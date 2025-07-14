Лучшие отели с ресторанами, отмеченными звездой Мишлен: Топ-7 мест для настоящих гурманов

Лучшие направления для настоящих кулинарных энтузиастов включают отличные отели с ресторанами, отмеченными звездой Мишлен, по всему миру. Проведение времени в живописных курортах, наслаждение гастрономическими шедеврами и лучшими винами, а также отдых в комфорте роскошных апартаментов: отпуск в отелях с шеф-поварами Мишлен будет полон удовольствия и наслаждения. Эти 7 лучших отелей с ресторанами, отмеченными звездой Мишлен, порадуют ваш вкус изысканными ароматами. Многие имеют сезонные меню, поэтому некоторые упомянутые блюда могут быть недоступными, но другие точно удивят вас.

1. Dolder Grand в Цюрихе, Швейцария

Отель Dolder Grand принимал таких гостей, как Альберт Эйнштейн, Уинстон Черчилль и Rolling Stones. Это заведение для богатых путешественников включает в себя ресторан с минималистическим названием The Restaurant. Несмотря на простоту названия, его изысканная кухня была удостоена 2 звезд Мишлена и 19 баллов GaultMillau. Говяжья грудинка с улитками, капустой и хреном или "чили кон карне" раскроют инновационное искусство шеф-повара Гейко Нидера. Этот ресторан со звездой Мишлен, расположенный в гостинице, прекрасно сочетается с напитками из одного из лучших винных погребов Швейцарии.

Официальный сайт: The Dolder Grand

2. Хем в Нортумберленде, Великобритания

Ресторан Hjem привлекает уютную атмосферу и изысканное меню. Источник: Image Restauranthjem.co.uk Ресторан Hjem привлекает уютную атмосферу и изысканное меню. Источник: Image Restauranthjem.co.uk

Скромное убежище, созданное ресторатором Элли Томпсоном и шеф-поваром Алексом Ниэтосвуори в отдаленном Нортумберленде, стало одним из самых популярных отелей Великобритании с ресторанами Мишлен. Hjem означает "дом" на шведском, и его уютная атмосфера соответствует этому названию. Местные продукты Hexhamshire Organics используются для создания вкусных блюд. Наслаждайтесь олениной, тартами с луком-пореем и сельдереем, закуской из форели с ревенем и укропным маслом, а также не упустите лучший завтрак, включенный в стоимость номера.

Официальный сайт: Hjem

3. Piazza Duomo в Альби, Италия

Номера этого отеля излучают теплый итальянский стиль, а его 5-звездочный ресторан возглавляет один из самых уважаемых шеф-поваров Италии, Энрико Криппа. В меню представлены продукты, выращенные в саду отеля в радиусе 50 миль. Одним из специалистов является салат "21, 31, 41, 51", отражающий количество листьев, трав и овощей в его составе. Дополните салат другим фирменным блюдом — сырой говядиной из Ланге и отличным вином от пьемонтских виноделий династии Черетто, владеющих рестораном.

Официальный сайт: Piazza Duomo

4. Côte by Mauro Colagreco, Capella Bangkok в Таиланде

Ресторан Cote предлагает уникальное сочетание вкусов из разных уголков мира. Источник: Image Cotebkk.com Ресторан Cote предлагает уникальное сочетание вкусов из разных уголков мира. Источник: Image Cotebkk.com

До того, как 5-звездочный отель Capella Bangkok с рестораном Côte появился, аргентинский маэстро Мауро Колагреко заработал три звезды Мишлен, работая в Mirazur на Французской Ривьере. Он привез свой французский опыт в тайскую столицу. Меню совмещает традиционные тайские ингредиенты с текстурами и вкусами Франции. Посетители могут заказать дегустационное меню из семи или девяти блюд или выбрать что-то по своему вкусу. Попробуйте шу с начинкой из куриного мусса, фуа-гра и черных грибов с соусом из зимних трюфелей.

Официальный сайт: Capella Bangkok

5. Chaat, Rosewood в Гонконге

Это культовое индийское заведение завершает рейтинг лучших отелей с ресторанами Мишлен. Он открылся в 2020 году, но уже получил звезду Мишлен благодаря инновационному подходу шеф-повара Манав Тули. Традиционные блюда готовятся с креативностью. Удивите себя самосой с острым джекфрутом или пикантным овощным кари, поданным на мягкой булочке, отдающей дань печям тандур: блюда имеют идеальное количество дыма и обугливание. Завершите вечер потрясающим видом на гавань из вашего номера в отеле Rosewood Hong Kong.

Официальный сайт: Rosewood Hong Kong

6. Le Manoir Aux Quat'Saisons в Оксфордшире, Великобритания

Этот ресторан, отмеченный звездой Мишлен, расположен в гостинице Belmond, которая занимает прекрасное имение XV века и окружена одним из лучших огороженных садов Англии. Таким образом, кухня ресторана обеспечивается свежайшими овощами, фруктами и травами, которые команда шеф-поваров во главе с Раймондом Бланом и Луком Селби превращает в изысканные блюда. Раймонд Блан получил две звезды Мишлена еще в 1984 году, а впоследствии добавил зеленую звезду Мишлена за экологичность. Расположитесь в столовой с видом на изысканные газоны, чтобы насладиться "фруктовым супом" с мятой и базиликом или блюдом из морского окуня, расчесок и картофельного пюре с соусом из красного вина.

Официальный сайт: Belmond Le Manoir Aux Quat'Saisons

7. Plénitude, Cheval Blanc Paris во Франции

Отель Cheval Blanc Paris привлекает внимание с момента открытия в 2021 году, ценится за роскошь своих номеров и апартаментов с персональным дворецким для каждого гостя и ресторан с тремя звездами Мишлен. Заведение, руководимое шеф-поваром Арно Донкелем, получило их только через шесть месяцев после открытия. Бронируйте за несколько месяцев вперед, чтобы оценить сезонное меню и мастерство Донкеля в создании соусов, отличающих французскую кухню. К примеру, красная креветка с артишоками и соусом "Шопен Кармин" будет отличным выбором, как и десерты Максима Фредерика.

Официальный сайт: Cheval Blanc Paris