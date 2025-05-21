Лучшие отели, гостиницы Греции для остановки и отпуска с частными бассейнами и морскими пейзажами.

Отпуск в Греции чрезвычайно разнообразен и зависит от выбранного вами места. Если вы выбираете остров, ваш отдых будет похож на идеалистический пляжный домик для переодевания, где в тишине и покое под шепот волн восстанавливается разум. Центральная часть, возглавляемая Афинами, предлагает очень познавательный, активный отпуск с возможностью возвращения в лучшие гостиницы Греции для релакса и уединения. Еще одна уникальная возможность – это эксклюзивные остановки в Греции, где, окруженные дикой природой, возможно даже в пещере, вы получите роскошные люксовые услуги или лучшие велнес-процедуры. Чтобы ваш выбор не затянулся на часовой поиск, мы подобрали для вас топ-15 лучших отелей Греции, где есть варианты любой цели и фантазии для отпуска.

Не беспокойтесь о трансферах, ведь многие лучшие гостиницы Греции решат этот вопрос за вас, обеспечивая дополнительный комфорт. Лучшие остановки в Греции уже наполнены необходимыми развлечениями – от детских активностей до рекреационных мероприятий, и вам не придется покидать их стены. Однако у вас всегда будет выбор и комфортные приложения. Греция может поделиться своей свободой и живописными просторами, как только вы будете готовы к ее лучшим остановкам и местам для отпуска.

Роскошный семейный отпуск в отеле Porto Zante. Источник: https://portozante.com/ Роскошный семейный отпуск в отеле Porto Zante. Источник: https://portozante.com/

1. Porto Zante – Закинф

Семейная роскошная гостиница в Греции, чьи удобства создают гармоничный капсульный отпуск, даже если вы ожидаете пополнения. Профессиональный персонал обеспечивает безопасность и интерес на протяжении всего времени, будь то детская комната или роскошный спа-центр – вы всегда получите ответы на любые вопросы или ситуации.

Несколько ресторанов позволяют выбрать меню для всех членов семьи и живописное расположение в соответствии с вашими изменчивыми настроениями. Лучший отель Греции в своей гастрономии представляет дуэт свежего улова даров Ионического моря и лучших фермерских продуктов, чтобы сделать ваш дегустационный опыт богатым и вкусным.

Номера и виллы с приватными бассейнами, морскими террасами и идеально гармоничными интерьерами имеют дополнительный бонус в виде персонализированного сервиса, чтобы максимально соответствовать вашему представлению об отпуске.

Porto Zante предлагает возможности для дополнительных приключений, хотите ли вы исследовать сушу или воду. Выберите желаемый транспорт и отправляйтесь в увлекательное путешествие с профессиональным гидом.

Горное убежище у моря в отеле Kirimai, Греция. Источник: https://www.kyrimai.gr/ Горное убежище у моря в отеле Kirimai, Греция. Источник: https://www.kyrimai.gr/

2. Kyrimai – Мани

Выбирая между ответвлениями Пелопоннеса, мы помчимся к "золотой середине". Именно здесь, в уголках Мани, расположена одна из лучших гостиниц Греции для отпуска. Окружающие пейзажи рисуют дикое наследие природы, где человек разбросал свои святыни. Kyrimai расположен в башне 19 века, что позволяет погрузиться в горизонты и безграничные просторы. Романтика здесь проникнута глубоким смыслом: с одной стороны – уединенное пристанище, с другой – идеальная роскошь, где по всей приватности скука вас не догонит.

Между арками и лестницей вы найдете двухуровневые номера, где кровать занимает центральное место под элегантным карнизом на втором этаже. Светлые номера поддерживают исторические интерьеры с резными деревянными столами и каменным камином. Добавьте в свой комфорт балкон, ведь морской пейзаж станет вашей утренней и вечерней традицией. Гурманы насладятся вкусами Мани сполна. На морской террасе вы сможете наслаждаться не только ароматом морского бриза, но и свежайшими уловами, приправленными черными оливками или сыром фета.

В лучшем месте для остановки в Греции, отеле Kyrimai, вы сможете исследовать все – отч подводного мира до лавандовых гор. Персонал позаботится о том, чтобы ваши маршруты были интересными, информативными и соответствовали вашим силам.

Отображение вашего роскошного отпуска на побережье Греции в отеле Poseidonion. Источник: https://www.poseidonion.com/ Отображение вашего роскошного отпуска на побережье Греции в отеле Poseidonion. Источник: https://www.poseidonion.com/

3. Poseidonion Grand Hotel – Спецес

Обладатель морей расположен прямо над своим владением в Балканах. Из воды сам город выглядит как падающий шлейф главного героя сказки. Более 100 лет находясь в авангарде, гостиница лишь прибавила современному шарму своему окружению и укрепила свою популярность. Кажется, что все это время лучшее место для отпуска в Греции искало уникальные ресурсы современного мира, укрепляя свои здания немецкой сталью и украшая их румынским деревом. Конечно, в истории Poseidonion были печальные десятилетия, но теперь это пример гламурного и роскошного отпуска в Греции с комфортной остановкой среди элегантно оформленных номеров.

Люксы с видом на море или бассейн и эксклюзивные номера в башне сделают ваше пребывание более чем приятным и уникальным. Внутренний двор имеет закрытый оазис, а перед фасадом на террасе у воды расположены ресторанные столы, где ваши гастрономические наслаждения достигнут апогея.

Poseidonion Grand Hotel сияет в темноте, отражаясь в глубоком море, и дарит своим посетителям яркий опыт отпуска в Греции.

Ваша частная лагуна с видом на большой источник в Греции, отель One & Only Aesthesis. Источник: https://www.oneandonlyresorts.com/ Ваша частная лагуна с видом на большой источник в Греции, отель One & Only Aesthesis. Источник: https://www.oneandonlyresorts.com/

4. One & Only Aesthesis – Афины

Длинная Афинская Ривьера имеет не одно роскошное место под солнцем, но пляж Астерия сияет люксовой жемчужиной, приход которой был только вопросом времени. Считайте, что вы очутились в нужном месте в нужное время. Пышные сады вдоль береговой линии скрывают 137 бунгало, вилл и резиденций с комфортом, достигающим идеалов. Персонализированный сервис позволяет быстро охватить все особенности курорта, наполняя ваш отпуск в Греции по максимуму. Один из лучших отелей Афин оснащен первоклассным спа-центром. Многочисленные посетители рекомендуют специальный уход за лицом, где мед и орхидеи подарят вам феноменальное омоложение.

Ресторан Ora удивляет гостей завтраками и ночными кабинками, где вы можете продолжать наслаждаться без остановки. Сделайте паузу, чтобы не пропустить меню от Этторе Ботрини, отмеченное тремя звездами Мишлен.

Если бы гостиницы соревновались в обслуживании номеров, возможно, One & Only остался бы в лидерах. Каждому гостю сопровождают два администратора, поэтому вы можете быстро записаться на теннис, получить билеты на определенное событие или организовать лучшие экскурсии.

Рай на уединенном пляже в отеле Wild Hotel. Источник: https://thewildhotel.com/ Рай на уединенном пляже в отеле Wild Hotel. Источник: https://thewildhotel.com/

5. Hotel Wild – Миконос

Найдя новых хозяев в продолжении создателей, уютное заведение на Миконосе превратилось в люксовое убежище Греции для идеалистических отпусков.

Бассейн, оформленный в скалистом ландшафте, стал продолжением моря, соломенные зонтики – симуляцией пляжа, а белоснежные здания с роскошными номерами и люксами – словно паруса пришвартующегося паруса корабля. Местные материалы и ручной работы помогли создать роскошный уют, где каждый элемент излучает тепло и дополняет пространство. Здесь спокойный капсульный отпуск благодаря ресторану и спа-центру, а также дополнительным услугам для самых разнообразных активностей на суше, в воде и под водой. Владельцам удалось соединить прогресс современного мира на кулинарной сцене, сохранив традиционные семейные рецепты на основе домашнего творога и ежедневного улова.

Расслабленный отдых в лучшем месте для остановки в Греции, отеле Wild, предлагает непринужденный отпуск, где наслаждение состоит в непрерывном процессе.

Роскошное поместье с активной творческой жизнью в Греции, отель Aristide. Источник: https://www.hotelaristide.com/ Роскошное поместье с активной творческой жизнью в Греции, отель Aristide. Источник: https://www.hotelaristide.com/

6. Aristide Hotel – Сирос

Наследие с 9 роскошными спальными люксами может побаловать вас приватностью и погружением в культурную жизнь острова, не выходя за стены роскошной гостиницы в Греции.

Креативный бутик-отель расположен в 100-летнем имении, чьи стены крепки, как крепость. Некоторые внешние элементы были реставрированы и сохранены в первозданном виде, но интерьеры наполнены современными удобствами и функциями. Одно из лучших мест для отпуска в Греции делает ставку на экологичность, будь то ваш стол или баночки с косметикой для спа-процедур.

Окунитесь в оттенки зелени, войдя внутрь. Залы заполнены комнатными растениями и коллекцией искусства. Люксы имеют террасы с небольшими бассейнами, мягкую мебель в стиле ар-деко и картины. Спиральная лестница и паркетный пол скрывают наполненные светом локации для отдыха по вашим схемам и активностям. Откройте поднятые смотровые террасы, где край сливается с морем и небом, а ваша чашка кофе или бокал вина может растянуться на полдня, ожидая раскрытия тайны чуда перед вашими глазами. Aristide Hotel представляет аристократическую Грецию, где отпуска наполнены возвышенным чувством и возможностями.

Тенистый релакс на побережье в отеле Onar, Греция. Источник: https://onar-andros.gr/ Тенистый релакс на побережье в отеле Onar, Греция. Источник: https://onar-andros.gr/

7. Hotel Onar – Андрос

Почти у каждого здания или сооружения в Греции есть интересная история. Посетив Onar, вы узнаете о Матео Пантазопулосе, который основал несколько приютов, и как через 20 лет они превратились в комфортную и роскошную гостиницу для отпуска в Греции.

Бухта Ахла на Андросе теперь украшена 15 роскошными домами и 5 полностью автономными виллами с бассейнами, обслуживанием и роскошным озеленением крыши. Здесь характерно гармоничное и медленное движение к пляжу и обратно, ведь аромат летних блюд уже витает и разжигает аппетит. Отель готов провести вас по диким тропам, чтобы познакомить с флорой и фауной и позволить освежиться среди совершенно дикой среды.

Если вы выбираете, как добраться до Hotel Onar между грунтовой дорогой и лодкой из Хори Андрос, выберите последний вариант (при благоприятной погоде).

Отель Perivolas, встроенный в каменную скалу, Греция. Источник: https://www.perivolas.gr/ Отель Perivolas, встроенный в каменную скалу, Греция. Источник: https://www.perivolas.gr/

8. Hotel Perivolas – Санторини

Когда удается сотворить что-то по-настоящему простое, но вневременное, это шедевр. Таковы белые изгибы Perivolas Hotel. Драматическая скала, на которой расположено одно из лучших мест для остановки в Греции, вызывает восторг видами на горизонт и поразительными обрывами. Семейный бизнес стал образом жизни, и место наполнено теплом, комфортом и заботой о каждом вашем дне. Если вы сможете покинуть бассейн на обрывах, вы откроете бывший винный погреб, который превратился в роскошный уютный ресторан, подающий как гурманские, так и домашние блюда, после которых вы испытаете истинное блаженство.

Капсульный релакс обеспечивается спа-центром, фитнес-залом и расширенным списком гостиничных услуг, которые будут содержать вас в белых пещерах. Сделайте себе услугу и оставайтесь в Perivolas Hotel, Греция, как можно дольше.

Современный комфорт среди дикой природы греческого острова, отель Rooster. Источник: https://theroosterantiparos.com/ Современный комфорт среди дикой природы греческого острова, отель Rooster. Источник: https://theroosterantiparos.com/

9. Rooster Hotel – Антипарос

Двойная жизнь острова Антипарос позволяет раскинуться среди роскоши и быть окружена люксовыми виллами и вертолетными площадками, а при желании – слиться с толпой хиппи в кемпинге или ночной местной публикой в городе, чья вместительность немного поражает, учитывая его крошечный размер.

Части залива Ливадия дико заросшие и нетронутые пространства, которые заставят ваш взгляд напрячься, рассматривая объекты на горизонте. Лучший отель для остановки на греческих островах, Rooster, закутанный в пейзаже и сливается с диким разнообразием трав. Приют идеальный для конфиденциального отпуска или побега вдвоем. Семьи также насладятся наполнением и пространством. Отель предлагает велнес-ретрит, что означает спа-процедуры для дополнения отпуска. Территория состоит из комфортных вилл с приватными бассейнами и озелененными террасами.

Интерьеры номеров спроектированы так, чтобы продолжать оттенки гор, и наполнены всем необходимым для персонализированного релакса, включая летние кухни и души на открытом воздухе.

Ваш велнес дополнит эко-меню, где натуральность ингредиентов играет ключевую роль, а талант шеф-повара задает тон горизонту наслаждений и вкусов. Rooster – это уникальный опыт для всех возрастов, который заставит вас захотеть повторить.

Идеальный отпуск на греческом острове в резиденции Vasilikos Home. Источник: https://www.facebook.com/ Идеальный отпуск на греческом острове в резиденции Vasilikos Home. Источник: https://www.facebook.com/

10. Hotel Vasilicos – Санторини

Этот компактный отель с 8 люксами в Греции когда-то был летней резиденцией большой и дружеской семьи. Сохранив атмосферу, второе поколение владельцев смогло превратить локацию в одно из лучших мест для остановки в Греции, попав во многие топ-10.

Дом украшен террасами и панорамными окнами, круглосуточно транслируемыми морским пейзажем. Семейная атмосфера поддерживается сохранившимися сокровищами в виде домашней пахлавы или стопки книг на тумбочке. А персонализированная роскошь проявляется в полотенцах в форме листьев метросидероса. Бело-белые номера наполнены светом и современными удобствами, а террасы с выходом помогают расширить ваше и без того комфортное пространство. Лавандовый цвет, выбранный для интерьеров отеля, пронизывает повсюду, особенно когда пейзаж начинает наполняться цветами лаванды. Вино, выращенное на соседних склонах, обязательно попадет на ваш стол, как и крафтовые сыры. Вместе это самый лучший тандем для дегустации. Hotel Vasilicos предлагает приятный отпуск, наполненный гостеприимством и роскошным комфортом.

Высокий уровень комфорта и развлечений в сети отелей Four Seasons в Греции. Источник: https://www.fourseasons.com/ Высокий уровень комфорта и развлечений в сети отелей Four Seasons в Греции. Источник: https://www.fourseasons.com/

11. Four Seasons Astir Palace – Афины

Те, кто знаком с одной из лучших гостиничных марок Four Seasons, понимают, что получат высокий уровень комфорта и наслаждения. Поэтому популярность этой остановки в Афинах, Греция, не удивляет.

Что уникального бренд придумал для Афин? На одной территории реализовано три типа отдыха одновременно: спокойный, резвый и скрытый. Это обеспечивается разделением гостиницы на два крыла и секретную зону. Arion ждет тех, кто любит отдыхать, а Nafsika – для тех, кто хочет всегда быть в центре событий. Для тех, кто стремится к полной приватности, отель предлагает бунгало с полным обслуживанием, спрятанные среди зелени. Прежде чем уединиться, следует исследовать известные рестораны и бары, где Мартин Брудницкий, отмеченный звездой Мишлен, творит чудеса с едой. Спа предлагает целительные и омолаживающие процедуры, добавляя к каждой морской терапии. Four Seasons Astir Palace может быть местом для откровенно богатых, но когда это было недостатком?

Уединенные виллы в отеле Kalesma, Греция. Источник: https://www.kalesmamykonos.com/ Уединенные виллы в отеле Kalesma, Греция. Источник: https://www.kalesmamykonos.com/

12. Hotel Kalesma – Миконос

Такая искренность и простота, которая выглядит как очень дорогое и комфортное, вводит в легкое гипнотическое состояние с первого раза. Мозг отчаянно хочет понять, как такие простые линии трансформируются в роскошь. Сочетание небеленых ангаров и необработанного песчаника с диким мрамором и деревом, украшенным античностью, рисует потрясающую картину релакса для отпуска. Все пространства, вне зависимости от размера (большие или очень большие), имеют частные бассейны и дополнительные зоны отдыха. Общая зона помогает найти интересную компанию на отпуске и сидеть под звездами с бокалами и гитарой до утра. Будьте осторожны, ведь один из владельцев роскошной гостиницы в Греции любит угощать гостей, обеспечивая высокий уровень гостеприимства и заботы.

Hotel Kalesma – это идеалистический капсульный отпуск в Греции среди роскошной природы.

Релакс на горизонте Греции в отеле Amanzoe. Источник: @amanzoe Релакс на горизонте Греции в отеле Amanzoe. Источник: @amanzoe

13. Hotel Amanzoe – Порто Хели

Греция во всей своей красоте, наследии и роскоши. Колонны, мрамор, грубый камень и чистая вода создают ощущение Олимпа, но так и задумано. Как будто вы погружаетесь в историю Греции и формируете собственную легенду. Легкий подъем не покидает вас первые пару дней, пока вы не осознаете, что это создано для вас, и ваша задача – воспользоваться всеми преимуществами, которые предлагает это роскошное место для отпуска в Греции.

Лаконичность номеров украшена объемом и количеством. Огромные лоджии, ванные комнаты для двоих, несколько гардеробных, расширенный мини-бар, четыре сотрудника на одного гостя – все, чтобы вы чувствовали себя величественно, значимо и комфортно. Попав в такую гармоничную, тихую атмосферу, вы начинаете ценить релаксацию, которую обеспечивает замедленная тишина вашего отпуска.

Amanzoe Hotel владеет частным пляжем и живописными садами, где вы будете срывать фрукты прямо с дерева.

Отпуск на побережье на скале в Греции, отель Meliss. Источник: @Melissa Andros Отпуск на побережье на скале в Греции, отель Meliss. Источник: @Melissa Andros

14. Melisse Hotel – Андрос

Очень часто греческие летние гостевые дома превращаются в прекрасные бутик-отели, где можно отдохнуть в частности, получая максимум заботы, тепла и гостеприимства. Дом Аллегри Памилио подтверждает это правило. Приют рассчитан только на 12 человек, что означает, что никто не будет мешать вашему расслабленному дню. Объект спрятан от посторонних глаз, но наделен такими живописными видами, что может показаться, будто вы на время отрезаны от мира. Наслаждайтесь уединенным плаванием, будь то в двух лагунах на территории или в уютном месте между скалами.

Здесь вы можете наслаждаться кулинарией сполна. Сама Меллис, владелица гостиницы, проводит съедобные мастер-классы по подростковому возрасту. Ее страсть превращается в атмосферные вечерние ужины или завтраки для особого начала вашего расслабленного дня.

Морские развлечения во время популярного отпуска в Греции в отеле Ammos. Источник: https://www.booking.com/ Морские развлечения во время популярного отпуска в Греции в отеле Ammos. Источник: https://www.booking.com/

15. Ammos Hotel – Крит

Семьи часто путешествуют на Крит, ведь местные заведения радостно развлекают младших туристов, не забывая о комфорте взрослых. Ammos сосредоточен на детях. Потребности разных возрастов учтены в комфорте, удобствах и даже атмосфере. Конечно, взрослые не останутся в стороне, но Ammos открыл простую истину, которую мы наследуем: чем больше развлекаете детей, тем больше отдыхают взрослые. Меню предлагает широкий выбор как для гурманов, так и для сложных едоков.

Игровая комната обеспечивает 6 часов бесплатного присмотра в день, а бассейны полны надувных игрушек, чтобы долго гулять по воде. Многочисленные семьи ежегодно возвращаются в Ammos – лучшее доказательство эффективного подхода к отпуску в отличном месте для остановки в Греции.