Лучшие места Великобритании для посещения этого года. Новые идеи для планирования путешествий

Планирование впечатлений на целый год – это первый шаг к успеху. Вам нужно обдумать свои желания, согласовать их с бюджетом и установить конкретные временные рамки для ваших целей. Наш список лучших вещей, которые стоит сделать и увидеть в Великобритании, включает в себя велотуры, маршруты для каноэ, культурное погружение и даже воздушные приключения. Планируя поездку в Великобританию, ознакомьтесь с нашим списком, чтобы найти новые и увлекательные идеи для путешествий по стране.

Ловы 1000 волн в час на суше в Эдинбурге уже в этом году. Источник: https://www.lostshore.com/ Ловы 1000 волн в час на суше в Эдинбурге уже в этом году. Источник: https://www.lostshore.com/

1. Серфинг на суше в Эдинбурге

Планируя путешествия по Великобритании на эту осень, прикрепите на холодильник напоминание о Lost Shore Surf Resort. Этот курорт предназначен для тренировок на серфборде и развлечениях. Он откроется осенью (в сентябре) недалеко от Эдинбурга. Вы сможете почувствовать ритм 1000 волн в час разной сложности и интенсивности. Это означает, что вы сможете впервые познакомиться с серфингом или усовершенствовать свои навыки, если вы уже профессионал.

Представьте себе озеро протяженностью 160 метров посреди парка площадью 60 акров. Здесь много развлечений и возможностей для веселья. Вы можете остановиться в 22 каютах и капсулах, которые конечно нужно бронировать заранее. Фудкорты, сезонный рынок, тематические магазины, рестораны с квалифицированными шеф-поварами и даже спа – все, чтобы начало осени не казалось скучным и обыденным. Прекрасная новость: уроки серфинга, использование отапливаемых раздевалок и все снаряжение для серфинга, от костюма до доски, включены в стоимость проживания. Берите семью в путешествие и брезгите на волнах этой осенью в Рато, в 9 милях от Эдинбурга.

Эксклюзивные аксессуары и наряды Барби на выставке в Лондоне. Источник: https://designmuseum.org/ Эксклюзивные аксессуары и наряды Барби на выставке в Лондоне. Источник: https://designmuseum.org/

2. Выставка Барби в Лондоне

Розовый бум продолжается. В этом году Design Museum в Лондоне отметит 65-ю годовщину знаменитой и популярной куклы. Празднование запланировано в виде выставки, которая продемонстрирует эволюцию игрушки и самого бренда.

Компания Mattel Inc из Калифорнии, представляющая Барби, даже предоставила доступ к архивам, чтобы музей мог показать артефакты и хранящиеся там документы. Вы сможете увидеть редкую и эксклюзивную мебель для домов Барби, уникальную одежду и много аксессуаров, которые вряд ли можно купить где угодно.

Дата выставки уже определена – она будет проходить с 5 июля по 23 февраля 2025 года, но следите за ценами на билеты и их доступностью, чтобы не упустить уникальную возможность.

3. Машина времени в Бимише, графство Дарем

Если вы когда-нибудь бывали в Музее живой истории или слышали об этом проекте, то знаете, что это место в Великобритании стоит посетить, чтобы почувствовать красоту и оценить труд прошлых эпох.

Окунитесь в золотую эру кинематографа с воспроизведенным кинозалом в Бимише. Посетите кинотеатр 1950-х годов, загляните в парикмахерскую или магазины, где каждая деталь тщательно подобрана, чтобы ваш разум начал путаться, в каком году вы находитесь. Винтажная музыкальная будка поможет еще глубже погрузиться в атмосферу, воспроизводя мелодии и песни давно прошедших времен.

В таверну добавили грузинскую экспозицию, и теперь вы можете отведать эту эпоху. Вам подадут грузинскую еду в керамической посуде, а вино отмерят рогами, как это принято в грузинской традиции.

Те, кто хочет продолжить погружение в эпоху, могут остановиться в фермерских домах и коттеджах, поддерживающих общую идею и сохраняющих атмосферу воссозданных лет.

Вы можете планировать такие впечатления уже сейчас, приобретя сезонные билеты, действующие круглый год: £24.95 для взрослых, £15.45 для детей, £63.50 для семьи из четырех человек.

Картина Боттичелли «Венера и Марс» ближе, чем вы думали. Источник: https://www.nationalgallery.org.uk/ Картина Боттичелли «Венера и Марс» ближе, чем вы думали. Источник: https://www.nationalgallery.org.uk/

4. Национальная галерея ближе к вам

Национальная галерея решила отметить свое 200-летие этого года настоящим путешествием по Великобритании. Взяв с собой 12 известнейших картин, галерея планирует 12 культовых остановок, и одна из них может быть в вашем городе или по крайней мере в соседнем. Одна из всемирно известных картин, будь то "Телега с сеном" Констебла или "Пруд с лилиями" Моне, выберет одну "резиденцию" на определенный период времени. Небольшой спойлер: Северную Ирландию посетит "Ужин в Эммаусе" Караваджо, а Ливерпуль готовится принять "Венеру Рокеби" Веласкеса. Торжественное открытие выставок в каждом из избранных городов состоится в один день – 10 мая. Открытия будут сопровождаться разнообразными событиями, которые сделают мероприятие масштабным, интересным и динамичным.

Приключения на высоте стадиона Принсипи в Кардиффе. Источник: https://www.wru.wales/ Приключения на высоте стадиона Принсипи в Кардиффе. Источник: https://www.wru.wales/

5. Прямо в небо в Кардиффе

Фанаты регби не ожидали такого поворота. Стадион Принсипити в Кардиффе этой весной станет площадкой для не боящихся высоты экстремальных спортсменов. Уникальная аттракция станет возможной благодаря ведущим экспертам по воздушным приключениям Wire & Sky, разработавшим аттракцион Scale для стадиона и его фанатов. Представьте себе вид с вершины стадиона, куда вас поднимут и опустят. Вы сможете полюбоваться полем и насладиться лучшей панорамой горизонта Кардиффа. Подготовка к событию подразумевает хороший фотоаппарат и отслеживание билетов, еще не поступивших в продажу. Зарегистрируйтесь онлайн, чтобы не упустить.

Веселая ночная жизнь Парижа на картинах Тулуз-Лотрека в Бате. Источник: https://www.victoriagal.org.uk/ Веселая ночная жизнь Парижа на картинах Тулуз-Лотрека в Бате. Источник: https://www.victoriagal.org.uk/

6. Тулуз-Лотрек в Бате

Художественная галерея Виктории представила новое событие весной, чтобы вы точно знали, чем заняться в Великобритании. Выставка "Тулуз-Лотрек и мастера Монмартра" прольет свет на 30 картин всемирно известного художника и покажет его первую работу для Мулен Руж: плакат с канкан-танцовщицами из труппы Мадемуазель Эглантин. Галереи дополнят картины других талантливых художников того времени.

Вы сможете полюбоваться рекламным плакатом Ruinart шампанского от Альфонса Мухи, Tournée du Chat Noir Штайнлена, открыть Жюля Шере с его театральными плакатами и насладиться плакатами Лотрека в полном объеме. Не упустите шанс, чтобы потом не планировать поездку в Бельгию.

Выставка проходит с 26 апреля по 29 сентября, билеты уже в продаже: £10 для взрослых, £3.50 для детей.

7. Дорога короля Чарльза III вдоль побережья

Это отличная идея для активного отдыха на природе в Великобритании. Если вы ярый путешественник на двух колесах или двух ногах, часть Пути Чарльза III может быть вам знакома, но до конца года вас ждет приятный сюрприз – маршрут будет полностью завершен и доступен. Вы сможете преодолеть 2700 миль от Бамбурга до Боскастла.

Пока готова только половина маршрута, но открыты новые участки, такие как: Камбрия, Кент и Сассекс. Участок от Хантингтона через Саттон-Бридж в Норфолке близится к завершению. Маршрут будет обходить болота, пляжи и заповедные зоны реки Вош. Этот участок должен открыться уже в марте. Далее последуют участки на острове Шеппи и обновление существующего маршрута у побережья Эксмура.

Вы сможете отслеживать открытие и статус участков благодаря веб-сайту правительства Великобритании.

8. Музей Черной страны – живая история, Дадли

Место в Великобритании, которое точно следует посещать несколько раз в год. С новинками, такими как полностью воссозданная и живая главная улица Мидлендса, вы не просто почувствуете дыхание другой эпохи – вас перенесет туда с легким бризом. Музыкальный магазин Сеттона подарит вам звучание винила, а магазин E Shop погрузит в моду 50-х. Хотя возвращаться к бумажным сберегательным книгам немного пугающе, West Bromwich Building Society покажет вам эту часть истории. Весна принесет еще один подарок – возможность исследовать рабочую жизнь Черной страны, посетив литейный цех и кирпичные заводы. Летом нас обрадуют добавлением почтового отделения, кооператива Хейлсоуэн и Хасбери и магазина Army and Navy Store.

Билеты уже доступны и могут порадовать всю вашу семью: £22.50 для взрослых, £11.45 для детей до 14 лет.

Одна из галерей вискикурни в Белфасте. Источник: https://visitbelfast.com/ Одна из галерей вискикурни в Белфасте. Источник: https://visitbelfast.com/

9. Вискикурня тюрьмы Крамлин-роуд, Белфаст

Лучшего предназначения для прежней тюрьмы не придумать. В марте 2024 года в здании XIX века открылась вискикурня. Инвестиция в £22 миллиона сделала возможным новый дегустационный опыт для ценителей янтарного напитка. Вы будете иметь доступ ко всему – от производства до готового напитка. Вас будут развлекать мастер-классы, разные тематические туры, а ваш домашний бар пополнится новыми запасами.

Однако истории тюрьмы не исчезнут – эта часть истории здания сохранится благодаря тематическим турам, которые до сих пор проводятся в его стенах. Если вы думаете, что интересное посмотреть в Великобритании, это место может стать впечатляющим моментом.

10. Побережье Йоркшира на велосипеде

Воспользуйтесь круговым маршрутом из Скарборо, чтобы спланировать активную поездку по Великобритании с велотуром. Заранее планируйте остановки для комфортного отдыха. Если вам нужен только один день для перезагрузки, используйте стартовые точки для поездки, такие как: Витби, Файли, Бридлингтон, Хорнси и Витерси, а также села Гроссмонт в Северном Йоркском Муре.

Используйте сопутствующий веб-сайт Route YC для создания более детального плана. Эта возможность будет доступна до 31 января.

Приключения на воде в каноэ в долине Твид. Источник: https://www.gotweedvalley.co.uk/ Приключения на воде в каноэ в долине Твид. Источник: https://www.gotweedvalley.co.uk/

11. Гребля на каноэ в долине Твид

Одно из обязательных мест в Великобритании, чтобы ощутить ее пороги и повороты. Это первый официальный маршрут для каноэ, который вы сможете опробовать этой весной. Маршрут включает в себя довольно спокойный участок длиной 30 миль, поэтому не стоит волноваться, если это ваш первый раз. Живописная прогулка по реке в Британии, вы можете начать в деревне Стобо и закончить в Абботсфорде, откуда открывается вид на бывший дом сэра Вальтера Скотта. Вдоль маршрута вы не только насладитесь потрясающими панорамными видами, но и сможете увидеть некоторых жителей местных лесов и водоемов.