Лучшие отели с менее чем 20 номерами: сказочные виллы, бунгало и номера для экзотических отпусков с премиум-сервисом.

Многие ассоциируют роскошные отели с огромными бетонными блоками с панорамными окнами, бирюзовыми бассейнами и спа-центрами с элитными услугами, но не спешите делать однозначные выводы. Сегодня мы хотим представить вам яркие доказательства того, что небольшие заведения тоже могут быть шикарными. Многие бутики-отели, в которых число номеров не превышает 20, предлагают гостям королевское размещение, изысканную кухню и соблазнительный список услуг. Они расположены в разных уголках мира. Именно о них мы хотим вам рассказать сегодня.

Villa Bokéh, Гватемала

Начнем наше путешествие с очаровательной гостиницы, которая "приютилась" на окраине Антигуа в Центральной Америке. Это Villa Bokéh, рассчитанная на 15 номеров, главной "фишкой" которой является шикарное оформление интерьера с обилием впечатляющих фотографий и скульптурных композиций. Помещение украшено авторской мебелью на заказ и оригинальным текстилем.

Villa Bokéh – рай с удивительной природой и великолепной кухней. Источник: Freepik Villa Bokéh – рай с удивительной природой и великолепной кухней. Источник: Freepik

Имея менее 20 номеров, отель предлагает гостям изысканные деликатесы с акцентом на морепродукты и натуральные ингредиенты. Утренний комплимент в виде насыщенного гватемальского кофе – идеальный способ начать день в экзотическом природном окружении.

Если вы давно мечтали отдохнуть в гармонии с природой, забронируйте уютный номер в Villa Bokéh, который ярко демонстрирует отличительные черты тосканских поместий.

Eagle's Nest, Рассел, Новая Зеландия

Следующее прекрасное место для отдыха, включающее 5 роскошных вилл, раскинулось на Северном острове Новой Зеландии. Этот пятизвездочный фаворит заслуженно получил статус одного из лучших отелей Новой Зеландии.

Отель расположен в магическом месте, на склоне живописной горы, у голубых вод Тихого океана. Самая большая вилла, названная Rahimoana, имеет раздвижные стеклянные стены и приглашает гостей наслаждаться великолепными видами окрестностей.

Кроме удачного расположения гостиница "гордится" уникальным перечнем услуг с акцентом на приватность. Виллы с одной до четырех спален расположены на приличном расстоянии друг от друга. Каждая окружена 75 акрами субтропического "рая". Кулинарная сцена заведения просто поразительна. Путешественники с удовольствием смакуют ароматные блюда из овощей и морепродуктов.

После роскошной трапезы так приятно окунуться в бирюзовые воды бассейна, а вечером – отдохнуть на террасе с бокалом душистого вина под пение птиц и шелест изумрудных листьев.

Еще один приятный сюрприз для путешественников – холодильник полностью заполнен продуктами, а по заказу персонал доставляет тайскую еду на вынос. Личный тренер и специалист по велнес-услугам помогают гостям улучшить физическую форму и самочувствие.

Для незабываемой поездки по живописным территориям всегда доступен арендованный Porsche Cayenne. В распоряжении гостей ежедневные сытные завтраки и экскурсии с личным сопровождением.

Musha Cay, Эксума, Багамы

Если вы думаете, что частный архипелаг Дэвида Копперфилда – это очередная иллюзия, нет, это правда. Прекрасное место для отдыха, рассчитанное на 24 гостей, имеет 5 роскошных вилл с дизайнерским декором.

В зависимости от ваших финансов и настроения вы можете забронировать здесь бунгало с элегантными спальнями или роскошный особняк площадью 10 000 квадратных футов с комфортными кухонными зонами и хорошо оборудованной сауной. Просторные веранды по периметру вилл – практичное украшение.

Musha Cay – тайна Дэвида Копперфилда раскрыта. Источник: Pixabay Musha Cay – тайна Дэвида Копперфилда раскрыта. Источник: Pixabay

Влюбленные приезжают сюда, чтобы добавить свежие эмоции в отношения, а молодожены – отпраздновать лучший день своей жизни. Здесь можно устроить шикарные семейные каникулы или уединенные выходные, наполненные бодрой энергией.

Вблизи отеля есть 40 частных пляжей с белым песком для роскошного отдыха, а для крутых водных развлечений доступен 28-футовый катамаран. Детям здесь тоже не скучно. Они любят купаться в океане и участвовать в увлекательных поисках сокровищ.

Эксклюзивный отдых украшен ежедневными завтраками, приготовленными с любовью талантливыми кулинарными художниками и приятными подарками от Дэвида Копперфилда с его личным автографом.

Imanta Resorts, Пунта-де-Мита, Мексика

Рассмотрим еще один крутой отель с менее чем 20 номерами. На этот раз отправимся в солнечную Мексику, в трехэтажный дом на дереве в Imanta Resorts. Живописное побережье Тихого океана предлагает идеальный туристический опыт.

Прогуляйтесь по тропинке вдоль пышных фиг и отдохните на частном пляже, где волны шепчут о золотисто-белых берегах, и вы наконец-то разгадаете тайну, где находится "рай на земле".

Одно из любимых занятий гостей лучшей гостиницы в мире – наблюдение за китами с балкона трехэтажного дома. По желанию гости купаются в трех частных бассейнах с великолепными водопадами. Гости наслаждаются ежедневными завтраками и романтическими ужинами с игристым шампанским и прекрасными деликатесами для двоих.

Tutka Bay Lodge, Качемак-Бей, Аляска

Безумная идея команды энтузиастов открыть комфортный рыболовный домик в 1982 году была успешно реализована и быстро переросла в прибыльный бизнес. Его владельцами были гид по дикой природе Карл Диксон и его жена Кирстен Диксон, умелая кулинарка и автор известной кулинарной книги.

Супруги владеют Winterlake Lodge Cottage, расположенный неподалеку от живописного парка Денали, и Tutka Bay Lodge Cottage, экзотическим оазисом возле города Гомер.

Супруги передали любовь к своему делу и путешественникам своим дочерям. Их старшая дочь – профессиональная йогиня, которая проводит крутые занятия на территории. Младшая дочь Менди Диксон с любовью готовит кулинарные шедевры для гостей. Она получила бесценный опыт, работая с шеф-поваром Томасом Келлером в Напе.

Талантливые мамы и дочь внедряют кулинарные программы, предлагая гостям увлекательные мастер-классы по приготовлению изысканных салатов, закусок и десертов.

Nordelaia, Италия

Один из крутых отелей для отдыха в Италии – Nordelaia, окруженный 5 гектарами изумрудных виноградников. Это уединенное место с 12 комфортабельными номерами приглашает путешественников оценить многочисленные преимущества премиум-отдыха.

Уютные номера украшены белоснежными потолками с оригинальными лепнинами и королевскими кроватями с невесомыми балдахинами. Цветовая гамма номеров идеально гармонирует с оттенками окружающей природы, от песчаных до глубоко зеленых.

Nordelaia предлагает роскошное размещение. Источник: Pixabay Nordelaia предлагает роскошное размещение. Источник: Pixabay

Отель с наивысшим рейтингом, который имеет менее 20 номеров, предлагает два бирюзовых бассейна для водного отдыха, шикарный спа-центр и два ресторана, точно отражающих концепцию бистро. В просторной столовой гости наслаждаются деликатными блюдами от шеф-повара Чарльза Пирса.

Nordelaia – это отличный мини-курорт, где захочется остаться надолго. Здесь можно оценить все соблазнительные оттенки беззаботной жизни, где роскошь не знает предела.

Inverlochy Castle Hotel, Форт-Уильям, Шотландия

Если вам больше по душе старинные постройки, рассмотрите еще один шикарный вариант отдыха – Inverlochy Castle Hotel в Шотландии. Отель с 17 номерами открывает путешественникам многочисленные тайны королевского отдыха в прекрасном природном окружении.

Забронируйте один из номеров на третьем этаже замка, откуда так приятно наслаждаться волшебными видами. Отсюда открываются удивительные виды на самую высокую гору Британии – Бен-Невис. Прогуляйтесь по территории вокруг замка, и вы почувствуете мощный приток энергии и силы.

Green O, Монтана, США

Если вы хотите узнать, что такое эксклюзивный отдых, приезжайте прямо в роскошную гостиницу Green O, расположенную в Монтане. Он предлагает персонализированный сервис, не разглашая конфиденциальные данные о гостях.

По прибытии персонал вежливо уточняет предпочтения гостей отдыха, чтобы составить для них самую насыщенную и интересную программу релакса. Путешественники с удовольствием нежятся в бирюзовых водах бассейна, устраивают романтические прогулки по извилистым лесным тропам, а вечером отдыхают у костра с чашкой горячего чая или кофе.

При желании можно арендовать горные велосипеды и отправиться в роскошную поездку навстречу ярким эмоциям и приключениям. Для тех, кто предпочитает путешествия на автомобиле, всегда актуально, что к каждому дому "прикреплен" роскошный Lexus.

Green O – отличное место для отдыха с не более 20 номерами. Попав сюда, вы отдохнете на все сто и почувствуете все преимущества пятизвездочного отпуска, не терпящего компромиссов.

Beaverbrook Townhouse, Лондон, Великобритания

Между Челси и Найтсбриджем расположен Beaverbrook Townhouse, состоящий из двух георгианских построек 18 века. Здесь ярко воплощена изощренная эстетика ар-деко с элементами аристократического стиля.

Дизайнерская концепция таунхаусов принадлежит талантливому мастеру Никколи Гардингу. Каждый номер имеет индивидуальную изюминку с удачным сочетанием цветных оттенков и мастерски подобранным декором. Эстетическое наслаждение усиливают эффектные авторские лампы и дорогостоящая керамическая плитка, гармонично дополняющая интерьеры.

Побалуйте себя роскошным 20-блюдным омакасе, и ваш желудок будет приятно "удивлен" и "благодарен" в этом прекрасном лондонском отеле.

Virunga Lodge, Руанда

Virunga Lodge – воплощение роскоши в экзотическом оазисе. Источник: Pixabay Virunga Lodge – воплощение роскоши в экзотическом оазисе. Источник: Pixabay

На вершине живописного холма в Руанде расположен еще один отличный отель с менее чем 20 номерами – Virunga Lodge, который уже 20 лет балует гостей образцовым гостеприимством и великолепной кухней. Его особенность заключается в аутентичном стиле и шикарном сервисе.

Здесь представлено 10 роскошных люксов, которые называются бандами. Их окна выходят на скалистые вулканы Вирунга и блестящую водную поверхность озера Бурера. В 2021 году отель подвергся реконструкции, что привело к кардинальному обновлению.

Кроме королевских интерьеров, путешественникам есть чем насладиться:

Спа с божественными массажами и обертываниями;

Мастерская и швейный центр, где гостей приглашают узнать все секреты стильного дизайна Volcano Safaris.

Добавьте яркие краски в свою жизнь и окунитесь в чистую роскошь в Virunga Lodge в Руанде.

Pine Cay, Теркс и Кайкос

Если вы ищете шикарные варианты отдыха, где нет привычной суеты, а царит эксклюзивный релакс, обратите внимание на отель Pine Cay, расположенный на очаровательных Карибских островах Теркс и Кайкос.

В побеленных номерах с дождевыми душами в ванных комнатах и открытыми просторами вы можете слушать свою душу и почувствовать себя гармоничной частью вселенной. К услугам гостей роскошный частный пляж с молочно-белым песком и эксклюзивные тикки-хижины.

Вечером путешественники могут наслаждаться романтическими вечерними развлечениями с вечеринками у костра и ароматными коктейлями с экзотическими фруктами.

Pine Cay – это гармоничное дополнение к Relais & Châteaux, известной гостинице только для взрослых на Теркс и Кайкос. Количество номеров здесь не превышает 20, и попасть сюда могут только путешественники старше 12 лет.

Мы рады организовать для вас виртуальное путешествие по лучшим отелям мира, количество номеров в которых не превышает 20. Эксклюзивный сервис с потрясающей кухней, омолаживающими спа-услугами и увлекательными мастер-классами творит настоящие чудеса. Не верите? Убедитесь сами!