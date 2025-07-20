Лучшие рынки в Риме: 8 мест для интересного шопинга

Рим полон культурных и исторических памятников, известен своей величественной архитектурой и вкусной едой. Но, планируя поездку сюда, стоит помнить, что это тоже рай для уличного шопинга: здесь можно купить все – от продуктов до сувениров и антиквариата. Лучшие рынки Рима включают в себя интересные блошиные рынки, фермерские рынки, сувенирные и продуктовые рынки, места, где продают аутентичные итальянские товары и вкусную уличную еду. В этом городе вы можете проверить свои навыки торга и поиск уникальных вещей. Некоторые рынки в Риме работают в определенные дни или в выходные, тогда как другие появляются периодически на улицах и быстро закрываются, поэтому турист, незнакомый с ними, может их вообще не найти. Мы составили этот топ-список лучших рынков Рима, Италия, с советами по их времени работы и рекомендованными товарами, чтобы сделать ваш шоппинг в Вечном городе веселым и выгодным.

Mercato di Campagna Amica

На этом рынке вы можете найти любой товар по выгодной цене. Источник: Image Campagnamica.it На этом рынке вы можете найти любой товар по выгодной цене. Источник: Image Campagnamica.it

Естественно, что топ римских рынков открывает продуктовый рынок, ведь итальянская столица подарила миру уникальные вкусовые сочетания. Здесь можно купить свежие овощи, зелень, фрукты, разнообразные мясные изделия, джемы и многое другое. Местные жители покупают продукты на таких рынках, поэтому они идеально подходят для посещения и шопинга в Риме по вполне доступным ценам, без туристических наценок. Также можно приобрести свежевыжатые соки, домашнее мороженое, колбасы и многие сорта сыра от местных продавцов. Все продукты поставляются фермерами из окрестностей Рима. Рынок расположен вблизи Большого цирка и работает на выходных.

Nuovo Mercato Esquilino

Известный рынок в Риме расположен неподалеку от вокзала Термини в районе, давно является мультикультурным центром. Это отразилось на богатстве ассортимента товаров: здесь можно купить традиционные итальянские продукты, так и довольно необычные для этого региона. Наряду с итальянскими мясными, сырными и рыбными лавками продаются экзотические африканские фрукты и овощи и азиатские специи, которые трудно найти в других частях города. Цены умеренные, а большинство покупателей – местные. Это место особенно популярно среди иммигрантов, покупающих ингредиенты для своей национальной кухни. Это исторический рынок в Риме, который был отреставрирован и теперь занимает большое промышленное здание. Он работает с понедельника по четверг.

Borghetto Flaminio

Это типичный итальянский блошиный рынок в Риме, основанный в 1994 году и расположенный вблизи станции Фламинио. Вход на рынок требует небольшой платы, но стоит его посетить, даже если вы не планируете ничего покупать. Здесь продаются б/у товары и антикварные сувениры. Вы можете найти интересный настольный декор, дизайнерские вещи и сумки, мебель, винтажные украшения, аксессуары в ретро-стиле и даже антиквариат. Рынок открывается по воскресеньям в бывшем автобусном депо на площади Пьяцца делла Марина.

Mercato di Testaccio

Между рядами киосков и прилавков есть удобные места для еды и отдыха. Источник: Image Mercatoditestaccio.it Между рядами киосков и прилавков есть удобные места для еды и отдыха. Источник: Image Mercatoditestaccio.it

Лучшие уличные рынки Рима заставят вас почувствовать себя настоящим местным, если вы отправитесь за покупками подальше от туристических районов города. Это оживленное место на площади Тестаччо легко доступно метро. Оно отличается более устойчивой структурой по сравнению с другими римскими рынками. Здесь можно купить свежие продукты, разнообразную уличную еду и остановиться в винных барах, чтобы попробовать разные вина перед покупкой. На этой рыночной площади в Риме есть также зона для сидения, где можно пообедать или поужинать в компании. Рынок работает каждый день, кроме воскресенья, и наиболее людно в субботу.

Mercato dell'Unità

Как и многие рынки в Риме, Италия имеет долгую историю. Он расположен в величественной торговой аркаде с большим порталом и башнями на углах здания, построенного в неоклассическом стиле в 1928 году. Эта локация в районе Прати севернее Ватикана предлагает разнообразные товары по низким ценам, включая свежую выпечку, мясо, рыбу и сыр. Этот местный рынок в Риме предлагает традиционные продукты, приправы и гурманские ингредиенты, а также разнообразную уличную еду. Это отличное место, чтобы остановиться перекусить во время шопинга по улице Виа Кола ди Риенцо. Рынок работает каждый день, кроме воскресенья.

Porta Portese

В прекрасном районе Трастевере расположен самый открытый блошиный рынок в Риме. Он простирается более чем на милю и предлагает широкий ассортимент винтажной одежды, б/у книг и антиквариата. Но здесь также есть более простые товары, такие как подделки дизайнерских вещей, декор, сувениры, дешевая одежда, виниловые пластинки и бытовые приборы. Этот известнейший открытый рынок в Риме возник с черного рынка после окончания Второй мировой войны. После досмотра достопримечательностей вы можете отведать разнообразную уличную еду от местных продавцов, а затем отправиться на экскурсию по окрестностям, включая старинные ворота Порта Портезе, в честь которых назван рынок.

Mercato Trionfale

Прекрасные рынки в Риме для шопинга легко найти в туристических районах. Mercato Trionfale расположен в отдельном просторном здании у ворот к музеям Ватикана. Сюда лучше приходить рано утром, когда еще не так многолюдно. Здесь около 300 киосков, предлагающих преимущественно свежие продукты, разнообразные сорта вин и сыров, а также бытовые товары по доступным ценам. Если вы остановились в номере с кухней или отдельной квартире, этот рынок в Риме – отличный вариант для продуктовых покупок. Он работает всю неделю, кроме воскресенья.

Campo de' Fiori

Разнообразие вкусов и цветов. Источник: · Pixabay Разнообразие вкусов и цветов. Источник: · Pixabay

Многие местные рынки в Риме – это не только место для шопинга, но и для прогулок и интересного времяпрепровождения. Этот рынок на площади Кампо деи Фиори окружен неоклассическими зданиями, а над палатками возвышается статуя философа Джордано Бруно. Здесь многие местные жители и туристы, которые ищут интересные сувениры, а также покупают цветы, экзотические фрукты и овощи, уличную еду и другие продукты от местных фермеров. По сравнению с другими римскими рынками он более туристический. Здесь есть несколько ресторанов и кафе с открытыми террасами, а популярные коктейльные бары работают по ночам. Рынок открыт с понедельника по субботу.