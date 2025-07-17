Лучшие регионы Франции: 8 живописных направлений для гурманов и любителей вина

Франция – одно из самых популярных туристических направлений в мире. Ежегодно сюда приезжают более 82 миллионов человек, чтобы увидеть ее природные и исторические достопримечательности, насладиться изысканной кухней и вином, посетить романтические места и полюбоваться культовым искусством. Лучшие регионы Франции объединяют несколько увлекательных причин для посещения – от исторических и природных достопримечательностей до винных и гастрономических туров. Наш список лучших и самых разных мест во Франции для любителей природы, вина и еды поможет вам спланировать идеальный отпуск.

1. Париж и Иль-де-Франс

В Париже есть по-настоящему культовые достопримечательности. Источник: Pixabay В Париже есть по-настоящему культовые достопримечательности. Источник: Pixabay

Париж и его окрестности – один из самых посещаемых регионов Франции. Он известен своей богатой историей и окружен атмосферой культурного величия.

Самые известные достопримечательности Парижа, такие как Эйфелева башня, Нотр-Дам и Елисейские Поля, давно получили статус культовых. Посетителей этого города ожидает невероятное разнообразие развлечений: самые известные музеи во главе с Лувром, эклектичный Версаль, Диснейленд Париж, знаменитые ночные бары, галереи и художественные центры. В Париже есть множество интересных занятий – от дегустации шампанского на вершине Эйфелевой башни до круиза по Сене на закате. Кроме того, Париж – признанный центр для гурманов. Здесь развита культура питания: от изысканных кондитерских и непринужденных трапез на открытых террасах до винных погребов и пивных баров. Ни один другой европейский город не имеет столько ресторанов со звездами Мишлен, как Париж. Также здесь есть множество разнообразных и не менее вкусных вариантов уличной еды.

После исследования столицы вокруг нее есть еще много интересного. Вблизи Парижа расположено множество великолепных полей для гольфа. Фонтенбло (с его великим дворцом эпохи Возрождения и старинными парками) и живописные пейзажи Овер-сюр-Уаз демонстрируют еще одну волшебную сторону региона.

2. Долина Луары

Одна из известнейших туристических зон Франции, Долина Луары, расположена в центре страны и имеет протяженность 170 миль. Добраться сюда из Парижа можно менее чем через два часа на поезде. Этот регион, прежде всего, известен своими многочисленными замками и дворянскими имениями. Здесь расположено около 300 таких величественных построек. Все замки имеют уникальную архитектуру, и многие из них окружены пышными старинными садами, ставшими отдельной достопримечательностью.

Один из самых интересных способов исследовать Долину Луары – велосипедный маршрут La Loire à Vélo длиной 560 миль, во время которого вы насладитесь очаровательными сельскими пейзажами, милыми селами и интересными городами. К примеру, одним из городов на маршруте является Тур, ворота в долину, который считается одним из самых зеленых во Франции благодаря нескольким великолепным паркам. Главной достопримечательностью города является величественный собор, строительство которого длилось пять столетий. Посетите площадь Жан Жорес в центре города с ее фонтанами и красивыми старинными деревянными постройками, арочный мост через реку и ботанический сад, гордость Тура. В каждом из следующих городов вы увидите прекрасные достопримечательности: Орлеан удивит своей средневековой архитектурой и историей Жанны д'Арк, а Анже поразит величественный замок с 17 башнями.

Долина Луары также является одним из регионов Франции, которые следует посетить любителям вина. Это второй по величине производитель игристых вин в стране.

3. Лазурный берег

Этот регион, известный как Французская Ривьера, является одним из самых популярных мест для отдыха во Франции. Он славится своей богатой культурой, гламурной историей, модными городами и отличными пляжами на скалистом побережье. Это одно из главных летних направлений страны.

Главный город Лазурного берега – Ницца, окутанная атмосферой величия и элегантности. Очаровательные здания с красно-коричневыми крышами на извилистых улочках граничат с золотыми пляжами и голубыми водами. Ницца расположена между морем и Французскими Альпами, так что вы можете провести один день на пляже, а следующий – в походе в горы. В этом городе проходит множество событий, включая ежегодный фестиваль в феврале, художественные выставки и концерты.

Два других города региона, Канны и Сен-Тропе, привлекают киноманов и знаменитостей благодаря кинофестивалям мирового уровня. Не менее незабываема поездка в меньшие города с идиллическими пейзажами, такими как Ментон и Вильфранш-сюр-Мер, подтверждающие славу Французской Ривьеры как одного из красивейших регионов Франции. Где бы вы ни остановились на Лазурном берегу, вы легко найдете исключительные рестораны с богатыми винными картами и кулинарными шедеврами. Также ищите отели, окруженные виноградниками, которые предлагают туры в частные виноделия и дегустацию.

4. Прованс

Лавандовые поля – один из символов Прованса. Источник: Pixabay Лавандовые поля – один из символов Прованса. Источник: Pixabay

Список самых красивых регионов Франции, вероятно, возглавляет Прованс благодаря его волшебным полям. Но он также примечателен оживленными городами с историческими достопримечательностями, живописной сельской местностью и производством розового вина.

Главной достопримечательностью Прованса город Марсель. Здесь есть прекрасные пляжи Пляж де Каталан и Ле Профет, которые являются популярными местами для отдыха у моря, виндсерфинга и парусного спорта; интересны культурные центры, такие как Музей европейских и средиземноморских цивилизаций. Старый квартал Марселя Ле Панье с узкими улочками и маленькими площадями с живописными домами также достоин посещения. Продолжить знакомство с уникальной архитектурой можно в Авиньоне, прогуливаясь по его средневековым улочкам и посетив Дворец Пап на берегу Роны.

Самый красивый регион Франции порадует путешественников по разнообразным живописным местам. Самые красивые лавандовые поля можно увидеть в районах вокруг Су и Люберона. Лучшее время для их посещения – июль, когда поля в полном расцвете. Ле Колорадо Провансаль де Рустрель удивит оранжевыми пустынями, похожими на американские. Прекрасные пешеходные тропы для прогулок и купания в дикой природе предлагают ущелье Вердон и водопад Каскад де Силлан.

Прованс также занимает первое место в мире по производству розового вина. Любители этого напитка не будут разочарованы: здесь работает более 600 местных производителей, поэтому винные туры обязательны в маршруте.

5. Французские Альпы

Французская часть Альп – самый важный горнолыжный курорт в Европе. Это самый лучший регион Франции для любителей зимних видов спорта. Он предлагает огромный выбор курортов на любой бюджет, тысячи миль первоклассных лыжных трасс и десятки горных атмосферных городков и сел.

Один из самых известных курортов в Альпах – Шамони у подножия Монблана, самой высокой горы Западной Европы. Этот город имеет долгую историю зимнего туризма и был перестроен в 1924 году, когда принимал первые в истории зимние Олимпийские игры. Здесь есть мощные горные склоны с лучшими условиями для лыж и других видов спорта, а также рестораны со звездами Мишлен.

Другой курорт Французских Альп, Валь-д'Изер, славится не только отличными условиями для катания, отличными отелями и веселыми внетрасовыми активностями, но и популярен среди гурманов. Горные и курортные рестораны предлагают путешественникам изысканную французскую кухню, включая редкие сыры и вина.

Идеальным местом для любителей зимних видов спорта с самыми лучшими снежными условиями является высокогорный курорт Куршевель. Это один из самых известных курортов мира с самой большой лыжной зоной. Эти города и районы Франции следует посетить и летом, чтобы оценить их шикарные места для прогулок и горного туризма.

6. Рона и долина Роны

Рона – самая полноводная река Франции. Она берет начало в Средиземном море близ города Арль и простирается до Швейцарских Альп до Женевского озера. Долина реки – один из известных винных регионов Франции, который следует посетить любителям хороших вин. Здесь работают более 6 тысяч производителей этого напитка. Поэтому одной из главных туристических активностей здесь есть винные туры. Вы можете увидеть как можно больше городов и интересных районов во время речного круиза.

Главный город долины – Лион, третий по величине в стране. Оно поражает аутентичной архитектурой, объединяющей романский, готический и стили 19 века. Лион обладает удивительной атмосферой: уличное искусство и современные художественные галереи соседствуют с готическими гаргуйлями на соборе и амфитеатрами римской эпохи. Гастрономическая особенность Лиона – скромные и резвые рестораны-бушоны, которые можно найти по всему городу. Они появились в 1930-х годах, когда экономический кризис заставил состоятельных землевладельцев уволить своих шеф-поваров, а те открыли собственные заведения для менее состоятельных граждан. Эти рестораны преуспевают и сегодня, предлагая сельскую кухню, вдохновленную вкусами и сочетаниями Прованса, Божоле, Альп и Бургундии. Хотя Франция в целом считается меккой для любителей вина, эти регионы Франции примечательны для любителей пива. Здесь расположено около 350 пивоварений, так что вы можете посетить многие из них с туром, приобрести качественное крафтовое пиво или даже научиться пивоварению.

7. Юго-Запад и Баскская страна

Одним из самых необычных регионов для посещения во Франции является Французская Баскская страна, граничащая с Испанией. Она славится несколькими главными городами, разительно отличающимися друг от друга.

Исторический приморский город Биарриц известен прекрасными условиями для серфинга и пляжными активностями. Его длинные песчаные пляжи не зря называют Французской Калифорнией. Здесь также преуспевает ночная жизнь и модные художественные центры.

Другой исторический город, Байонна, исполнен памятниками, замками и древними церквями и славится региональной баскской кухней. В городе есть две старинные крепости и богатые музеи, но это одна из немногих частей Франции, где можно посетить бои быков.

Бордо – самый важный винный регион страны, имеющий одни из лучших виноградников. Но Бордо также интересен город и называется винной столицей мира. Винный тур в Бордо позволит посетить виноградники, многочисленные погреба и винодельни, дегустируя самые изысканные сорта. Это также интересный регион для гурманов, здесь есть много ресторанов со звездами Мишлен. Бордо полно других достопримечательностей: музеев, рынков, клубов и потрясающей архитектуры.

"Розовый город" или Тулуза удивляет своей терракотовой архитектурой и богатой историей. Стоит пройти гастрономический тур через рынок Виктора Гюго, чтобы отведать местную кухню и интересные сорта вина, сыра и французского хлеба или исследовать винные маршруты, включающие несколько винных баров в юго-западном регионе Франции.

8. Эльзас-Лотарингия

Франция является домом для многих величественных виноградников. Источник: Pixabay Франция является домом для многих величественных виноградников. Источник: Pixabay

Эльзас – регион на севере Франции, где заметно немецкое культурное влияние – от архитектуры и местных диалектов до кухни и вина. Столица региона и его главная достопримечательность – Страсбург. Его каналы пронизывают всю местность, а цветущие мосты соединяют берега. Прогуляйтесь по мощеным улицам и полюбуйтесь архитектурой средневековых фахверковых домов вдоль каналов, чтобы понять, почему Лотарингия – один из красивейших регионов Франции.

Другой привлекательный город для путешествия – Кольмар, обладающий сельской атмосферой. Его часто сравнивают с Венецией из-за разветвленной системы водных путей. Этот город имеет уникальную историю: он переходил из рук немцев к французам почти тысячу лет. Именно поэтому здесь особенно ощутимо немецкое культурное влияние. Почувствуйте это во время гастрономических туров и экскурсий.

Эльзас известен своей исключительной подборкой белых вин. Местные вина Рислинг и Гевюрцтраминер обладают особым тонким вкусом и являются идеальным дополнением к морепродуктам и сырам. Именно поэтому Эльзас стал одним из самых лучших регионов Франции для посещения виноградников. Винный маршрут Эльзаса, или Route des Vins, простирается на 105 миль через лучшие виноградники региона, с турами в виноделия, погреба и волшебные деревни и городки на пути.