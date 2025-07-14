Лучшие места Французской Ривьеры: город духов, средиземноморские острова, красные скалы и живописные деревни.

Основные занятия во время отпуска на Французской Ривьере в основном связаны с прекрасными пляжами, водными видами спорта и активной ночной жизнью. Однако этот волшебный регион на юго-востоке Франции может открыть и другие стороны в зависимости от сезона и пожеланий путешественников. Лазурный берег также предлагает увлекательные фестивали, живописные походы в Альпах, красочные традиционные рынки, красивые виды под тенистыми кронами высоких сосен и многие другие привлекательные вещи. Получите вдохновение с нашего путеводителя и ознакомьтесь с топ-10 занятий на Французской Ривьере, чтобы спланировать яркое путешествие, исполненное незабываемых воспоминаний.

1. Прогулка по типичному южному рынку

Средиземноморские рынки поражают яркими цветами и вкусами. Источник: Pixabay Средиземноморские рынки поражают яркими цветами и вкусами. Источник: Pixabay

Средиземноморские рынки – это поразительное зрелище, полное насыщенных вкусов, ароматов и цветов благодаря ярким прилавкам с фруктами, овощами, травами и ароматными специями со всего мира. Одно из самых интересных мест для посещения на Французской Ривьере, наполненное гамором, – это рынок Кур-Салея. Пространство вокруг этой улицы со вторника по субботу заполнено палатками с красочными тентами, где продают фрукты, овощи и цветы. Именно цветочные прилавки сделали этот рынок особенно известным. Поскольку в районе в начале XX века было много цветочных полей, этот рынок считается самым старым в своем роде. Выбор фруктов и овощей не столь разнообразен, как цветочные композиции, но каждый продукт здесь представляет проверенные ингредиенты местной кухни. Прогуляйтесь спокойно между прилавками, чтобы попробовать разнообразные сезонные продукты и местную уличную еду, например сокку – блюдо, напоминающее оладьи из нутовой муки, жареные на масле, или посетите около 12:30 для выгодных покупок.

2. Поднимитесь на вершину холма Коллин-дю-Шато

Когда-то здесь был прекрасный замок, разрушенный в начале XVIII века армией Людовика XIV. Сегодня о нем напоминает только название этого самого высокого холма в центре Ниццы. Его высота составляет 90 метров, так что вам придется преодолеть много ступенек элегантной лестницей Лесаж, чтобы добраться до вершины. Эти усилия оправданы, ведь с вершины открывается вид на город и прибрежные районы Лазурного берега. Если не хотите тратить силы на подъем, воспользуйтесь лифтом из Старого города.

Городской парк на вершине холма с поразительным искусственным водопадом, пышной зеленой растительностью, кафе и детскими площадками – одно из лучших мест для посещения на Французской Ривьере. Сядьте на одну из удобных скамеек в тенистых аллеях парка и наслаждайтесь магическим видом на Залив Ангелов. Водопад выключается после обеда, поэтому не откладывайте эту прогулку на более позднее время. Другие достопримечательности Французской Ривьеры на холме Шато включают башню Белланда и руины собора Сент-Мари.

3. Путешествие на волшебном поезде

Одно из лучших занятий на Французской Ривьере, о котором мало кто из туристов знает, – это поездка на точно названном поезде Train des Merveilles. Поезд TER из Ниццы везет вас в живописное железнодорожное путешествие по Европе по долинам Пайон, Роя и Бевера с несколькими впечатляющими инженерными сооружениями, включая десятки тоннелей через горы, мосты и виадуки над каньонами. Поезд курсирует каждый день с июня по сентябрь. Маршрут, созданный более 100 лет назад, проведет путешественников по самым красивым местам Французской Ривьеры и заканчивается в Южных Альпах в городке Тенде вблизи итальянской границы. Это место называют Долиной Чудес из-за найденных там наскальных гравюр бронзовых суток. Зимой поезд превращается в Снежный поезд и курсирует во время школьных каникул во Франции с января по конец марта. Более медленное, но также интересное атмосферное путешествие ждет пассажиров на паровом поезде Train des Pignes от Ниццы до Верхнего Прованса.

4. Посещение океанографического музея в Монако

Прекрасная идея для семейного путешествия на Французской Ривьере – Океанографический музей, расположенный на склоне горы над Средиземным морем. Он известен не только своей коллекцией, но и архитектурой. Музей расположен в шикарном дворце, созданном специально для этой цели по приказу князя Альбера I. Он увлекался путешествиями и наукой и возглавлял около трех десятков научных морских экспедиций.

Коллекция музея насчитывает более шести тысяч экспонатов. Здесь есть несколько аквариумов, посвященных разным природным зонам, и тематические залы. Это хорошая идея для занятий во время путешествия по Французской Ривьере с детьми. Посещая этот музей, вы можете наблюдать за жизнью тропических коралловых рифов и их обитателей, включая акул, пирань, морских кузнечиков и других рыб всех форм и цветов. Аквариум, посвященный погружениям в Средиземное море, представляет более 200 видов беспозвоночных региона, таких как осьминоги, мурены и медузы.

5. День на островах Лерин

Сев на паром в Каннах, через 10 минут вы окажетесь на одном из двух островов — Сент-Маргерит или Сент-Онора. Между этими двумя островами, формирующими группу Леринских островов, нет сообщения, поэтому вы можете посетить только один раз.

Сент-Маргерит — самый большой из двух островов. Выделите не менее трех часов для посещения, чтобы увидеть лучшие места. Если вы хотите делать остановки для фотографий, обеда или купания, потребуется целый день. Посетите форт XVII века, известный своим необычным узником, человеком в железной маске, подводный музей, исследуйте водно-болотные угодья или устройте пикник на уединенных пляжах. Остров Сент-Онора известен своим действующим аббатством, где проживают цистерцианские монахи. Аббатство можно посетить с экскурсией. Обязательно попробуйте местное вино. До островов Лерин также можно добраться морским челноком из Ниццы. Популярны также круизы на каяках и катамаранах вокруг островов.

6. Ароматное путешествие в Грассу

Посетите одни из самых известных парфюмерных домов в мире. Источник: Pixabay Посетите одни из самых известных парфюмерных домов в мире. Источник: Pixabay

Город, известный как мировая столица духов, расположен недалеко от Сен-Поль-де-Ванс. Грасс внесен в список наследия ЮНЕСКО благодаря своей парфюмерной индустрии. Здесь есть много достопримечательностей, связанных с искусством создания ароматов, таких как Международный музей духов.

Обязательные места для посещения на Французской Ривьере – это исторические парфюмерные фабрики. Fragonard, Molinard и Galimard известны во всем мире. Экскурсии на фабрики бесплатны. Посетите одну или несколько из них, чтобы узнать все секреты и тонкости парфюмерного искусства – от сбора цветов до создания композиций, дистилляции и разлива. Вы не только узнаете разницу между парфюмерией, туалетной водой и одеколоном, но и сможете принять участие в одном из лучших занятий — мастер-классе по созданию аромата. Вы можете привезти домой бутылочку духов ручной работы как сувенир по путешествию по Французской Ривьере. Мастер-классы платные. Также вы можете приобрести аромат, сделанный в Грасси, со скидкой в местном туристическом офисе.

7. Найдите вдохновение на художественной тропе

Средневековая деревня Сен-Поль-де-Ванс расположена между Ниццей и Антибом. Оно было тихим, сонным местом, пока в начале XX века сюда не стали съезжаться писатели и художники, превратив его в арт-центр. Сен-Поль-де-Ванс и соседние села – это поразительное и пышное зрелище со многими туристическими достопримечательностями Французской Ривьеры. Здесь есть художественные галереи, небольшие оригинальные бутики и одно из ведущих культурных учреждений мира – Фонд Маэгта. Последний содержит более 100 работ величайших художников прошлого века: мозаичные фрески Шагала, лабиринт скульптур и керамики Миро, мозаики Таль Коата и другие.

Поднимитесь на холм к соседним селам Кан-сюр-Мер и О-де-Кан. Они менее роскошны, но также живописны и могут похвастаться интересными художественными учреждениями, такими как Музей Ренуара и Музей Гримальди.

8. Прогулка вдоль красных скал Эстерель

Одно из самых красивых мест для посещения на Французской Ривьере – вулканический массив Эстерель, являющийся символом региона. Он сформировался примерно 250 миллионов лет назад, создав живописный ландшафт из красных скал и потоков бирюзовой воды. Исследовать местность можно разными способами. Есть много троп для пеших прогулок и катания на горных велосипедах. Например, поход в Пик-де-л'Урс занимает около полутора часов. Более сложный маршрут Les Balcons du Cap Roux продлится более 4 часов, но вознаградит ваши усилия великолепными видами. Вы также можете осмотреть скалы с моря, катаясь на каяках, лодках или занимаясь снорклингом.

Лучшее время для походов массивом Эстерель – весна, когда склоны покрыты полями цветов. В летние месяцы жара делает прогулки более изнурительными, поэтому многие тропы закрываются из-за риска лесных пожаров.

9. Исследуйте римское наследие во Фрежусе

Здесь есть много древних памятников римских времен. Источник: Pixabay Здесь есть много древних памятников римских времен. Источник: Pixabay

Город Фрежус расположен вблизи известного Сен-Рафаэля и имеет богатое наследие, которое уходит в римские времена. Поездка в этот небольшой город – отличная возможность для культурных открытий и одна из самых интересных вещей на Французской Ривьере для любителей истории. В древности это был один из важнейших портов Средиземноморья. Центральная часть древних памятников включает восстановленный амфитеатр, когда-то принимавший почти 12 000 человек. Он сохраняет свое первоначальное предназначение и сейчас, ведь здесь круглогодично проводятся представления. Также стоит увидеть остатки акведука, руины цитадели, термальные ванны и маяк. После исторической прогулки вы можете провести время на местных пляжах или исследовать оживленный атмосферный центр города с многочисленными магазинами, ресторанами и кафе.

10. Посетите средневековый кантон

Еще одна живописная достопримечательность и одно из лучших мест для посещения на Французской Ривьере – группа деревень Пеи-де-Фаянс, расположенная недалеко от Сен-Рафаэля. Сюда приезжают, чтобы избежать толп Лазурного берега и насладиться природой, атмосферой и пищей Прованса. Села на вершинах холмов имеют свой особый шарм, и трудно выбрать самое впечатляющее. Однако Фаянс точно входит в список лучших мест Французской Ривьеры. С его узкими мощеными улочками, поднимающимися вверх и открывающими прекрасные виды на долину с террасами, маленькими площадями и уютными ресторанами у крепостных стен, оно считается одним из красивейших сел Франции. Село Фаянс очаровывает своей подлинностью. Посетите фермерские рынки, достопримечательности или Фестиваль хлеба в июле, где местные жители одеваются в старинную одежду и выпекают хлеб в печи 1500-х годов.