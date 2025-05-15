Лучшие отели в Санторини: Топ-8 роскошных вилл с шикарной атмосферой и непревзойденными видами на знаменитые закаты.
Ежегодно в Санторини посещают более двух миллионов туристов. Это неудивительно, ведь его изящные белокаменные виллы, висящие на краю вулканической кальдеры, а также ландшафтные бассейны и невероятные виды на Эгейское море являются одной из визитных карточек греческих островов. Каждый из них имеет свою привлекательную особенность, но уникальные ландшафты Санторини отличаются волшебной архитектурой и удивительной панорамой. Многие однодневные туристы пытаются зафиксировать знаменитые закаты над Санторини с помощью объективов камер, тогда как лучшие отели предоставляют своим гостям эти непревзойденные магические виды. Уютные и роскошные приюты полны конфиденциальности, размеренной атмосферы и замечательного опыта, включающего эксклюзивные приключения, вкусную еду и первоклассный сервис. От пещерных люксов до дизайнерских вилл и пляжных домов – пребывание в самых красивых отелях Санторини откроет вам доступ к лучшим местам для отдыха на этом потрясающем острове.
1. Andronis Arcadia
Большинство отелей на Санторини ориентированы на отдых для взрослых, поэтому они пользуются огромным спросом для медового месяца. Andronis Arcadia (одна из пяти гостиниц Andronis на острове) – настоящая семейная жемчужина. Названный в честь мифического бога Господа, он олицетворяет естественную гармонию и пасторальный шарм, дополненный высокими стандартами комфорта.
Для гостей подготовлены элегантные и современные люксы. У каждого есть частные ландшафтные бассейны с верандами, откуда можно любоваться прекрасными видами. Люксы имеют разные планировки с одной или двумя спальнями, рассчитанные на пары или семьи из нескольких человек. Для крупных компаний есть другой вариант размещения – частные виллы с 3-6 спальнями, которые могут вместить до 12 человек. Во всех спальнях есть собственные ванные комнаты, а каждая вилла оснащена ландшафтным бассейном, частными верандами или террасами, открытой гидромассажной ванной и игровой комнатой. Вилла с 6 спальнями имеет два бассейна, а также фитнес-центр, спа-комнату и полностью оборудованную кухню.
На курорте также есть три просторных бассейна, включая один для детей, и спа-центр с привлекательным меню ритуалов для лица, терапий и массажей. Andronis Arcadia также предлагает своим гостям возможности для уникальных приключений, таких как дегустация вин, прогулки на яхте, частные фотосессии и частный полет на вертолете в Миконос для прогулок и шопинга в сопровождении шоппинг-консьержа.
2. NOŪS Santorini
Этот роскошный отель расположен в очаровательной деревне Мессария. Пятизвездочная гостиница с уникальным характером и дизайном объединяет историю острова и современный колорит. При этом, как и многие другие популярные гостиницы Санторини, он стремится поддерживать идеальную гармонию между уединенным убежищем и базой для приключений.
Отель имеет 121 просторный номер, люкс и бунгало, расположенные в прекрасных садах. В некоторых номерах есть частные балконы с зонами отдыха или обеденный дворик и лаундж-зонами. Они имеют 1-2 спальни и частные бассейны с обеденными зонами и шезлонгами. Если вы ищете больше пространства и конфиденциальности, остановитесь в бунгало. У них есть частные зоны отдыха с беседкой и открытой джакузи или бассейном.
Кроме частных зон, на курорте есть общий бассейн, который является самым большим на острове. Рядом с ним расположен ресторан NOŪS, работающий ежедневно, подавая вкусные блюда и закуски с раннего утра до позднего вечера. Любители изысканной итальянской кухни и классических стейкхаусов оценят меню в Elio's Italian-American Diner, тогда как поклонники здорового питания насладятся Vitamin Bar со свежими салатами, смузи из местных ингредиентов и качественным кофе. На курорте также есть спа-центр, фитнес-зал и салон красоты.
3. Magma Resort Santorini
Прекрасная гостиница для успокоения тела и души расположена среди вулканических виноградников на склоне холма с прекрасными видами на Эгейское море. Он более удален, чем другие топовые отели Санторини, но его атмосфера и окружающие виды только выиграют от этого.
Это место привлекает современных путешественников, которые ищут конфиденциальность и духовное благополучие. Отель состоит из 59 элегантно оформленных номеров и люксов. Они оборудованы верандами или террасами с частными небольшими бассейнами и прекрасными видами на Эгейское море. Интерьеры номеров используют земляные тона Санторини, сочетая черную мебель с одеялами и подушками ржавчины. Завтрак включен в стоимость.
На курорте есть большой бассейн и ресторан Spondi's Magma, управляемый шеф-поваром с двумя звездами Michelin. Другие удобства для гостей включают современный оздоровительный центр с закрытым бассейном и спа, полностью оборудованный фитнес-центр, роскошные магазины и бутики на территории, а также бар у бассейна.
4. Nobu Hotel
Этот бутик-отель на северо-восточном побережье острова предлагает панорамные виды на Эгейское море и кальдеру из каждого из 25 роскошных номеров, расположенных на вершине скалы. Отель находится в 10 минутах от прибрежного города Ия вдоль знаменитого пешеходного маршрута Фира.
Этот курорт, как и большинство известных отелей Санторини, делает акцент на отдыхе для взрослых и принимает гостей от 14 лет. Они размещаются в люксах и виллах, оформленных в традиционном кикладском стиле с минималистичным декором на фоне белых стен, чтобы максимально подчеркнуть великолепные виды вокруг. Большинство люксов имеют частные террасы с небольшими открытыми бассейнами. Виллы имеют многоуровневую планировку и включают в себя просторные гостиные, бассейны, открытые зоны отдыха и частные сады. Гости могут расслабиться на шезлонгах возле двухуровневого бассейна и любоваться вулканическими скалами знаменитого заката Санторини.
Ресторан Nobu, который предлагает деликатесы, такие как темпура из каменных креветок и щепа из мисо, является еще одной привлекательной частью этого курорта, расположенного высоко над скалами. Отель предлагает также обслуживание в номерах. Sunset Sessions, сочетающие коктейли и ужин под звездами с летними ритмами резидентного диджея Гарриса Кита и замечательным закатом Санторини, стоит посетить с четверга по воскресенье.
5. Santo Pure
Эксклюзивный отель, расположенный на тихих окрестностях в пешей доступности от города, является одним из лучших отелей Санторини для спокойного отдыха, перезагрузки и восстановления внутреннего ресурса.
Этот отель олицетворяет тихую оазу с чистым кикладским шармом, состоящий из 85 люксов и вилл. Роскошные интерьеры в успокаивающих оттенках черного и белого лавового дополнены пышными садами и просторными ландшафтами. 83 люкса сгруппированы как маленькие деревни и названы в честь разных групп островов. Они соединены извилистыми дорожками и площадями, засаженными цитрусовыми деревьями. Люксы оснащены большими кроватями, роскошным бельем, и большинство из них дополнены частными мини-бассейнами и открытыми джакузи. Коллекцию Hotel Santo Pure завершают шикарные виллы с приватными бассейнами, тренажерными залами, саунами и просторными открытыми зонами отдыха.
Лейтмотив курорта – восстановление связи с природой и экологичность, которая предусматривает переработанную воду, собственную опреснительную установку, инициативы с нулевыми отходами и питание от фермы к столу. Гостям предлагают завтрак в формате шведского стола, средиземноморский ресторан и напитки и закуски в баре у бассейна. После насыщенного дня обзора достопримечательностей и водных развлечений на Санторини воспользуйтесь идеальной возможностью расслабиться в спа-центре, который шесть лет подряд признается лучшим спа-курортом Греции.
6. Andronis Boutique Hotel
Роскошный бутик-отель, высеченный в драматических скалах Санторини, предлагает увлекательные виды на Эгейское море и необычайно романтическую атмосферу. Как и положено топовой гостинице Санторини, из всех его номеров можно любоваться прекрасными видами кальдеры и очаровательными белоснежными домами.
Элегантные люксы в традиционном эгейском стиле с небольшими бассейнами, гидромассажными ваннами и частными террасами олицетворяют суть кикладского шика. Для семей или групп идеально подойдет вилла с двумя спальнями, ландшафтным бассейном и просторной гостиной.
Ресторан Lauda был основан в 1971 году. Сегодня он продолжает сохранять и уважать традиции региона, используя исключительные местные ингредиенты и привлекая лучших шеф-поваров для создания потрясающего меню. Гости получат незабываемый опыт в Mare Sanus Spa, приюте для ухода за телом, расслабляющих ритуалов и омолаживающих процедур. Как и в других отелях Andronis на Санторини, гости Andronis Boutique Hotel могут рассчитывать на эксклюзивные предложения во время отпуска, такие как роскошный шоппинг и круизы на яхте. Помимо активностей на территории, персонал поможет спланировать приключения на острове, такие как катание на катамаране, винные туры, пешие прогулки и обзорные экскурсии.
7. The Vasilicos
Мастер-класс по сочетанию кикладской простоты с роскошным расположением проводит The Vasilicos, бутик-отель, расположенный высоко на скале кальдеры. Это бывшее частное убежище – это коллекция пещеобразных структур, типичных для местной архитектуры.
Владелица Дафна Валамбоус проводила здесь летние месяцы в детстве, и с тех пор как ее отец построил это убежище в 1980-х годах, не было много драматических изменений (кроме нескольких бассейнов и профессиональной кухни). Отель сохраняет атмосферу семейного дома и принадлежит к небольшому количеству лучших отелей Санторини, которые не ограничиваются политикой только для взрослых. Таким образом, это место отлично подходит для семей, особенно с детьми постарше.
Люксы отеля оформлены уникальной мебелью из частной коллекции семьи, изготовленной по заказу, что придает им атмосферу аутентичного дома. Каждый люкс уникален, с собственным набором удобств, таких как затененная беседка, небольшой бассейн с подогревом и зоны отдыха. Выбирайте нужные при бронировании: например, если вы путешествуете паром, остановитесь в тихом, уединенном Efta, полностью скрытом от посторонних глаз. Роскошное размещение дополнено скромной аутентичной кухней с использованием лучших местных ингредиентов и свежевыловленных морепродуктов. Традиционные греческие блюда сопровождаются вином из сестринской винодельни, которую гости отеля могут посетить, чтобы насладиться дегустацией награжденных вин с тщательно подобранными закусками.
8. Perivolas
Уютные и очаровательные дома этого одного из самых спокойных и размеренных отелей Санторини олицетворяют непринужденную и элегантную простоту островной жизни. Он поражает путешественников тихой роскошью, теплым гостеприимством, изысканной кухней и поразительными морскими пейзажами.
Владелец Костис Психас построил эту цепочку домов на скале, превратив этот ландшафт в уютный амфитеатр с белоснежными кроватями и изящными бассейнами, сливающимися с горизонтом. Это место наполнено спокойствием и размеренным ритмом жизни, где лишь периодический звон церковных колоколов и отдаленный шум рыбацкой лодки нарушают окружающую тишину, достойную медитации.
Perivolas был построен в качестве семейного дома и сохраняет атмосферу частных резиденций. Люксы встроены в уютные ниши со сводчатыми потолками и скульптурными каменными стенами, украшены коврами ручной работы и подушками ярких цветов. Альтернативно, остановитесь высоко на скалах Санторини в живописной вилле с двумя спальнями и собственным ландшафтным бассейном, подходящим для всей семьи или группы гостей.
Центральным элементом Perivolas, как и многих других популярных отелей Санторини, является прекрасный ландшафтный бассейн, где можно отдыхать под зонтиком, наслаждаться послеобеденными коктейлями и наблюдать за прекрасным закатом. Другие удобства включают фитнес-центр с йогой, оздоровительную студию со спа-процедурами и ресторан с уединенными террасами вокруг бассейна.