sixbulletstattoo.com Эта команда тату-мастеров работает в разных стилях. Источник: Image Sixbulletstattoo.com

Один из лучших тату-салонов Лондона находится в Кемден-Тауне и принимает клиентов с 2008 года. Интерьер салона создает настроение для расслабленной атмосферы: уютное пространство с открытой планировкой, деревянными элементами и мебелью в стиле Дикого Запада. Это место не только для любителей татуировок, но и для любителей художественных рисунков. Независимо от того, мечтаете ли вы о нетрадиционных татуировках, минималистических или гиперреалистичных, Six Bullets Tattoo поможет воплотить любой креативный дизайн. Постоянных мастеров регулярно дополняют гостевые артисты, такие как Вайниус Аномали, Кирстен Петтитт, Лед Коулт и Валерий Монтеро. Если вы не уверены в выборе дизайна, можно получить бесплатную консультацию в салоне, но обязательно бронируйте время – очереди нет.

4. Good Times

Вход в эту тату-студию спрятан за незаметной черной дверью на Лоуэр-Клэптон-Роуд, будто вы пытаетесь попасть в частный клуб или секретный бар. Внутри вас ждет открытое пространство в стиле лофт, светлый и утонченный, непохожий на типичные крикливые интерьеры тату-студий. Николь Лоу, владелица одного из самых оцененных тату-салонов Лондона, собрала команду лучших мастеров, и список ожидания здесь длинный, а такие знаменитости, как Кейт Мосс и Бой Джордан, охотно заглядывают сюда за татуировками. Это место для ищущих в Лондоне не просто татуировки, а настоящие произведения искусства в китайском, японском, тибетском стилях – от ботанических изображений до сакральной геометрии. Good Times также предлагает услугу лазерного удаления татуировок, если вы хотите избавиться от старых рисунков.

5. The Family Business

Один из самых лучших тату-салонов Лондона расположен на рынке Эксмаут. Кроваво-красный интерьер этой ультрасовременной студии украшен мотивами римского католицизма, фотографиями необычных татуировок разных мастеров и японскими ширмами. Уже с порога становится понятно, что салон специализируется на культовых татуировках – от ярких и сложных до черных эскизов. Тату-студия The Family Business открылась в 2003 году. В настоящее время здесь работают 7 постоянных мастеров и несколько гостевых. Они поддерживают своих клиентов на каждом этапе: от обсуждения общих вопросов до создания индивидуального дизайна и их воплощения на теле. Также доступна услуга лазерного удаления татуировок и есть магазин с оригинальным мерчем.

6. New Wave Tattoo

Один из старейших тату-салонов в Лондоне. Источник: Image Newwavetattoo.co.uk Один из старейших тату-салонов в Лондоне. Источник: Image Newwavetattoo.co.uk

Один из самых известных тату-салонов Лондона, расположенный в пригороде Максвелл-Хилл, начал работать еще в 1979 году. Среди его клиентов – множество знаменитостей, от Лиама Галлахера до большинства игроков команды Тоттенхэма Хотспура. Владелец салона Лал Харди делает упор на индивидуальном опыте клиента при создании дизайна татуировки. Мастера New Wave Tattoo работают в различных стилях старой и новой школы: от традиционных до азиатских, нового романтизма, модных и музыкальных культов и портретов. На первый взгляд место может показаться скромным, но это один из самых надежных и авторитетных тату-салонов Лондона, так что список ожидания впечатляет.

7. Femme Fatale

Владелец этой тату-студии на Бродвей-Маркете в Лондоне не нуждается в особом представлении: Грейс Нейтрал – самая популярная тату-мастерица Великобритании из более 600 000 подписчиков в Instagram. Ее облик сам по себе незабываем: остроконечные эльфийские уши, фиолетовые глаза, шрамы на лице и татуировки по всему телу создали ей прозвище Принцесса-инопланетянка. Она сыграла ключевую роль в популяризации ручной татуировки за последнее десятилетие и работает в традиционной технике с акцентом на дотворку, флору и фауну. Вокруг себя Грейс собрала команду не менее амбициозных женщин-мастерских, включая мастеров машинной татуировки, работающих практически во всех стилях. Помимо татуировок, Femme Fatale в Лондоне предоставляет услуги косметической татуировки и пирсинга.

8. Flamin' Eight

Следующее место у топ-10 тату-салонов Лондона – детище одного из известнейших мастеров столицы, Нареша Бхана. Этот салон привлекает знаменитостей и стал декорацией для нескольких фильмов с участием Джоди Витакер, Питера О'Тула и Рики Джервейса. Интересная студия в стиле старой школы с оригинальным красным фасадом выглядит как мини-музей татуировок. Команда работает в разных стилях, но с особым акцентом на традиционный и новый школьный стиль, японский стиль, реализм и нестандартные и крупномасштабные дизайны. Flamin' Eight считается одним из лучших тату-салонов Лондона с длинной историей: он открыл свои двери для татуировок в Лондоне в 1998 году.

9. Jolie Rouge

Один из самых подпольных тату-салонов Лондона собрал команду смелых, известных мастеров с нестандартным, уличным подходом к дизайнам, вдохновленным граффити. Интерьер, вдохновленный морской тематикой, с классическими и готическими элементами и красными обоями, делает это место незабываемым и отличает его на улицах Лондона. В Jolie Rouge царит творческая атмосфера: здесь можно найти яркие цвета, пикантные эскизы, интригующие карикатуры и сложные рисунки, а мастера готовы воплощать в жизнь идеи, которые другие салоны могли бы отклонить. Это один из самых креативных тату-салонов, расположенный в модном Излингтоне в Лондоне, Великобритания.

10. George Bone Tattoos

Салон узнаваем благодаря своему красному фасаду и сдержанному интерьеру. Источник: Image Georgebonetattoos.co.uk Салон узнаваем благодаря своему красному фасаду и сдержанному интерьеру. Источник: Image Georgebonetattoos.co.uk

Оригинальный магазин в Лондоне был основан еще в 1973 году. Его можно спутать с декорациями для темного музыкального клипа: скелеты, готические драпировки и пентаграммы. Тема декора студии была разработана владельцем George Bone Tattoos Джорджем Боуном в начале 80-х и с тех пор постоянно усовершенствовалась. Боун работает в индустрии татуировок более 40 лет и до сих пор находит в ней вдохновение. Он известен своей страстью к японскому дизайну, ярким и традиционным стилям. Его сольная студия считается одной из самых известных среди лучших тату-салонов вблизи Лондона и имеет много поклонников среди знаменитостей, включая дочь Ринго Старра Ли Старки и Дениз Ван Аутен.