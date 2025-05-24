Лучшие места для посещения Ирландии: от каменных фортов, древних гробниц и замков до места создания 'Титаника' и пива Guinness

В Ирландии вам не будет нехватать мест для посещения. Это земля непревзойденной природной красоты, от суровых береговых линий и мистических лесов до зеленых холмов и спокойных озер. Она также является сокровищницей, наполненной природными и историческими достопримечательностями. К этому прилагается гостеприимство местных жителей, вкусная кухня и увлекательные развлечения. Сократить список достопримечательностей Ирландии до нескольких – задача непростая, но мы предлагаем вам несколько рекомендованных мест для посещения, которые дадут общее представление о стране. Возможно, именно они соблазнят вас вернуться сюда еще раз.

Долина Бойн

Ньюгрейндж – культовая достопримечательность Ирландии. Источник: Image Herbert Bieser/Pixabay Ньюгрейндж – культовая достопримечательность Ирландии. Источник: Image Herbert Bieser/Pixabay

Долина Бойн содержит одни из самых известных и исторически значимых достопримечательностей Ирландии. Комплекс из сорока курганов в Бру-на-Бойне в графстве Мит является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. 37 небольших курганов окружают три огромные гробницы – Даут, Наут и Ньюгрейндж. Они относятся к типу так называемых коридорных гробниц: длинный узкий коридор, созданный из массивных каменных блоков, ведет к погребальной камере под курганом. Возраст этих монолитов составляет около 5 тысяч лет, то есть они на пять веков старше египетских пирамид в Гизе и примерно на тысячу лет старше знаменитого Стоунхенджа.

Ньюгрейндж – культовое сооружение в Ирландии и известнейший доисторический памятник страны. Коридор длиной 19 метров из каменных монолитов весом 20–40 тонн ведет к погребальной камере. Ньюгрейндж выглядит наиболее впечатляюще 21 декабря, в день зимнего солнцестояния. Тоннель ориентирован на юго-восток, точное место восхода солнца в этот день, и через специальное отверстие над входом – окно шириной 20 см – узкий луч солнечного света проникает в гробницу и ярко освещает ее примерно в течение 17 минут. Люди, ставшие свидетелями этого действа, называют это незабываемым опытом.

История и причина создания Ньюгрейнджа никому не известны. Гробницу обнаружили в 1699 году рабочие, которым нужен был щебень для строительства дороги. Они увидели вход, но оставили его нетронутым, полагая, что нашли обычную пещеру. Лишь в 1962 году здесь начались полномасштабные археологические раскопки, раскрывшие подлинное значение памятника для мира. Сегодня Ньюгрейндж, Даут и Наут обязательны для посещения в Ирландии. На месте есть посетительский центр, откуда начинаются экскурсии.

В графстве Мит также расположен Холм Тары, высокий холм, на котором находятся древние памятники, такие как Камень Судьбы, Курган Заложников и Крепость Королей. Холм считается древней столицей Ирландии, местом коронации и резиденцией Верховных Королей.

Недалеко от холма произошла Битва на Бойне 1690 года, величайшая битва в истории Ирландии, решающая в Войне двух королей.

Кольцо Керри

Путешественники, любящие живописные поездки, должны отправиться на юго-запад Ирландии. Кольцо Керри – это круговой маршрут на полуострове Айвера длиной 111 миль. Если вы не знаете, что именно посетить в Ирландии, но хотите составить о ней представление, отправляйтесь по этому знаменитому маршруту: на пути вы встретите романтические замки, волшебные сады, древние памятники, колоритные города и села. Здесь видения природной красоты страны становятся реальностью: потрясающие ландшафты сменяются суровыми береговыми линиями, и каждый новый поворот открывает новую достопримечательность – живописные озера, драматические скалы, зеленые холмы и девственные пляжи. Путешественники, прибывающие в графство Керри, переживают подлинное погружение в философию, образ жизни и дух Ирландии.

В местных топонимах, археологических достопримечательностях и достопримечательностях вы повсюду найдете свидетельства уникальной культуры и исторического наследия региона. Кольцо Керри в разные периоды своей истории было домом для древних монастырских поселений и фортов, созданных в Средневековье. Этот маршрут откроет каменные пчелиные хижины VI века и развалины древнего монастыря на острове Скеллиг Майкл, оба из которых являются объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО. Запланируйте посетить каменные форты в Каслриге и Кагерсивине, руины средневекового замка Балликарберри, впечатляющую архитектуру Мемориальной церкви О'Коннелла, Национальный памятник Дом Дерринайн и окружающий Национальный исторический парк.

Этот регион также удивит путешественников своей живой гельской культурой. Размышляя, куда поехать в Ирландию, чтобы почувствовать культурный колорит, обратите внимание на деревни вдоль маршрута: традиционные танцы, музыка и истории все еще преуспевают здесь. Кольцо Керри проведет вас через волшебные города, такие как Кенмар, Килларни и Кагерсивин, каждый из которых демонстрирует уникальный взгляд на жизнь, а также позволяет насладиться кулинарными шедеврами. К примеру, прекрасный город XIX века Кенмар имеет ряд очень известных и уважаемых гурманских ресторанов, и именно этот город считается единственным в Ирландии, где количество ресторанов превышает количество пабов.

Кольцо Керри популярно среди путешественников, заинтересованных в различных формах искусства. В этом районе есть много галерей и мастерских, таких как Cill Rialaig. Его также ищут любители активного отдыха, которым он предлагает отличные пешеходные и велосипедные маршруты, экстремальные виды спорта, рыбалку, дайвинг и отличные поля для гольфа чемпионского уровня – Dooks, Kenmare, Waterville и Killorglin.

Скалы Мохер

Скалы предлагают захватывающие виды острова и океана. Источник: Image Tanja/Pixabay Скалы предлагают захватывающие виды острова и океана. Источник: Image Tanja/Pixabay

Одной из величайших природных достопримечательностей Ирландии является скалистая часть западного побережья в графстве Клер. Эта местность, названная Скалами Мохер, славится захватывающими видами на Аранские острова, горы Маум-Турк и залив Голуэй. Ландшафт и пейзажи Скель Мохер привлекают около миллиона туристов ежегодно, а в 2016 году они были признаны самой популярной достопримечательностью страны.

Скалы простираются примерно на 5 миль вдоль бурного побережья и достигают 700 футов в высоту. Масштаб скал и вертикальный обрыв в кипящие внизу воды Атлантического океана создают впечатляющее зрелище. Посетители могут наслаждаться разоружающими пейзажами, прогуливаясь по моховым тропам и наблюдая за птицами, гнездящимися на скалистых выступах. Туристический спрос на это место никак не портит впечатлений, и вы легко можете забыть себя, переживая величие этих скал и окружающей природы.

Следите за тропинками к вершине, где возвышается еще одна культовая достопримечательность Ирландии – Башня О'Брайена. Круглое каменное сооружение было создано сэром Корнелиусом О'Брайеном, потомком Верховного короля Ирландии Бриана Бора, в 1835 году как обзорная башня для путешественников, которые уже тогда понравились этому месту.

Скалы Мохер были названы одним из кандидатов на включение в список новых Семи чудес света, а также появлялись во многих фильмах, в частности в "Гарри Поттер и Принц-полукровка": Гарри Поттер и профессор Дамблдор прибывают сюда, чтобы достать медальон Горокракса из пещеры.

Дорога Великанов

Еще одна из топовых достопримечательностей Ирландии расположена вблизи города Бушмилс, графство Антрим. Это прибрежная зона, усеянная примерно 40 тысяч уникальными шестиугольными базальтовыми колоннами. Веками это увлекательное творение природы интриговало посетителей, а сегодня оно является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Местный фольклор может рассказать вам о создании этого природного чуда. Согласно легенде, Дорогу Гигант создал легендарный великан Финн МакКул, живший здесь. Однажды он вызвал на бой великана Бенандоннера, жившего по ту сторону моря. Но поскольку ни одна лодка не могла выдержать вес великана, Финн построил дамбу из огромных камней на воде, чтобы Бенандоннер мог добраться до него. Конец этой легенды довольно ироничен: приглашенный на бой великан оказался гораздо больше, чем Финн мог предположить, поэтому он сбежал из поля боя в холмы. Там его жена замаскировала его под младенца, и Бенандоннер испугался, увидев этого "младенца", думая, что отец такого "младенца" должен быть еще больше его. Поэтому Бенандоннер убежал обратно в свой дом в Шотландии, не забыв разрушить дамбу за собой, чтобы соперник внезапно не настиг его.

На самом деле причиной Дороги Гигант является извержение вулкана, которое произошло около 60 миллионов лет назад. Расплавленная базальтовая лава, достигнув моря, быстро остыла и затвердела, а характерная шестиугольная форма образовалась естественным процессом, называемым столбчатой трещиноватостью. Но согласитесь, что забавная история о двух великанах выглядит гораздо интереснее.

Аранские острова

Аранские острова помогут погрузиться в местную культуру. Источник: Image alessandra barbieri/Pixabay Аранские острова помогут погрузиться в местную культуру. Источник: Image alessandra barbieri/Pixabay

Поездка в графство Голуэй обязательно приведет вас к Аранским островам : это одно из ключевых мест для посещения в Ирландии, указанное в каждом местном путеводителе. Аран – это общее название для группы из трех островов: Инишир (Inis Oirr), Инишмор (Inis Mor) и Инишмайн (Inis Meain). Приехав сюда, вы почувствуете, что сельская жизнь здесь не изменилась веками, и в некоторых аспектах, таких как культурные, это действительно так. Да, сегодня здесь есть электричество и современные удобства, но традиции прошлого тщательно сохраняются, и многие жители зарабатывают на жизнь теми же ремеслами, что и поколения их предков.

Остров Инишмор – самый большой из трех. Чтобы исследовать его самостоятельно, следует взять напрокат велосипед. Здесь можно наблюдать за тюленями со смотровой площадки, прогуляться по пляжу, посетить доисторический каменный форт Дун Энгаса и увидеть Змеиное логово, естественную загадочную дыру в известняке, соединяющемся с морем. По дороге остановитесь за пинтой пива в лучших пабах и не пропустите миниатюрные домики лепреконов.

На самом маленьком острове, Инишире, также можно арендовать велосипед или нанять конную телегу. Здесь вы найдете прекрасные пляжи, впечатляющие исторические достопримечательности, такие как захоронение бронзового века Нок Райтни, церковь Святого Каомана и замок О'Брайена. Увидите культовый корабль Plassey, потерпевший крушение в 1960-х годах, и маяк Инишир на южном конце острова, созданный в начале XIX века. И не пропустите пабы с великолепными видами, такие как Tigh Ned.

Инишмайн можно исследовать пешком по маршруту Lub Dun Ferbhay. За 4–5 часов вы посетите самые интересные достопримечательности: смотровая площадка на краю скалы в Synge's Chair, руины форта Фербхай и церкви Cill Cheannanach, среди прочего. Также в вашем маршруте – коттедж Teach Synge в возрасте 300 лет, где периодически жил драматург Джон Миллингтон Синг. В настоящее время здесь расположен музей, посвященный его жизни и творчеству.

Состав Guinness

Лучшие места для посещения Ирландии не обходятся без пинты пенного напитка. Каждый уважающий себя турист в Дублине должен посетить состав пива Guinness. Здесь вы можете узнать детали производства знаменитого пива Guinness и его историю, которая привела его в статус одного из самых известных напитков в мире и вывела на передний план ирландского экспорта.

Здание склада также примечательно: его основание имеет форму огромного семиэтажного пивного стакана. После экскурсии вам обязательно захочется попробовать напиток, для чего вы отправитесь на верхний этаж, где расположен веселый бар Gravity Bar. Помимо бесплатной пинты пива, вы также получите доступ к увлекательному виду на Дублин.

Тринити-колледж в Дублине

Престижный колледж Ирландии должен быть частью маршрута для путешественников, которые ищут архитектурно интересные места. Многие его величественные здания имеют несколько сотен лет. Его статус лучшего университета страны могут оспаривать некоторые части Университетского колледжа Дублина, но в архитектурном плане ему нет равных.

Колледж был основан в 1592 году королевой Англии Елизаветой I. Именно здесь хранится Книга Келлс, иллюстрированная рукопись, созданная примерно в 800 году кельтскими монахами, содержащая 4 Евангелия на латыни. Путешественникам следует посетить старую библиотеку колледжа, особенно ее Длинную комнату, которая, говорят, была прототипом для комнаты архивов джедаев в одном из фильмов саги "Звездные войны".

Присоединитесь к экскурсии, чтобы исследовать колледж, ведь почти у каждого здания есть интересная история. Лучшее время для посещения колледжа – конец мая, после окончания экзаменов. Тогда стресс от учебы исчезает и весь колледж оживает и веселится. Вы можете присоединиться к самым популярным студенческим занятиям, например посидеть в баре Pavilion, выпить пива и посмотреть игру в крикет.

Буррен

Популярные места для посещения Ирландии включают много природных достопримечательностей. Одной из них является огромная масса скал, сформированная из известняковых карстовых плит, простирающаяся через графства Голуэй и Клер. Этот уникальный ландшафт прежде всего привлекает геологов и ботаников. Буррен может похвастаться разнообразной флорой из 635 видов средиземноморских и альпийских растений. Двадцать два из 27 видов орхидей Ирландии прорастают здесь.

В регионе также обитают некоторые редкие виды животных, такие как летучая мышь малый подковик и хищная куница, а также более ста видов гнездовых птиц. Богатство флоры и фауны обусловлено сочетанием культурных и природных факторов, таких как использование традиционных методов фермерства. Значительная часть Буррена является особо охраняемой территорией.

Собор Святого Патрика

Исторический собор очаровывает своей богатой архитектурой. Источник: Image Bruce Emmerling/Pixabay Исторический собор очаровывает своей богатой архитектурой. Источник: Image Bruce Emmerling/Pixabay

Одним из мест для посещения в Дублине является самая большая церковь Ирландии. Считается, что вблизи собора в колодце Святой Патрик крестил обращавшихся в христианство людей. В память об этом событии была построена деревянная церковь, а в 1191 году построено нынешнее здание собора.

Собор также являлся местом нескольких интересных событий. В 1742 году здесь впервые исполнили "Мессию" Генделя, а писатель Джонатан Свифт, автор "Путешествий Гулливера", был его ректором с 1713 по 1745 год и похоронен здесь. Наличие большого исторического наследия не превратило собор в музей. Напротив, службы здесь проводятся регулярно.

Шаг-парк

Трудно поверить, но этот огромный стадион, четвертый по размеру в Европе с емкостью около 80 000 человек, предназначен прежде всего для любительского спорта. Это штаб-квартира организации национальных игр в Ирландии, Хельской атлетической ассоциации (GAA). Хоккеисты, футболисты и болельщики этих видов спорта считают Крок-парк своеобразным духовным домом. Вы можете посетить стадион с гидом и посмотреть музей GAA. Но если вы хотите ощутить азарт ирландских болельщиков, попробуйте попасть на любой спортивный матч на стадионе. Билеты лучше всего покупать в мае, когда начинается сезон.

Титаник Белфаст

Одним из важных для истории Ирландии мест, которое было бы интересно посетить туристам, центр Титаник Белфаст, созданный в честь столетнего юбилея трагического первого рейса "Титаника" в 1912 году. Он расположен на месте верфи Harland & Wolff, где строился огромный лайнер.

Титаник Белфаст повествует историю создания корабля, его столкновения с айсбергом и аварии после этого. Здесь вы можете узнать людей, которые проектировали и строили корабль, обстоятельства его спуска на воду, затопления и последствия катастрофы, а также различные мифы и легенды, которые до сих пор окружают "Титаник".