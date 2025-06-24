Лучшие отели в Амстердаме: как сделать правильный выбор и не пожалеть

Амстердам — одно из самых популярных и привлекательных мест в Европе, ежегодно привлекающих миллионы туристов со всего мира. Этот город славится своими каналами, музеями, велосипедами, цветами и кафе. Амстердам предлагает разнообразные варианты размещения для разных бюджетов и предпочтений, от роскошных пятизвездочных отелей до уютных хостелов и апартаментов. Но как выбрать лучший отель в Амстердаме в соответствии с вашими потребностями и ожиданиями? В этой статье мы расскажем, как сделать правильный выбор, предоставив обзор лучших отелей Амстердама в разных категориях. Выбирайте место для отдыха с умом и наслаждайтесь пребыванием в этом прекрасном городе.

Критерии выбора отеля

Выбор жилья в Амстердаме может быть сложным, ведь в этом городе есть много разных вариантов размещения, подходящих для разных типов путешественников. Но какие факторы влияют на выбор и как их учесть при поиске и бронировании? Рассмотрим некоторые из них.

Расположение

Амстердам – не очень большой город, и вы можете легко передвигаться на велосипеде, пешком или общественным транспортом. Однако расположение вашего отеля может оказать существенное влияние на общий опыт пребывания в городе, в частности на комфорт. Вы можете выбрать номер в центре города, где расположены основные достопримечательности, музеи, рестораны и бары, или в более тихом и живописном районе, где можно наслаждаться видами на каналы и атмосферой местной жизни. Вы также можете выбрать отель, учитывая, как планируете проводить время в Амстердаме.

Если вы хотите посетить многие музеи, лучше остановиться в районе Музейной площади.

Если вы хотите погрузиться в ночную жизнь, бронируйте номер в районе Красных фонарей.

Если вас интересует история и культура, то районы Иордаан или Старый город – ваш выбор. Где бы вы ни остановились, вас будет окружать невероятная атмосфера свободы.

Цена

Стоимость номера в Амстердаме может варьироваться в зависимости от сезона, спроса, расположения, удобств и рейтинга. В среднем цена за ночь в отеле в Амстердаме составляет около 150 евро, но можно найти как более дешевые, так и более дорогие варианты.

Если вы хотите сэкономить на проживании, рассмотрите варианты за пределами центра города, в хостелах, гостевых домах или апартаментах. Если же вы стремитесь к роскоши, обратите внимание на отели в исторических зданиях, бутиковые отели или номера с видом на каналы. Вы можете сравнивать цены на различных сайтах бронирования, искать специальные предложения и скидки, бронировать заранее или в последнюю минуту.

Разнообразие досуга в Амстердаме. Источник: Pixabay Разнообразие досуга в Амстердаме. Источник: Pixabay

Удобства

Отели в Амстердаме могут предлагать разнообразные услуги и удобства, повышающие комфорт и удовольствие от пребывания в городе. К примеру, вы можете выбрать отель с бесплатным Wi-Fi, завтраком, кондиционером, сейфом в номере, мини-баром, телевизором, феном, утюгом.

Кроме того, многие отели предоставляют дополнительные удобства:

Ресторан

Бар

Спа

Бассейн

Тренажерный зал

Сад

Терраса

Паркинг

Прачечная

Конференц-зал

Выбирайте удобства в соответствии с вашими личными потребностями и предпочтениями. Если вы отдыхаете с семьей, вам подойдет гостиница с детской площадкой, игровой комнатой и семейными номерами. Если вы путешествуете по делам, выбирайте место с бизнес-центром, высокоскоростным интернетом и трансфером. А если цель поездки – отдых и релаксация, вам подойдут апартаменты с массажем, сауной или джакузи.

отзывы

Реальные комментарии других гостей, которые останавливались в гостинице, могут быть очень полезны при выборе жилья в Амстердаме. Они дают представление о реальной картине, рассказывают, что ждет вас в номере, каковы его преимущества и недостатки, персонал, атмосфера, чистота. Вы можете прочитать отзывы на различных сайтах бронирования, таких как Booking, Tripadvisor, Hotels, а также в социальных сетях, блогах и форумах. Обратите внимание не только на общий рейтинг отеля, но и на количество, дату, источник и содержание отзывов, а также ответы менеджеров на отзывы. Следует также помнить, что отзывы могут быть субъективными, обезображенными или фальшивыми, и не всегда отражают реальный опыт.

Рейтинг

Есть официальные и неофициальные рейтинги отелей, которые могут показывать уровень качества и сервиса. Официальный рейтинг обычно выражается в звездах, от одной до пяти, и определяется по стандартизированным критериям, таким как размер, оборудование, удобства, персонал, безопасность и т.д. Неофициальный рейтинг обычно выражается в баллах, от одного до десяти, и определяется отзывами гостей, которые оценивают отель по разным параметрам, таким как расположение, чистота, комфорт, цена и т.д. Вы можете просмотреть рейтинг на различных сайтах бронирования, таких как Booking, Tripadvisor, Hotels, а также в других источниках, таких как туристические путеводители, журналы, рейтинговые агентства. Выбирайте место проживания в соответствии с вашими ожиданиями и требованиями по сравнению с другими гостиницами в Амстердаме.

Обзор лучших отелей по категориям

Теперь, когда вы знаете, какие критерии влияют на выбор жилья в Амстердаме, рассмотрим несколько отличных мест, которые соответствуют разным категориям на основе этих критериев. Мы выбрали варианты с высокими рейтингами, хорошими отзывами, удобным расположением и разумной ценой. Вот наш обзор лучших отелей в Амстердаме по разным категориям.

Hotel Okura Amsterdam: лучший отель для семей

Велосипедные прогулки в сердце Европы. Источник: Pixabay Велосипедные прогулки в сердце Европы. Источник: Pixabay

Это пятизвездочный отель, расположенный в районе Де Пейп, недалеко от музеев, парков и рынков. Он идеально подходит для семей с детьми, поскольку предлагает просторные и комфортные номера, семейные пакеты, детские меню, кроватки, высокие стулья, игрушки. На территории отеля есть рестораны, бары, спа, бассейн, тренажерный зал, сад, терраса и другие удобства. Средняя цена за ночь составляет 250 евро.

Адрес : Ferdinand Bolstraat 333, 1072 LH Amsterdam, Нидерланды

: Ferdinand Bolstraat 333, 1072 LH Amsterdam, Нидерланды Телефон : +31 20 678 7111

: +31 20 678 7111 Вебсайт : https://www.okura.nl/

: https://www.okura.nl/ Рейтинг : 4.6 ⭐

The Dylan Amsterdam: романтическая остановка

Бутиковая гостиница, расположенная в районе Иордаан, на берегу одного из каналов. Это место идеально подходит для романтического путешествия, поскольку предлагает элегантные и уютные номера, романтические пакеты, шампанское, цветы, свечи, массажи. Также есть ресторан, бар, сад, терраса и другие удобства. Средняя цена за ночь у The Dylan составляет 300 евро.

Адрес : Keizersgracht 384, 1016 ГБ Амстердам, Нидерланды

: Keizersgracht 384, 1016 ГБ Амстердам, Нидерланды Телефон : +31 20 530 2010

: +31 20 530 2010 Вебсайт : https://www.dylanamsterdam.com/

: https://www.dylanamsterdam.com/ Рейтинг : 4.7 ⭐

NH Collection Amsterdam Grand Hotel Krasnapolsky: лучший отель для бизнеса

Пятизвездочные апартаменты расположены в центре города, на площади Дам, недалеко от дворца, церкви и музея восковых фигур. Это место идеально подходит для деловых поездок, поскольку предлагает современные и функциональные номера, бизнес-центр, конференц-залы, высокоскоростной интернет, трансфер, прачечную. Гости имеют доступ к ресторану, бару, кафе, саду, террасе и другим удобствам. Средняя цена за ночь составляет 200 евро.

Адрес : Dam 9, 1012 JS Amsterdam, Нидерланды

: Dam 9, 1012 JS Amsterdam, Нидерланды Телефон : +31 20 499 0163

: +31 20 499 0163 Вебсайт : Бронирование доступно на сайте отеля.

: Бронирование доступно на сайте отеля. Рейтинг : 4.5 ⭐

Hotel Estheréa: культурный отпуск

Музеи Амстердама. Источник: Pixabay Музеи Амстердама. Источник: Pixabay

Четырехзвездочный отель, расположенный в районе Старого города, на берегу одного из каналов. Это место идеально подходит для культурного путешествия, поскольку расположено в историческом здании 17 века, которое сохранило оригинальный декор, мебель, книги и произведения искусства. Estheréa находится в пешей доступности от главных достопримечательностей, таких как Королевский дворец, Новая церковь, Национальный монумент, Дом Анны Франк и т.д. Он предлагает уютные и стильные номера, библиотеку, камин, бесплатный кофе и чай и другие удобства. Средняя цена за ночь составляет 150 евро.

Адрес : Singel 303-309, 1012 WJ Amsterdam, Нидерланды

: Singel 303-309, 1012 WJ Amsterdam, Нидерланды Телефон : +31 20 624 5146

: +31 20 624 5146 Вебсайт : https://www.estherea.nl/

: https://www.estherea.nl/ Рейтинг : 4.7 ⭐

Hotel Not Hotel: лучшее соотношение цены и качества

Этот необычный отель расположен в районе Запад, недалеко от парка и рынка. Он отличается от других тем, что предлагает не просто номера, а уникальные произведения искусства, созданные местными художниками и дизайнерами. Вы можете остановиться в номере, который выглядит как трамвай, книжный шкаф, секретная или даже комната внутри другой комнаты. Not Hotel также имеет бар, кафе, сад, террасу и другие удобства. Средняя цена за ночь составляет 100 евро.

Адрес : Piri Reïsplein 34, 1057 KH Amsterdam, Нидерланды

: Piri Reïsplein 34, 1057 KH Amsterdam, Нидерланды Телефон : +31 20 820 4538

: +31 20 820 4538 Вебсайт : https://www.hotelnothotel.com/

: https://www.hotelnothotel.com/ Рейтинг : 4.1 ⭐

Pulitzer Amsterdam: лучший вид на каналы

Этот пятизвездочный отель расположен в районе Йордаан, на берегу одного из каналов. Он состоит из 25 исторических построек, соединенных между собой, что создает уникальную атмосферу и характер. Вас ожидают роскошные и изысканные номера, многие из которых имеют вид на каналы. На предоставляемой лодке вы можете отправиться в путешествие по каналам. Также есть ресторан, бар, сад, терраса и другие удобства. Средняя цена за ночь у Pulitzer составляет 350 евро.

Адрес : Принсенграхт 323, 1016 GZ Амстердам, Нидерланды

: Принсенграхт 323, 1016 GZ Амстердам, Нидерланды Телефон : +31 20 523 5235

: +31 20 523 5235 Вебсайт : https://www.pulitzeramsterdam.com

: https://www.pulitzeramsterdam.com Рейтинг : 4.6 ⭐

Hotel The Craftsmen: историческое место жительства

Каналы - визитная карточка Амстердама. Источник: Pixabay Каналы - визитная карточка Амстердама. Источник: Pixabay

Этот бутиковый отель находится в районе Старого города, на берегу одного из каналов. Это место идеально подходит для любителей истории, поскольку расположено в здании 17 века, которое было отреставрировано с уважением к оригинальной архитектуре и дизайну. The Craftsmen предлагает уникальные и тематические номера, посвященные различным ремеслам, таким как кузнец, плотник, портной. Он находится в пешей доступности от достопримечательностей, таких как Королевский дворец, Новая церковь, Национальный монумент и т.д. Средняя цена за ночь составляет 200 евро.

Адрес : Singel 83, 1012 VE Amsterdam, Нидерланды

: Singel 83, 1012 VE Amsterdam, Нидерланды Телефон : +31 20 210 1218

: +31 20 210 1218 Вебсайт : https://hotelthecraftsmen.com/

: https://hotelthecraftsmen.com/ Рейтинг : 4.7 ⭐

Ruby Emma Hotel: для защитников природы

Четырехзвездочный отель, расположенный в районе Амстердам-Ост, недалеко от реки Амстел и Амстелпарка. Он идеально подходит для защитников природы, поскольку является одним из самых экологических отелей в мире, используя солнечную энергию, дождевую воду, гидропонику и другие инновации для уменьшения воздействия на окружающую среду. Он предлагает современные и светлые номера, многие из которых имеют вид на город или реку. На территории отеля есть ресторан, бар, спа, тренажерный зал, терраса и другие удобства. Средняя цена за ночь у Ruby Emma составляет 150 евро.

Адрес : Amstelvlietstraat 4, 1096 GG Amsterdam, Нидерланды

: Amstelvlietstraat 4, 1096 GG Amsterdam, Нидерланды Телефон : +31 20 245 7280

: +31 20 245 7280 Вебсайт : https://www.ruby-hotels.com/hotels-destinations/amsterdam/ruby-emma

: https://www.ruby-hotels.com/hotels-destinations/amsterdam/ruby-emma Рейтинг : 4.5 ⭐

Hotel TwentySeven: настоящее произведение искусства

Топовое место расположено в центре города, на площади Дам, недалеко от дворца, церкви и музея восковых фигур. Это настоящий шедевр дизайна, сочетающий роскошь, красоту и креативность. TwentySeven предлагает роскошные и индивидуальные номера, меблированные мебелью, тканями, освещением и произведениями искусства от лучших мастеров. Также есть ресторан, бар, библиотека, камин, сомелье и другие удобства. Средняя цена за ночь в этом отеле составляет 500 евро.

Адрес : Dam 27, 1012 JS Amsterdam, Нидерланды

: Dam 27, 1012 JS Amsterdam, Нидерланды Телефон : +31 20 218 2180

: +31 20 218 2180 Вебсайт : https://www.hoteltwentyseven.com

: https://www.hoteltwentyseven.com Рейтинг : 4.8 ⭐

W Amsterdam: лучший выбор для ночной жизни

Бары и ночная жизнь Амстердама. Источник: Pixabay Бары и ночная жизнь Амстердама. Источник: Pixabay

Пятизвездочный отель, расположенный в районе Красных фонарей, недалеко от площади Лейдсеплейн, где можно найти много баров, клубов и ресторанов. Он идеально подходит для ночной жизни, поскольку предлагает стильные и энергичные номера, отражающие дух и настроение города. В Amsterdam также есть рестораны, бары, ночной клуб, бассейн, спа, тренажерный зал, терраса и другие удобства. Средняя цена за ночь составляет 300 евро.

Адрес : Spuistraat 175, 1012 ВН Амстердам, Нидерланды

: Spuistraat 175, 1012 ВН Амстердам, Нидерланды Телефон : +31 20 811 2500

: +31 20 811 2500 Вебсайт : https://www.marriott.com/en-us/hotels/amswh-w-amsterdam

: https://www.marriott.com/en-us/hotels/amswh-w-amsterdam Рейтинг : 4.3 ⭐

Вывод

На этом мы завершаем наш обзор лучших отелей в Амстердаме по разным категориям. Надеемся, что эта статья была полезна для вас и помогла выбрать отель, отвечающий вашим потребностям и ожиданиям.

Амстердам — прекрасный город, предлагающий своим гостям многое, и мы уверены, что у вас будет незабываемый отпуск. Но перед тем, как отправиться в путешествие, мы хотим дать вам несколько советов по бронированию отеля в Амстердаме.

Сравните цены на различных сайтах бронирования, таких как Booking, Tripadvisor, Hotels и т.д., чтобы найти лучшее предложение.

Читайте отзывы других гостей, которые останавливались в гостинице, чтобы узнать о преимуществах и недостатках и что ждать в отеле.

Учитывайте сезонность и специальные предложения, которые могут влиять на цену и доступность ночевок. В Амстердаме высокий сезон приходится на весну и лето, когда цветут тюльпаны и проходят разные фестивали и события. В этот период номера могут быть более дорогими и уже занятыми, поэтому стоит бронировать заранее или искать альтернативные варианты. В низкий сезон, который приходится на осень и зиму, вы можете найти более низкие цены и более доступные места, но стоит учитывать погоду и часы работы достопримечательностей.

Будьте гибки и открыты к новым возможностям. Амстердам имеет много разных отелей, которые могут удивить вас своим стилем, атмосферой, сервисом и расположением. Вы можете попробовать что-нибудь новое и необычное и получить незабываемый опыт и впечатление.

Желаем вам удачи в выборе отеля в Амстердаме и великолепного отпуска в прекрасном европейском городе!