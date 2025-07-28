Лучшие музеи Амстердама: топ-10 популярнейших локаций, наполненных шедеврами искусства, истории и развлечений

Музеи Амстердама поражают не только своим количеством (более 50!), но и уникальными шедеврами искусства и бесценными историческими коллекциями. Столица Нидерландов, невзирая на компактный размер, готова предложить развлечения на любой вкус и возраст. От самых популярных Рейксмузея и Музея Ван Гога до городского дома на канале, наполненного антиквариатом, или Моко с его коллекцией современного искусства, включая работы знаменитого Бенкси. Следующий список лучших музеев Амстердама поможет вам спланировать поездку так, чтобы не пропустить ни одной жемчужины.

1. Рейксмузей

Национальный музей с огромной коллекцией. Источник: Pixabay Национальный музей с огромной коллекцией. Источник: Pixabay

Известный музей Амстердама расположен на знаменитой Музейной площади. Здесь можно ознакомиться с коллекцией, охватывающей период от XVIII до XXI века – картины, скульптуры, антикварная мебель, посуда и даже модели кораблей.

В Рейксмузее вы можете не только наслаждаться шедеврами искусства от Франса Халса до Рембрандта, но и наблюдать, как солнечный свет проникает сквозь яркие, изысканные витражи, и прогуливаться по ухоженным садам. На территории даже есть ресторан, отмеченный звездой Мишлен, который станет отличным способом отпраздновать ваше путешествие в столицу.

Адрес: Museumstraat 1, 1071 XX Амстердам, Нидерланды

Вебсайт: http://www.rijksmuseum.nl

2. Музей Ван Гога

Самый известный музей страны. Источник: Pixabay Самый известный музей страны. Источник: Pixabay

Всемирно известный нидерландский художник прославился не только своими картинами, но и удивительной творческой личностью. Один из лучших музеев для посещения в Амстердаме представляет 200 картин и 500 рисунков в рамках поразительной экспозиции. Кроме работ самого Ван Гога, включая примеры его японских гравюр, здесь также есть произведения других художников, таких как Тулуз-Лотрек и другие.

Музей расположен в отреставрированном и полностью обновленном здании Ритвельда. Новое крыло, спроектированное японским архитектором Кишо Курокавой, обычно принимает временные выставки, посвященные современникам великого художника и его влиянию на других художников. В пятничные вечера здесь часто проводятся кинопоказы, концерты, лекции и т.д., следите за анонсами.

Стоит отметить, что топовые музеи Амстердама пользуются большим спросом, поэтому лучше посещать рано утром или покупать билет на конкретное время заранее. Откройте не только знаменитую картину "Подсолнухи", но и узнайте больше о бурной и насыщенной жизни Винсента Ван Гога, одного из самых выдающихся художников постимпрессионистов в мире.

Адрес: Museumplein 6, 1071 DJ Амстердам, Нидерланды

Вебсайт: http://www.vangoghmuseum.nl

3. Дом Анны Франк

Чтобы попасть в один из самых известных музеев Амстердама, почти всегда приходится стоять в очереди. Расположенный на Принсенграхте 263, это здание XVII века стоит на берегу канала. Именно здесь молодая еврейская девочка и ее семья скрывались от нацистов в оккупированной Голландии в течение двух лет. Десятки миллионов копий напечатанного дневника Анны Франк, при содействии ее отца Отто, распространены по всему миру.

Этот музей является суровым напоминанием об ужасах войны, которые нельзя забывать, а также данью неутомимому оптимизму сильной девушки. В новом крыле есть выставка о евреях и их борьбе, а также демонстрация неофашизма, расизма и дискриминации в целом.

Если хотите избежать длинных очередей, рекомендуем бронировать билеты онлайн или приходить по утрам.

Адрес: Prinsengracht 263-267, 1016 GV Amsterdam, Нидерланды

Вебсайт: http://www.annefrank.org

4. Нидерландский морской музей (Nederlands Scheepvaartmuseum)

Когда думаешь о Нидерландах, первое, что приходит в голову, — многочисленные каналы. "Владельцы воды" также известны своим предпринимательским духом - достаточно вспомнить Голландскую Ост-Индийскую компанию (Verenigde Oostindische Compagnie - VOC), монополизировавшую торговлю с Китаем, Японией, Индонезией и Цейлоном. Обе эти страсти запечатлены в Нидерландском морском музее. Этот музей в Амстердаме, Нидерланды, демонстрирует увлекательную и удивительно богатую морскую историю страны.

После масштабной реконструкции в 2011 году музей занял еще более крепкие позиции в мире морских музеев. Здесь можно увидеть огромную копию корабля VOC, пришвартованную у главного входа, части лодок, многочисленные модели, тематические картины и т.д. Особого внимания заслуживает здание, возведенное Даниэлем Сталпертом более 350 лет назад.

Нидерландский морской музей, входящий в список топ-10 музеев Амстердама, понравится как детям, так и взрослым благодаря обилию экспонатов и инсталляций.

Адрес: Kattenburgerplein 1, 1018 KK Amsterdam, Нидерланды

Вебсайт: http://www.hetscheepvaartmuseum.nl

5. Foam

Этот крутой музей в Амстердаме расположен на берегу канала в старом отреставрированном доме. Foam регулярно экспонирует работы таких мастеров, как Август Сандер или рекламные шедевры местного агентства KesselsKramer. В музее фотографии часто освещают болезненные темы, связанные со столицей. К примеру, можно посетить выставку фотографий из реальных мест преступлений. Здесь также часто проводятся мероприятия поклонников искусства фотографии.

Обязательно посетите этот музей в Амстердаме, если вы хотите получить свежий взгляд на вещи через объектив талантливых людей.

Адрес: Keizersgracht 609, 1017 DS Amsterdam, Нидерланды

Вебсайт: http://www.foam.org

6. Стеделик музей

Этот известный музей Амстердама представляет более 90 000 уникальных произведений современного искусства. Само здание Стеделика музея, выполненное в форме ванны, заслуживает особого внимания! Довоенная коллекция музея включает редкие работы выдающихся художников, в частности:

Пикассо;

Малевич;

Сезанн;

Матисс и др. Список художников, работавших после 1954 года, еще длиннее, включая Ньюмана, Де Кунинга, Кунелли, Уорхола, Миддлтона и многих других.

Несмотря на то, что Стеделик расположен на Музейной площади, как и другие крутые музеи Амстердама, здесь не так много посетителей. Вы можете спокойно наслаждаться произведениями Мондриана, не наталкиваясь на многочисленных туристов.

Адрес: Museumplein 10, 1071 DJ Амстердам, Нидерланды

Вебсайт: http://www.stedelijk.nl

7. Эрмитаж Амстердам

Эрмитаж Амстердам, который осенью 2023 года сменит название на H'ART, чтобы отразить современность, был открыт в 2009 году. Роскошная церемония, продолжавшаяся 30 часов, была наполнена звездами мирового уровня.

Один из лучших музеев Амстердама расположен в здании XVII века, когда-то являвшейся больницей. Эрмитаж может похвастаться двумя большими выставочными просторами, рестораном и своим концертным залом.

Благодаря сотрудничеству со многими партнерами из мира искусства музей организует невероятные выставки, устраивает достойные внимания грандиозные презентации и другие события. В частности, в 2024 году обновленный музей H'ART представит работы Кандинского в сотрудничестве с Центром Помпиду.

Адрес: Amstel 51, 1018 EJ Amsterdam, Нидерланды

Вебсайт: http://www.hartmuseum.nl

8. Музей Ons' Lieve Heer op Solder

Интересный музей Амстердама, первоначально известный как Музей Амстелкринга, расположен в районе Красных фонарей. Однако это место хорошо скрыто, поэтому оно не упоминается в каждом путеводителе. Музей под названием "Наш милый Господь на чердаке" расположен, как и ожидается, на верхнем этаже.

Эта церковь была построена в 1663 году. Чердак использовался в XVII веке католиками, которым было запрещено богослужение после Альтерации, когда произошел переворот в контексте голландского восстания. Здесь можно увидеть картину Якоба де Вита, выдающегося художника XVIII века, а комнаты на нижнем этаже, запечатленные в аутентичном состоянии, позволяют представить, какой была тогда жизнь. Кроме того, этот чердак предлагает фантастический вид на столицу.

Хотя Музей Ons Lieve Heer op Solder не является самым популярным музеем Амстердама, его точно стоит посетить.

Адрес : Oudezijds Voorburgwal 38, 1012 GD Амстердам, Нидерланды

Вебсайт : http://www.opsolder.nl

9. Electric Ladyland: Музей флуоресцентного искусства

Тихая улица Иордан, не испорченная чрезмерным вниманием туристов, скрывает этот яркий, техничный и даже смелый музей для посещения в Амстердаме. Electric Ladyland представляет необыкновенное флуоресцентное искусство 1950-х годов. Вы точно получите феерию впечатлений от мерцающих под мерцающим светом калейдоскопических узоров.

Стоит отметить, что попасть в интересные музеи Амстердама можно только по предварительной записи, а график работы несколько удивляет. Однако Electric Ladyland — это действительно уникальная возможность почувствовать и погрузиться в "искусство участия", как говорит его основатель Ник Падалино.

Адрес: Tweede Leliedwarsstraat 5, 1015 TB Амстердам, Нидерланды

Вебсайт: http://www.electricladyland.org

10. Институт кинематографии EYE

Футуристическое здание центра кинематографии. Источник: Pixabay Футуристическое здание центра кинематографии. Источник: Pixabay

Ранее известный как Музей кино Институт кинематографии EYE является важнейшим кинематографическим центром страны. Этот популярный музей в Амстердаме специализируется на больших ретроспективах. Здесь также можно увидеть острые современные фильмы, которые являются реакцией на происходящие в мире события.

У EYE есть постоянное пространство, где проводятся выставки, а также образовательная зона с экранами для демонстрации кинематографических работ. Здесь часто проходят показы об известных режиссерах, мероприятиях, посвященных истории кино и т.д.

Самые крутые музеи Амстердама можно добраться бесплатным паромом. Даже само здание достойно внимания. Удивительное сооружение, расположенное на северном набережном, спроектировано в форме кибер-акулы, отражающей современный взгляд института на искусство и кино.

Адрес: IJpromenade 1, 1031 KT Amsterdam, Нидерланды

Вебсайт: http://www.eyefilm.nl