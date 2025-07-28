Лучшие отели в квартале Маре в Париже: почувствуйте роскошный отдых каждой клеточкой

Если вы мечтаете о путешествии в Париж, чтобы увидеть аутентичную архитектуру и отправиться на шоппинг по различным предметам гардероба и сувенирам, не сомневайтесь и направляйтесь в район Маре. Он расположен в 4-м округе Парижа и имеет собственную богатую историю, включая знаменитый еврейский квартал.

Этот известный район славится атмосферными галереями и музеями, уютными ресторанами и роскошными отелями Маре. Здесь все способствует королевскому отдыху – от изысканного дизайна номеров до соблазнительной кухни.

Наш список лучших отелей района Маре в Париже также включает заведение, которое получило титул самого сексуального. Он вдохновил Франсуа Трюффо на создание фильма, получившего огромную популярность среди киноманов.

Sinful Paris

Необычный дизайн номера. Источник: https://www.experimentalmarais.com/ Необычный дизайн номера. Источник: https://www.experimentalmarais.com/

Отель Sinner Paris (ранее известный как Sinful Paris) остается открытым по состоянию на 2025 год и продолжает работать как один из самых известных и стильных отелей в районе Маре, Париж. Согласно актуальной информации, оно является популярным 5-звездным заведением, известным своим уникальным дизайном, современным шиком и провокационной атмосферой, сочетающей элементы исторического наследия с современными акцентами. Отель расположен в самом сердце Маре, что делает его идеальным выбором для тех, кто хочет исследовать модные бары, рестораны и бутики этого района.

Адрес : 116 Rue du Temple, 75003 Париж, Франция

Вебсайт : http://www.sinnerparis.com

Hotel Jacques de Molay

В самом сердце Парижа, прямо на площади Республики, удобно расположен отель Jacques de Molay. Он построен на историческом месте, где когда-то была часовня, поэтому имеет благородную атмосферу. Заведение занимает достойное место среди гостиниц Маре, Париж. Поблизости находятся знаменитый мост Помпиду и живописный канал Сен-Мартен.

Все номера отеля в Маре, Париж, Франция, элегантно меблированы качественной мебелью и практичной техникой. Благодаря бесплатному Wi-Fi, гости всегда могут проверить электронную почту и быть в курсе мировых новостей. Вы можете выбрать, куда пойти на досуге – в тренажерный зал или сауну. Расслабиться и отвлечься от грустных мыслей можно в уютном баре с бокалом соблазнительного коктейля и порцией фирменного десерта.

Адрес : 94 Rue des Archives, 75003 Париж, Франция

Вебсайт : http://www.hoteljacquesdemolay.com

Hotel Les Tournelles

Просторные номера с кондиционерами и собственными ванными комнатами. Источник: lestournelles.com Просторные номера с кондиционерами и собственными ванными комнатами. Источник: lestournelles.com

Отель Les Tournelles расположен в центральной части района Маре, в нескольких шагах от площади Вогезов. Он имеет круглосуточную стойку регистрации. Станция метро Сен-Поль находится в пешей доступности.

Один из лучших отелей района Маре в Париже расположен в старом историческом здании, когда-то бывшем домом герцога Бедфорда. Известный регент Французского королевства имел репутацию тонкого эстета, отразившееся в архитектурном дизайне здания.

Все номера отеля оформлены со вкусом, элегантной мебелью и функциональной техникой. Они оснащены кондиционерами и ванными комнатами с душем, феном и косметикой люксовых брендов. Бесплатный Wi-Fi на всей территории отеля. Есть уютная библиотека-лаунж, круглосуточный бар самообслуживания и просторная комната для сытных завтраков, расположенная в подвале с поразительным каменным сводом.

Адрес : 16 Rue de Birague, 75004 Париж, Франция

Вебсайт : http://www.lestournelles.com

Hotel Jules & Jim

Если вам интересны отели в Маре, Париж, Франция, где созданы все условия для спокойного и мирного отдыха, выбирайте Jules & Jim. Он расположен в уединенном месте, и доступ возможен только через ресепшн, после чего вы попадете в секретный внутренний двор с пышным садом. В лобби отеля представлены отличные работы лучших фотографов Парижа.

Изюминкой вашего отдыха станет уникальное предложение отеля в Париже, Маре – полуторачасовая экскурсия с персональным гидом на стильном Citroën DS. Стоимость такой поездки составляет 190 евро для одного-трех отдыхающих. Во время путешествия вы можете насладиться удивительными пейзажами Парижа и увидеть город глазами местных жителей.

Адрес : 11 Rue des Gravilliers, 75003 Париж, Франция

Вебсайт : http://www.hoteljulesetjim.com

Hotel National Des Arts et Métiers

Один из лучших отелей района Маре в Париже мастерски воплотил концепцию использования экологических материалов и революционных архитектурных технологий.

Просторные и комфортные номера отеля имеют первоклассную отделку из тесаного камня и бесшовного мозаичного пола, высокопрочной стали и благородного дерева. Они оснащены минибаром для хранения охлажденных напитков, кофемашиной и роскошными кроватями для крепкого сна.

В некоторых номерах отеля (Париж, Франция, Маре) есть балкон с комфортной мебелью для отдыха на открытом воздухе. Так приятно наслаждаться великолепными видами романтического Парижа или живописного внутреннего двора отеля.

Лучшие отели в Париже идеально подходят для духовной перезагрузки и подзарядки. По желанию вы можете выбрать подходящий комплекс упражнений в тренажерном зале или пройти курс омолаживающих процедур в салоне красоты.

Адрес : 243 Rue Saint-Martin, 75003 Париж, Франция

Вебсайт : http://www.hotelnational.paris

Hotel de Jobo

Отели в районе Маре в Париже действительно прекрасны. Hôtel de Joséphine Bonaparte является исключением. Расположен в уютном районе 4-го округа Парижа и гармонично сочетает инновационную архитектуру с изысканными винтажными элементами.

Одной из ключевых особенностей отеля в районе Маре в Париже есть использование оригинального леопардового принта в дизайне интерьера. Если вы поклонник французской элегантности и романтики, это место вам понравится.

Популярные достопримечательности Парижа расположены неподалеку от заведения. Обязательно включите в свой список прогулок посещение загадочных Люксембургских садов с безупречно подстриженной зеленью, которую можно найти только во Франции.

Адрес : 10 Rue d'Ormesson, 75004 Париж, Франция

Вебсайт : http://www.hoteldejobo.paris

Villa Beaumarchais

Вилла Бомарше приглашает отдохнуть в роскошных номерах. Источник: Freepik Вилла Бомарше приглашает отдохнуть в роскошных номерах. Источник: Freepik

Лучшие отели Маре характеризуются комфортной обстановкой и изысканным дизайном. Один из них, Villa Beaumarchais, приглашает путешественников ощутить все прелести королевского отдыха.

Номера четырехзвездочного отеля Маре, Париж, Франция, оснащены кондиционерами, имеют элегантные декоративные элементы и бесплатный доступ в Интернет. Изюминкой отеля есть просторный ресторан со стеклянной крышей и уютный бар с широким выбором коктейлей и закусок.

Отель Маре, Париж, Франция, окруженный великолепными художественными галереями и музеями, где можно провести досуг, окружены красотой: Each x Other, Michel Rein, Carnavalet, Galerie Liberal-Bruant. Вы можете поддерживать хорошую физическую форму в тренажерном зале.

Адрес : 5 Rue des Arquebusiers, 75003 Париж, Франция

Вебсайт : http://www.villabeaumarchais.com

Hotel Les Bains

Многие гостиницы в районе Маре в Париже были построены на месте других заведений, которые были очень популярны в предыдущие годы. Например, бутик-отель Les Bains расположен в здании, которое раньше было ночным клубом, регулярно посещавшим Мик Джаггер. Сегодня у него гламурная атмосфера, типичная для французской столицы. Заведение окружено художественными галереями, гостеприимными кафе и ресторанами с великолепной кухней.

Лучшие отели в Маре располагают роскошными бассейнами с бирюзовой водой. Hotel Les Bains с радостью поддерживает эту традицию. Если вы хотите испытать яркие эмоции под ритмы зажигательных танцев, направляйтесь в подземный ночной клуб отеля, который всегда громкий и многолюдный.

Адрес : 7 Rue du Bourg l'Abbé, 75003 Париж, Франция

Вебсайт : http://www.lesbains-paris.com

Hotel du Petit Moulin

Современная бутик-отель du Petit Moulin была построена на месте одной из старейших пекарен Парижа. Создатели отеля, Надя Мурано и Дэни Нурри, приложили много усилий, чтобы создать эффектный современный вид одного из самых стильных отелей в Маре.

Декоративное оформление отеля было доверено Кристиану Лакруа. Результаты его работы превзошли все ожидания учредителей отеля. В итоге номера были оформлены с органическим соединением спокойных тонов и насыщенных оттенков. Использовались популярные эффекты оптической иллюзии, сочетания винтажных элементов и модных тенденций. Многие номера украшены гламурными работами Лакруа.

Адрес : 29-31 Rue de Poitou, 75003 Париж, Франция

Вебсайт : http://www.hotelpetitmoulin.com

Pavillon de la Reine

Роскошный 5-звездочный отель прекрасен как изнутри, так и снаружи. Источник: pavillon-de-la-reine.com Роскошный 5-звездочный отель прекрасен как изнутри, так и снаружи. Источник: pavillon-de-la-reine.com

Один из лучших отелей района Маре в Париже, Pavillon de la Reine, уютно расположен на одной из красивейших площадей Парижа. Он идеально дополняет архитектуру района и стал настоящим райским уголком в центре пульсирующей французской столицы.

Любитель среди лучших отелей Маре, этот отель привлекает гостей очаровательной атмосферой, которая приглашает насладиться приятным пребыванием в королевском комфорте. Шикарная пятизвездочная гостиница гармонично оформлена как снаружи, так и внутри.

Заведение окружено живописной территорией с пышной зеленью и элегантным фонтаном. Гости могут воспользоваться услугами консьержа, который может забронировать столики в ресторане или заказать билеты в оперу или театральную ложу. Pavillon de la Reine предлагает бесплатную частную парковку, просторный конференц-зал, уютную террасу и бесплатный Wi-Fi. Для незабываемой прогулки по городу можно арендовать велосипеды.

Адрес : 28 Place des Vosges, 75003 Париж, Франция

Вебсайт : http://www.pavillondelareine.com

Hotel Georgette

Список лучших отелей района Маре в Париже, Франция, обязательно включает в себя Georgette, расположенный вблизи Центра Жоржа Помпиду и легендарной площади Республики. Заведение с круглосуточной стойкой регистрации пронизано духом волшебной романтики.

Гости могут воспользоваться парковкой и услугами хранения багажа. Просторные и стильно оформленные номера имеют все для роскошного пребывания, от телевизоров с плоским экраном до бесплатных средств по уходу за телом и волосами.

Лучшие отели в Париже славятся своим непревзойденным шармом, где можно отдохнуть и полностью отвлечься от мирских забот. Забронируйте одноместный или двухместный номер заранее и угостите себя гламурным шиком. Желаем волшебного путешествия и множества положительных эмоций!

Адрес : 36 Rue du Grenier-Saint-Lazare, 75003 Париж, Франция

Вебсайт : http://www.hotelgeorgette.com