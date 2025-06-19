Лучшие сафари-лагеря и лоджи в Африке: 17 секретов для прекрасного отдыха с семьей или друзьями среди девственной природы

Если вы мечтаете об эксклюзивном путешествии с яркими впечатлениями, отправляйтесь в роскошные сафари-лагеря и лоджи в Африке. Эти уникальные места делают акцент на сохранении первозданного шарма природных ландшафтов и защите окружающей среды.

Если вы хотите пережить что-нибудь особенное, отложите дела на второй план и приезжайте в один из популярных сафари-лагерей Африки. Они являются прекрасной альтернативой классическим гостиницам с кирпичной стеной и дорогой мебелью.

Даже панорамные окна не могут заменить романтику, дарованную уютными лоджами, наполненными первоклассными удобствами и мечтательной атмосферой. Незабываемые приключения ждут вас здесь, в лоне девственной природы с живописными реками и величественными водопадами. Мы приглашаем вас в мир лучших сафари-лагерей и лоджей Африки, от мобильных палаточных лагерей в стиле Хемингуэя до просторных люксов в природных зонах с потрясающими цветочными сафари. Эти места предлагают путешественникам множество приятных впечатлений среди девственных ландшафтов. Давайте совершим быстрое "погружение" в мир лучших сафари-лагерей и лоджей Африки, чтобы снять стресс и духовно обновиться.

Matetsi Victoria Falls

Частный заповедник Зимбабве является домом для живописных водопадов Матетси, магически привлекающих гостей, стремящихся к ярким впечатлениям. Здесь гостям предлагают поселиться в королевской вилле River House с несколькими спальнями или люксами с частными бассейнами, разбросанными вдоль живописного берега реки.

Кроме комфортного проживания, один из лучших сафари-лагерей Африки вносит значительный вклад в защиту рекордной территории заповедника площадью 136 000 акров. Лишь 40 км отделяют путешественников от знаменитого водопада, украшающего Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Сафари-лагеря в Африке дарят туристам бесценный опыт общения с природой. Источник: Pixebay Сафари-лагеря в Африке дарят туристам бесценный опыт общения с природой. Источник: Pixebay

Здесь гостей приглашают поучаствовать в шикарных прогулках на лодках и внедорожниках в сопровождении профессиональных гидов, влюбленных в магию местной природы. На рассвете и перед закатом путешественники с большой вероятностью могут увидеть благородных слонов и буйволов. Бегемотов и крокодилов легко найти здесь, когда они греются на солнце. Добавьте к этому роскошную местную и международную кухню, которую подают как в помещении, так и на открытом воздухе вежливые официанты, и ваша картина отдыха идеальна.

Магическую атмосферу в Матетсе создают спа-процедуры с использованием натуральных ингредиентов, включая полезные эфирные масла. Велнес-терапевты с энтузиазмом используют богатое наследие африканских целителей в шикарном ретрире.

Wilderness DumaTau

Посетим еще один популярный сафари-лагерь в Африке, украшающий бассейн в Дума Тау. Он расположен в частном заповеднике Линьяни, вблизи дельты живописной дельты Окаванго. Защищенная территория включает 300 000 акров и плавно переходит в Национальный парк Чобе.

Лагерь берет начало у истоков канала Савуте, где обитают стада слонов. Путешественники очарованы, наблюдая за дикими животными, которые пересекают материк и тихо ходят болотистыми островами изумрудной зелени. Проживание в роскошных люксах с индивидуальными бассейнами и тропическими душами оживляется удивительными пейзажами с спокойно гуляющими бегемотами и другими видами тропических животных.

Duma Tau - рай с экзотическими растениями и животными. Источник: Pixebay Duma Tau - рай с экзотическими растениями и животными. Источник: Pixebay

На открытой террасе в тени мангостиновых деревьев так приятно наслаждаться шармом местной природы с бокалом экзотического коктейля. Один из лучших сафари-лагерей Африки, расположенный в бассейне Дума Тау, упорно работает над сохранением первозданной красоты заповедника. Он защищает фауну региона, занесенную в Красную книгу, от вымирания. К ним относятся ловкие антилопы, дикие собаки и величественные слоны.

Singita Sabora Тентованный Camp

Среди крутых зон отдыха в Африке почетное место занимает Singita Sabora Tented Camp, который нашел уютное "убежище" в заповеднике Грумети в Танзании. Под его "надежное крыло" его взял Пол Тюдор Джонс, арендовавший заповедник Грумети и устроивший великолепный сафари-лагерь в Африке Singita Sabora. Пять курортов с уникальными лоджами, в которых преобладают натуральные материалы в интерьерах, гармонично вписываются в живописную территорию заповедника. В 2020 году лоджи прошли радикальную реконструкцию, благодаря которой винтажная мебель 1920-х годов гармонично дополнила современную минималистическую мебель. Антикварные изделия из красного дерева и персидские ковры придают особую элегантность комнатам.

В домах преобладают мятные зеленые и малахитовые оттенки, гармонирующие с травяными мотивами окружающей природы. Жилища украшены подлинными декоративными элементами ручной работы.

Туристам предлагают 9 прекрасных палаточных люксов с комфортными кладовыми и индивидуальными террасами с ковриками для йоги. Здесь можно отдохнуть среди магической африканской природы и позаниматься, если пожелаете.

Кроме королевского проживания, лучшие сафари-лоджи в Африке предлагают гостям соблазнительные блюда от выпускников местной кулинарной школы Грумети. Они с любовью готовят пикантные деликатесы африканской кухни для гостей, используя экологически чистые продукты и фирменные рецепты. Вкусный обед или ужин можно насладиться на открытом пространстве у лоджей или в лесу с пышными деревьями. Досуг путешественников в Singita Sabora всегда яркий благодаря сафари и прогулкам через завораживающие местные пейзажи или посещение RISE, современного исследовательского центра, специализирующегося на охране природы.

Jack's Camp

Среди популярных сафари-лагерей Африки отличается Jack's Camp, расположенный в пустыне Калахари. Туристам сердечно представляют 9 роскошных люксов с массивными кроватями с плавными балдахинами и оригинальными текстильными изделиями в благородных бордовых цветах. Путешественники наслаждаются катанием на квадроциклах по дикой местности, где беззаботно бродят антилопы и сурикаты "медитируют" на солнце.

Jack's Camp приглашает путешественников кататься на квадроциклах дикими пейзажами Африки. Источник: Pixebay Jack's Camp приглашает путешественников кататься на квадроциклах дикими пейзажами Африки. Источник: Pixebay

В одной из просторных палаток с произведениями искусства, которые семья Боусфилд бережно собирала годами, гостям предлагают отведать аппетитную африканскую и международную кухню. Роскошное меню включает как традиционные блюда, так и специалисты от искусных кулинарных мастеров. Jack's Camp – это сафари-лагерь с эксклюзивной атмосферой и оригинальными дизайнерскими интерьерами, где можно провести незабываемое время среди удивительных пейзажей.

Jabali Ridge

Еще один крутой сафари-лагерь в Африке площадью 7800 миль расположен в Национальном парке Руаха. Его особенностью является возможность наблюдать за львами в их природной среде. Также легко можно увидеть грациозных спящих на деревьях леопардов или ползающих по земле ящериц.

Летом и осенью животные стекаются к впадинам, которые образуются после высыхания реки Руаха и ее притоков. Это время предлагает путешественникам уникальную возможность встретить гепардов и соболей, диких собак и куда.

Не случайно известная компания Asilia Africa выбрала долину Руаха для создания крутых сафари-лоджей в Африке. Jabali Ridge открылся здесь в 2017 году с 8 роскошными люксами. Их интерьеры оформлены в сдержанных тонах, максимально воспроизводящих естественные оттенки окружающей местности. Наполненные солнечным светом и домашним уютом комнаты идеально подходят для романтического отдыха вдвоем и приятных семейных путешествий.

Shipwreck House

На Берегу Скелетов в Намибии расположен уютный африканский сафари-лагерь под названием Shipwreck Lodge. Здесь гостям представляют 10 королевских люксов с гармоничным сочетанием деревянных и стеклянных элементов интерьера.

Shipwreck Lodge является частью известной коллекции сафари-лоджей Natural Selection. Он охватывает территорию площадью 300 миль и предлагает путешественникам шикарный туристический опыт с прогулками по дюнам и турам на квадроциклах.

Здесь отдыхающие могут изучить прибрежные колонии тюленей и экзотическую растительность. Приезжая сюда вы можете не сомневаться в высоком уровне сервиса в лоне первозданной природы жаркой Африки.

Mwiba Lodge

В заповеднике дикой природы Мвиба, расположенном в солнечной Танзании, раскинулось еще одно красивое место для отдыха в Африке. Это Mwiba Lodge, который открывает туристам возможность стать частью бурной жизни на 125 000 акрах дикой природы. Роскошный лодж может похвастаться элитным размещением в 10 люксах. Для их устройства использовали прочную полотняную ткань и стекло, а тщательно подобранный декор помогает наполнить комнаты волшебным уютом. Королевские лоджи окружены величественными валунами и вечнозелеными тропическими растениями.

Здесь всегда есть чем заняться путешественникам благодаря спа и фитнес-центру с тренажерами, голубому бассейну и просторному винному погребу с изысканными напитками.

Посетители с восторгом наблюдают за антилопами гну и африканскими хищниками, включая львы и гепарды. Большое разнообразие активностей включает пешие прогулки с гидом, увлекательные туры на вертолетах и полеты на воздушных шарах. Если вы фанат релаксирующего отдыха, вам, вероятно, понравится наблюдать за многогранной лестницей и закатом с яркой цветовой палитрой.

Ol Donyo Lodge

Теперь перейдем в Национальный парк Чулу-Хиллз, благородно раскинувшийся в Кении. Здесь 270 000 акров земли занимает еще одно прекрасное место для отдыха в Африке под названием Donyo Lodge. Он предлагает ухоженные сафари-лоджи с индивидуальными бассейнами и огромными открытыми кроватями. Здесь вы можете почувствовать себя частью огромного природного ландшафта с "дикой" природой и романтической атмосферой.

Кроме спокойного пребывания в сафари-лоджах Африки, путешественники с удовольствием отправляются на прогулки и принимают участие в грандиозных турах пешком и внедорожниках в окружающей местности. Если вас вдохновляют активности на свежем воздухе, совершите поездку на горном велосипеде по живописным дорогам Национального парка Чулу-Хиллз или совершите экстремальное восхождение на гору Килиманджаро.

Отдых в сафари-лагере в Кении поможет вам обрести душевный покой, переосмыслить жизненные ценности и сосредоточиться на самом важном в одном из лучших мест для отдыха в Африке.

Loapi Tented Camp

Если вы всегда мечтали отдыхать по-королевски в лоне божественной природы, отправляйтесь в замечательный африканский сафари-лагерь под названием Loapi. Он расположен в северной части страны на 281 000 акрах Калахари, в жарком климате с частыми засухами. Гостям представляют 6 частных вилл с личными транспортными средствами для экстремального трекинга и персонализированными гидами. Loapi Tented Camp идеально подходит для насыщенного семейного отдыха. Сюда с удовольствием приезжают одиночки и влюбленные в поисках гармонии и завораживающих впечатлений.

Каждая вилла имеет "прикрепленного" личного шеф-повара, исполняющего кулинарные желания гостей. Личный дворецкий помогает гостям спланировать идеальное путешествие с ошеломляющими сафари-прогулками пешком или на автомобиле. Здесь вы точно почувствуете себя состоятельным монархом, отдающим приказы своим подданным об обеде с изысканными закусками и напитками или крутыми развлечениями.

Singita Kwitonda Lodge

На южном конце Национального парка Вулканов скрывается еще один шикарный африканский сафари-лагерь, Singita Kwitonda Lodge. Обслуживание в этом элитном ретрире настроено на удовлетворение всех потребностей и пожеланий гостей, от чашки ароматного чая утром до организации увлекательной экскурсии с гидом из-за красочной дикой природы. Лоджи в сафари-лодже олицетворяют все ожидания отдыхающих, которые ценят экологическое и функциональное жилье. Для интерьеров использовались натуральные материалы, такие как бамбук и речные камни, вулканические породы и керамические изделия авторского дизайна. Даже керамические кирпичи, использованные для строительства жилья, изготовлены вручную.

На выбор есть 8 люксов и частная вилла Kataza с милыми каминами и индивидуальными бассейнами с подогревом. Особо стоит отметить ванные комнаты с массажными зонами. Это удобные зоны для снятия стресса с полным расслаблением и заполнением бодрой энергией.

Singita Kwitonda Lodge – выбор для тех, кто выбирает лучшее. Источник: Pixebay Singita Kwitonda Lodge – выбор для тех, кто выбирает лучшее. Источник: Pixebay

Королевские апартаменты оснащены дорогими постельными принадлежностями и яркими дизайнерскими акцентами. Мебель терракотового цвета, например, сразу ассоциируется с цветом расплавленной лавы из-за близости вулканических вершин. Гости крутого сафари-лагеря в Африке могут обедать как в своей комнате, так и в главной лодже. Здесь путешественники с удовольствием собираются, чтобы насладиться вкусными блюдами, в которых преобладают фрукты и овощи, богатые витаминами. Мясные и рыбные блюда часто подают на завтрак или ужин.

В прекрасном месте отдыха в Африке всегда увлекают прогулки через сказочные сады Singita с экзотической растительностью и сельскохозяйственными культурами. Здесь постоянно высаживают новые деревья, которые предлагает местный питомник. Не забудьте посетить Исследовательский центр Дианы Фосси, расположенный недалеко от лоджа.

Lale Camp

В живописной долине на юге Эфиопии есть еще одно место для релакса в Африке под названием Lale Camp. Дикая природа и современные интерьеры здесь гармонично переплетаются, образуя цельное целое. Забронируйте здесь одну из 7 палаток с брезентовыми стенами, комфортным туалетом и тропическим душем, и вы почувствуете шарм пребывания в экзотическом уголке Африки. Бива, добродушный владелец сафари-лагеря, поднимает настроение туристам удивительными историями о дикой природной зоне. Путешественники добраются до его уютного лагеря только на лодке, поэтому здесь царит уединенная атмосфера, где тишину нарушают только пение птиц и шелест листьев.

Дельта реки Омо, где расположен лагерь, является домом для различных экзотических животных, включая рыбий сов и обезьян вервет, Де Бразза и колобус. Хозяин эксклюзивного места отдыха в Африке поддерживает теплые отношения с местными племенами, и путешественники могут наблюдать за жизнью и традициями народов Хамар и Ньянгатом, Мурси и Кара.

One&Only Nyungwe House

В конце 2018 туристическому миру представили роскошный отель Африки One&Only Nyungwe House. Он расположен на живописной чайной плантации вблизи Национального парка Нюнгве в Руанде.

Территория с живописными болотами и водопадами идеально подходит для отдыха. В тропических зарослях деревьев обитают обезьяны колобусы и мангабеи с черной гривой. Посетителей сразу поражает огромное разнообразие птиц с небесно-голубыми и огромными птицами-носорогами в заповеднике. Путешественники выбирают подходящее размещение среди 22 делюкс-номеров с просторными спальнями. Основными элементами интерьеров являются королевские кровати с невесомыми балдахинами. Панорамные окна выходят прямо на изумрудные джунгли с тропическими деревьями и кустарниками.

Комнаты сафари-люкс оформлены с тонким дизайнерским вкусом с использованием красных, черных и белых тонов. Стены комнат украшены эффектными узорами Имигонго, а декоративные предметы местной компании Indego Africa помогают наполнить комнаты особым африканским шармом.

Grootbos Private Nature Reserve

Со своими пышными лесами, живописной береговой линией и ароматными цветами, частный заповедник Grootbos является отличным местом для отдыха в провинции Западный Кейп в Африке. Эта замечательная локация площадью 6000 акров полностью оправдывает свое неофициальное название "Цветочное королевство Кейптауна". Специально для туристических гурманов здесь создана гостиница с хорошо оборудованными номерами с индивидуальными верандами. Уникальная заповедная зона насчитывает более 900 видов растений и владельцы отеля активно участвуют в программах защиты флоры. Ужинайте в густом тропическом лесу при мягком свете фонарей, чтобы почувствовать настоящую романтику в экзотическом оазисе. Одна из лучших гостиниц Африки предлагает гостям "погружения" в мир изысканных развлечений с конными прогулками и походами через таинственные пещеры на побережье Уокер.

Grootbos Nature Reserve — магическая среда обитания для экзотических животных. Источник: Pixebay Grootbos Nature Reserve — магическая среда обитания для экзотических животных. Источник: Pixebay

После активного дня гостям предлагают оценить местные деликатесы, приготовленные искусными кулинарными профессионалами. Запейте их элитным вином из местного региона Оверберг, и вы узнаете все секреты счастливой жизни, наполненной радостью.

Lolebezi

А теперь мы хотим пригласить вас в одно из удивительных мест солнечной Замбии, расположенное в Национальном парке Нижняя Замбези. Этот роскошный сафари-лагерь в Африке под названием Lolebezi, который был основан в 2006 году Бексом Ндлову, известным зимбабвийским гидом.

Дизайн размещения хорошо "проработала" компания Fox Browne из Йоханнесбурга, которая взяла за основу зеленую тему люксов и семейных номеров. Эта идея была очень успешной, и сегодня Lolebesi известен по всему миру как одно из лучших мест для отдыха в Африке.

Сафари-лагерь расположен на живописном побережье залива с большим разнообразием рыб. Отдыхающим здесь предлагают отправиться на сафари на автомобиле, чтобы исследовать завораживающие пейзажи, или отправиться на тихое сафари на каноэ. Прогуляйтесь по пышным лесам, где обитают быстрые леопарды, или отправляйтесь в речное путешествие в поисках новых экзотических открытий, и вас увлечет азарт.

Beyond Phinda Forest Lodge

В живописной местности Квазулу-Натал в пределах живописного заповедника дикой природы Южной Африки удобно расположен Beyond Phinda Forest Lodge, один из лучших сафари-лоджей Африки. Он предлагает путешественникам роскошное размещение в VIP-номерах и семейных люксах, а также крутые сафари-удобства.

В отеле есть комфортная фитнес-комната с тренажерами, где можно выполнять индивидуальные комплексы упражнений с опытным инструктором. Гости особенно наслаждаются прогулками по дикой природе с наблюдением за гепардами и слонами, буйволами и носорогами в их среде.

Путешественники ценят богатое разнообразие дикой природы в заповеднике Финда. На 74 000 акрах земли обитают слоны и носороги, львы и гепарды, а также ящерица Темминка, которую не каждый может увидеть. Кроме наблюдения за дикой природой, путешественники могут посетить село зулу, чтобы узнать его жизнь и культурное наследие.

Royal Malewane

В частном заповеднике Торнибуш расположено еще одно хорошее место для отдыха в Африке под названием Royal Malewane. С момента открытия в 1999 году он постоянно обновлялся и трансформировался.

Гостей терпеливо "ждут" уютные двухкомнатные люксы и 4-спальные семейные люксы. В комнатах искусно используются яркие цвета, наполняющие жилье пышными акцентами и помогающие создать особое настроение. Один из лучших сафари-лагерей Африки предлагает гостям крутые зоны для отдыха:

бирюзовый бассейн;

фитнес-комната с тренажерами;

спа с профессиональными мастерами и целебными ингредиентами для процедур на натуральной основе;

студия йоги с опытными инструкторами;

игровое пространство для детей.

Конечно, отель уделяет особое внимание сафари-прогулкам в заповеднике, который является природной средой для величественных львов и буйволов. Опытные гиды открывают гостям множество секретов, связанных с жизнью диких животных. При желании вы можете провести полезное время в исследовательском и природоохранном центре или группе специалистов, которые борются с браконьерами.

Отдохните в частном заповеднике Thornybush, чтобы обрести желаемый покой. Источник: Freepik Отдохните в частном заповеднике Thornybush, чтобы обрести желаемый покой. Источник: Freepik

Если вы устали от серой рутины и испытываете острую нехватку положительных эмоций и адреналина, посетите отель Royal Malewane, яркое украшение частного заповедника Торнибуш.

Segera Retreat

Говоря о популярных сафари-лоджах в Африке, мы не имеем права пропустить Segera Retreat, расположенный на травянистом плато Лайкипия. Этот эко-курорт площадью 50 000 акров дает гостям редкую возможность увидеть популяцию находящихся под угрозой исчезновения слонов и черных носорогов.

Путешественникам презентуют 6 вилл с эксклюзивными удобствами, украшенными изысканными скульптурами из частной коллекции Йохена Зейтца. Поселитесь в Segera House или Villa Segera с комфортными спальнями и персонализированным обслуживанием, и вы почувствуете все преимущества премиум-размещения. Для любителей изысканной роскоши и конфиденциальности идеально подойдет оригинальный Nay Palad Bird's Nest для полного релакса с удовольствием непревзойденными видами окружающей местности. Главный лодж с эффектными произведениями искусства имеет бар и столовую, где подают отличную африканскую и международную кухню. Аппетитные обеды и ужины становятся незабываемыми благодаря напиткам из винной галереи курорта.

Традиционно здесь уделено много внимания сохранению окружающей среды с регулярной высадкой деревьев и помощью в создании солнечных ферм. Segera Retreat тесно сотрудничает с племенем Масаи, поэтому гости при желании могут детально узнать их проживание и культурные традиции.

Мы рады провести вас экскурсией по некоторым из лучших сафари-лагерей и лоджей Африки, которые олицетворяют королевскую роскошь и предлагают гостям шикарное пребывание. Бронируя размещение в большинстве из них, вы автоматически участвуете в программах защиты заповедных зон, чтобы предотвратить вымирание редких представителей экзотической флоры и фауны. Дело в том, что часть полученных после оплаты проживания в популярных местах отдыха в Африке средств уходит на реализацию отличных природоохранных проектов. Если вы давно мечтали об экстремальных приключениях в лоне божественной природы, это время пришло – смело бронируйте сафари-люксы в Африке для прекрасного отдыха с семьей или друзьями!