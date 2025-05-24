Лучшие курорты Hyatt 'все включено' по всему миру. Найдите свой роскошный ретрит для семейного отдыха и отпуска для пар

Что может быть проще и понятнее отпуска "все включено"? Туристическое направление все больше склоняется к минимальным перемещениям на карте и максимальному удовольствию за одну оплату. Неудивительно, что ведущие мировые курортные сети добавляют в свои предложения пребывания "все включено". Hyatt может похвастаться огромным разнообразием курортов "все включено" по всему миру, поддерживающих три основы идеального отпуска: роскошь, комфорт и высокий уровень сервиса и развлечений.

Выбор одного из отелей Hyatt "все включено" подарит вам желанный отпуск, будь то океан, горы или пустыня. Благодаря широкой коллекции курортов по всему миру Hyatt охватывает почти каждый тип отпуска и желания. К топовым курортам относятся бренды Hyatt, такие как Impression by Secrets, Hyatt Ziva, Hyatt Zilara, Zoetry Wellness & Spa Resorts, Secrets Resorts & Spas, Breathless Resorts & Spas, Dreams Resorts & Spas, Hyatt Vivid Hotels & Resorts, Alua Hotel

Тщательная планировка отпуска помогает курортам адаптироваться к вашему темпу, желаниям и регулировать интенсивность впечатлений. Выбор курорта "все включено" прост, если осознать свою цель: семейный отпуск, романтический побег для пары или опыт только для взрослых.

Выбирайте бренд Impression by Secrets, если вам нравится персональный подход к отпуску для взрослых, или Hyatt Zilara, Secrets Resorts & Spas, Breathless Resorts & Spas и Zoëtry Wellness & Spa Resorts – эти бренды добавляют возможности для велнеса и восстановления на уровне тела, ума и души. Новый бренд от Hyatt, Vivid Hotels & Resorts, станет возможностью для лучшего романтического побега вдвоем или для крупной компании.

Семейные бренды Hyatt включают Hyatt Ziva, Dreams Resorts & Spas, Sunscape Resorts & Spas и Alua Hotels & Resorts.

Развитая система лояльности позволяет курортам Hyatt быть постоянным пунктом назначения для отпуска. Зарабатывайте баллы и обменивайте их на различные бонусы, которые сделают отпуск с Hyatt еще более приятным и продолжительным.

Пока мы ждем новых курортов в Греции, Болгарии, Доминиканской Республике, Мексике и Португалии, вот текущий список 11 лучших курортов Hyatt "все включено".

Семейный курорт Hyatt Ziva «все включено», вдохновленный океаном. Источник: https://www.resortsbyhyatt.com/ Семейный курорт Hyatt Ziva «все включено», вдохновленный океаном. Источник: https://www.resortsbyhyatt.com/

1. Hyatt Ziva Los Cabos, Мексика – семейный курорт

Прибыв на курорт, вы будете наслаждаться возможностями, которые предлагает Hyatt Ziva Los Cabos в Баи Калифорния. Безграничность океана сливается с голубыми водами бассейнов, предназначенных для всех возрастов. Пляжная зона достаточно велика, чтобы не ощущать тесноту. Развлечения для детей начинаются с детского клуба и комнаты, где уход за детьми позволяет взрослым отправиться в свои приключения. В частности, есть водная зона "только для взрослых" с баром у бассейна. Аквапарк с горками и двумя водопадами обеспечивает веселый семейный день, полный спусков.

Клубный уровень позволяет получить персонализированное обслуживание и доступ к дополнительным зонам отдыха. Бонус в виде скидки на спа-услуги предоставит возможности для максимального восстановления во время отпуска.

Пакет "все включено" в Hyatt Ziva Los Cabos Resort включает в себя неограниченное питание в 7 ресторанах, бесконечные напитки, включая премиум-список, ежедневные спортивные и развлекательные мероприятия для детей и взрослых, а также доступ к современному фитнес-центру.

Комфортные номера рассчитаны на большие семьи. Несколько спален, меблированные балконы, кофеварка и минибар, который каждый день пополняется напитками и закусками. Ваш комфорт можно повысить до президентского люкса.

В этом случае опыт "все включено" от Hyatt должен превзойти ожидания. Будьте готовы к дополнительным приятным сюрпризам в виде ужина на берегу океана, нескольких гидромассажных ванн, дегустаций текилы и вина. Именно так работает один из самых лучших курортов Hyatt "все включено" в Мексике.

Пляжи «все включено» в Доминиканской Республике с сетью гостиниц Hyatt. Источник: https://www.resortsbyhyatt.com/ Пляжи «все включено» в Доминиканской Республике с сетью гостиниц Hyatt. Источник: https://www.resortsbyhyatt.com/

2. Hyatt Zilara Cap Cana, Доминиканская Республика – курорт "только для взрослых"

Уединение этого роскошного курорта "все включено" способствует безопасному и очень комфортному отпуску в Доминиканской Республике. Курорт расположен на пляже Хуанильо с его идеалистическим песком и живописной океанской панорамой, достойной Instagram. Кроме того, расположение всего в 15 минутах от аэропорта Пунта-Каны позволит вам быть достаточно мобильными для срочных дел.

Проживание предлагается в люксах высокого комфорта, и многие из 375 вариантов имеют панорамные окна с видом на океан, пляж или курорт. Вы можете выбрать уединение с частной террасой или люксами у воды. Номера клубного уровня открывают дополнительные опции и двери, например премиум-алкоголь или дополнительный лаундж, а также клубный бассейн.

Кто сказал, что аквапарк – это место для детей? На роскошном курорте Hyatt Zilara Cap Cana такие развлечения доступны только взрослым. Ленивая река, бары у воды и 7 потрясающих горок подарят яркий опыт отдыха и приток адреналина.

Курорт – рай для гастрономических фанатов. Здесь есть 25 ресторанов и баров (включая партнерские заведения курорта), где вы можете расширить свои вкусовые горизонты.

Уроки танцев и водные виды спорта сделают отпуск полон веселья. Услуга пляжного дворецкого позволяет наслаждаться океаном, не поднимаясь с шезлонга на белом песке. Среди эксклюзивных мероприятий и услуг курорт предлагает современные гольф-поля, морские прогулки, глубоководную рыбалку, экопарки, экскурсии за пределы курорта. Замечательный курорт "все включено" в Доминиканской Республике, Hyatt Zilara Cap Cana, может превратить отпуск для взрослых в исполнение желаний и капризов.

Романтический семейный отпуск «все включено» на Кюрасао. Источник: https://www.resortsbyhyatt.com/ Романтический семейный отпуск «все включено» на Кюрасао. Источник: https://www.resortsbyhyatt.com/

3. Zoëtry Curaçao Resort & Spa, Кюрасао – место для семейного отдыха

Семейный роскошный курорт "все включено" от Hyatt на Кюрасао – это компактный ретрит со 124 люксами. Приземлившись в Виллемстаде, вы потратите всего 15 минут, чтобы добраться до курорта. Встреча с бутылкой голубого ликера Кюрасао ознаменует начало вашего совершенно расслабляющего отпуска. Комплексный пакет включает в себя комфортное роскошное проживание, несколько гастрономических сцен, где можно наслаждаться аутентичной кухней и напитками, круглосуточное обслуживание номеров, неограниченные премиум-напитки, включая минибар, который пополняется дважды в день. Обновив проживание до клубного уровня, вы получите стильное поздравление по прибытии, персональное время заезда и выезда, личного консьержа, уборку дважды в день, подготовку кровати, услуги стирки и официанта у бассейна.

Спа курорт имеет роскошное меню для вашего восстановления, омоложения и релакса. Независимо от того, выберите ли вы процедуру на открытом воздухе или в частном кабинете, это всегда незабываемый опыт, который останется с вами надолго. Одна 20-минутная процедура включена в пакет "все включено", другие процедуры – за дополнительную плату.

Лучший курорт "все включено" от Hyatt на Кюрасао может персонализировать ваш отпуск по вашему желанию посредством экскурсий и мероприятий за пределами курорта. События, свадьбы и медовые месяцы также доступны на основе все включено. Наполните отпуск тем, чего хотите, с Hyatt Zoëtry Curaçao Resort & Spa.

Окруженный голубым океаном и релаксацией на Ямайке. Источник: https://www.resortsbyhyatt.com/ Окруженный голубым океаном и релаксацией на Ямайке. Источник: https://www.resortsbyhyatt.com/

4. Breathless Montego Bay Resort & Spa, Ямайка – курорт "только для взрослых"

Зона только для взрослых в Breathless Montego Bay Resort & Spa предназначена для осуществления ваших взрослых фантазий. Все локации очень роскошные, элегантные и сексуальные. Бассейны с плавающими барами, романтические плавучие кабинки для переодевания, уединенные лагуны и, конечно, крыша, которая поднимет вас в романтические небеса. Устройтесь удобно в плетеной корзине для двоих с бокалами, наполненными премиум-напитками, и наслаждайтесь видом на океан.

Выбирая среди 150 люксов, найдите то, что вам нравится, с балконом или террасой, видом на океан или большой гидромассажной ванной. Люксы Xhale предлагают новые возможности, одной из которых является личный дворецкий. Эта услуга позволяет быстро ориентироваться в пространстве и возможностях, включая как можно больше в ваш отпуск. В пакет "все включено" входят континентальный завтрак и послеобеденные закуски, VIP-зоны у бассейна и на крыше.

Курорт предлагает своим взрослым гостям множество активных приключений. Разнообразные спортивные и фитнес-занятия, медитации на закате и громкие вечеринки у бассейна.

Рестораны и бары курорта предоставляют множество возможностей расширить гастрономические горизонты и насладиться океанскими деликатесами. Ешьте и пейте сколько угодно, ведь вы выбрали один из лучших курортов "все включено" от Hyatt.

Откройте групповые пакеты пребывания и активностей, чтобы сделать отпуск гостей неограниченным в услугах, радостях и развлечениях.

Легкое дыхание Мексики в курортах Hyatt «все включено». Источник: https://www.resortsbyhyatt.com/ Легкое дыхание Мексики в курортах Hyatt «все включено». Источник: https://www.resortsbyhyatt.com/

5. Impression Isla Mujeres by Secrets, Мексика – отпуск "только для взрослых"

Все, что ценят взрослые в отпуске, можно найти в Impression Isla Mujeres by Secrets. Эксклюзивность чувствуется от самого приземления в аэропорту до взлета обратного рейса. Остров Исла-Мухерес сам по себе достаточно историческим и эксклюзивным направлением, где среди белых песков и экзотических коралловых рифов стоят руины майя и 125 роскошных современных люксов. Поселитесь прямо над океаном, чтобы усилить эффект постоянным шорохом волн в ушах.

Атмосфера интимного островного ретрита вынуждает пары и одиночек чувствовать себя центром вселенной. Переходя от момента к моменту, ваши движения замедлятся для более продолжительного и более глубокого переживания настоящего.

Круглосуточный дворецкий, как личный гуру, поможет составить желанные впечатления в целостную мозаику, гармонизируя активности и релаксацию для сбалансированного отпуска.

Вы можете кушать как в ресторанах, открывая новые локации и расширяя гастрономические горизонты, так и в комфорте вашего номера, воспользовавшись круглосуточным обслуживанием. Семь гастрономических сцен, руководимых талантливыми шеф-поварами, базируются на сезонных органических ингредиентах и дарах океана.

Спа-услуги распределены по всему курорту, и вы можете расширить опыт до хамама, флотариума, четырех пейзажных бассейнов, водной горки высотой 4 этажа и сливающегося с океаном бассейна.

Опыты, возможные на острове, выходят далеко за пределы курорта как на суше, так и по воде. Что бы вы ни делали, это будет изысканно, роскошно и впечатляюще. Impression Isla Mujeres by Secrets – один из самых лучших островных курортов "все включено" от Hyatt.

Развлечения «все включено» для всей семьи в Мексике. Источник: https://www.resortsbyhyatt.com/ Развлечения «все включено» для всей семьи в Мексике. Источник: https://www.resortsbyhyatt.com/

6. Sunscape Dorado Pacifico Ixtapa, Мексика – семейные отпуска

Семейные курорты предоставляют доступ к большому количеству внутренних услуг, и бренд Unlimited Fun от Sunscape Dorado Pacifico Ixtapa тому подтверждение. Расположенный на Тихоокеанском побережье Мексики вы почувствуете всю теплоту и заботу от профессионального персонала. Большинство номеров имеют панорамные виды на океан и пляж и достаточно простора для размещения больших семей. При необходимости курорт организует смежные номера для еще большего комфорта. Обслуживание номеров предоставляется без исключения, но вы всегда можете улучшить комфорт, обновив уровень обслуживания.

Детские развлечения начинаются с приветливых аниматоров и продолжаются в детском клубе, где проводятся мастер-классы и наблюдение за малышами. Бассейн с горками действует как магнит для детей, здесь можно провести полдня, весело проводя время.

Пока дети заняты, взрослые могут перейти к собственным бонусам под солнцем, включая бар у бассейна и рестораны с большим количеством тихоокеанских деликатесов. Водные виды спорта добавят взрослым экстремальные приключения и фото для Instagram. Велосипедные туры с гидом доступны для всей семьи, чтобы максимизировать семейное веселье на лучшем курорте "все включено" в коллекции Hyatt.

Спа доступна за дополнительную плату, но вы можете воспользоваться специальными пакетами, чтобы сделать ваш релакс регулярным и приятным по цене. Все, от пальцев ног до макушки, будет погружено в обновление и релаксацию. Вы можете получить как процедуру в помещении, так и на берегу океана, где к основной терапии добавляется терапия волнами. Sunscape Dorado Pacifico Ixtapa может стать пунктом назначения, в который вы будете возвращаться снова и снова.

Получите ретрит «все включено» в Коста-Рике с сетью отелей Hyatt. Источник: https://www.resortsbyhyatt.com/ Получите ретрит «все включено» в Коста-Рике с сетью отелей Hyatt. Источник: https://www.resortsbyhyatt.com/

7. Secrets Papagayo, Коста-Рика – направление "только для взрослых"

Огромная территория курорта с 202 номерами позволяет совершать очаровательные пейзажные прогулки, перемещаясь между зонами отдыха. Коста-Рика предлагает уникальную природу как на суше, так и под водой, и курорт Secrets Papagayo предоставляет множество возможностей для исследования и переживаний.

Обновление до клубного уровня равно опыту "все включено". Получите не только улучшенные удобства, но и возможность заказывать еду в номер круглосуточно, ежедневное пополнение минибара и расширенный доступ к локациям и активностям. Курорт работает с акцентом на постоянство, и вы получите максимальную гармонию с природой, начиная с окружающих вас интерьеров.

Спа-услуги включены в ваше пребывание, чрезвычайные. Вы получите максимальное насыщение вашего пребывания на пляже Аренилья с омолаживающими и расслабляющими процедурами.

Организованные дневные и ночные развлекательные мероприятия позволят вам погрузиться с головой в роскошный отпуск и поймать дзэн. Бассейны и обслуживающие их официанты становятся центром переменной атмосферы от ленивого релакса до энергетического бума.

Вы можете расширить свой опыт за пределы курорта, но с прямым участием курорта. Отправляйтесь в экскурсии на суше и воде и не забудьте заглянуть под воду, чтобы открыть мир впечатлений и ярких эмоций. Hyatt предлагает вамSecrets Papagayo "все включено", где взрослые очарованы исполнением мечтаний.

Пределы для вашего роскошного отпуска, подходящие для всех возрастов, на курорте Hyatt в Испании. Источник: https://www.booking.com/ Пределы для вашего роскошного отпуска, подходящие для всех возрастов, на курорте Hyatt в Испании. Источник: https://www.booking.com/

8. Alua Suites Fuerteventura, Испания – для семей, пар, компаний

Несмотря на то, что курорт рассчитан на все возрастные группы, здесь есть четкое разделение возрастов. Таким образом, можно устроить абсолютно комфортный романтический побег для пар и семейный отпуск с большим количеством развлечений.

Что объединяет всех – это 383 комфортных номера и несколько общих гастрономических сцен. Номера имеют роскошные виды на выбор, поэтому выбирайте свой меблированный балкон внимательно, ведь это ваша возможность пережить самые невероятные романтические рассветы и закаты. Все интерьеры современные и гармоничные, большие ванные комнаты с тропическим душем, халаты, тапочки и косметика придадут комфорт сразу после заезда. Люкс Club Suite предоставит еще больше роскоши, включая ваш частный бассейн, дополнительную гостиную и доступ в ресторан в лаундже для взрослых. Еще один приятный бонус: отсутствие условий по заезду и выезду, кроме оплаты за следующий день, если вы решите остаться дольше. Однако и здесь есть приятные моменты – если у вас достаточно баллов, вы всегда можете обменять их дополнительными ночами через программу лояльности Hyatt.

Все прелести Греции в одном курорте «все включено» от Hyatt. Источник: https://www.booking.com/ Все прелести Греции в одном курорте «все включено» от Hyatt. Источник: https://www.booking.com/

9. Dreams Corfu Resort & Spa, Греция – для всех возрастов

Побережье Корфу в Греции получило жемчужину курорта "все включено" от коллекции Hyatt. Продвигая греческую культуру, гастрономическая сцена курорта насчитывает 5 разных заведений и столько же интерпретаций греческих меню. Семь баров предлагают как местную винную карту, так и расширенное меню с премиум-напитками, которыми вы можете наслаждаться во время пребывания "все включено". Номера с роскошными видами на залив Гувея предлагают сдержанный современный комфорт и возможность отдохнуть в вашем приюте.

Ежедневные мероприятия организуются для детей, которые будут как развлекательными, так и образовательными. Несколько бассейнов, включая одного для малышей, позволят даже самым маленьким гостям чувствовать себя абсолютно комфортно и быть увлеченными процессом.

Курорт предлагает отличные возможности для исследования исторических памятников. Вы всегда можете оставить детей под наблюдением, чтобы насладиться долгими и увлекательными экскурсиями под руководством опытных гидов.

Спа-центр Dreams Spa готов предложить дополнительные дневные активности, которые придадут вашему телу оставшийся с вами терапевтический эффект надолго.

Dreams Corfu Resort & Spa от Hyatt – это курорт "все включено" в Греции, где отпуск означает релаксацию для всех и не обязательно индивидуально.

Апартаменты с видом на морской пейзаж «все включено» от Hyatt. Источник: https://www.resortsbyhyatt.com/ Апартаменты с видом на морской пейзаж «все включено» от Hyatt. Источник: https://www.resortsbyhyatt.com/

10. Impression Moxché by Secrets, Мексика – опыт "все включено" только для взрослых

Расположенный в самом сердце Плайя-дель-Кармен, курорт предлагает уединенный пейзажный отдых, где все направлено на создание идеалистических моментов. Курорт стал началом работы бренда Impression by Secrets и послужил примером роскошного отпуска для взрослых и серьезного подхода к созданию легкости в исполнении желаний. Почти 200 больших номеров, три искусственных сенота, более 6 бассейнов и 14 гастрономических сцен позволят вам отдохнуть с размахом, оплатив все одним махом.

Спа размещает свои столы по всему курорту, и пейзажная терапия будет сопровождать вас в любой локации, которую вы посетите. Одна 25-минутная процедура включена в ваше пребывание. Роскошь, объятая природой и заботливым персоналом, обеспечит много романтических моментов вдвоем.

По прибытии вы получите бесплатную бутылку игристого вина и фрукты от курорта, а также ознакомление с услугами дворецкого, который станет вашим проводником в мир впечатлений и сбалансированного релакса. Если вы не хотите покидать номер, обслуживание номеров и двойное ежедневное пополнение минибара осуществят это желание. Не останавливайтесь ни днем, ни ночью, ведь организованные мероприятия плавно переходят друг в друга, меняя атмосферу и темп движения. Различные водные активности и путешествия по суше доступны на курорте. Impression Moxché by Secrets – это курорт "все включено" только для взрослых от Hyatt, где масштаб вашего отпуска будет зависеть только от ваших законных желаний.

Побережье Мексики для семейных отпусков «все включено» от курортов Hyatt. Источник: https://www.hyatt.com/ Побережье Мексики для семейных отпусков «все включено» от курортов Hyatt. Источник: https://www.hyatt.com/

11. Hyatt Ziva Riviera Cancun, Мексика – семейный курорт "все включено"

Карибская роскошь воплощена в экстерьерах и интерьерах курорта Hyatt Ziva Riviera. Все здесь напоминает идеальный подводный мир, где каждый возраст находит что-то свое. Около 500 номеров и люксов предлагают широкий диапазон комфорта, где вершиной является президентский люкс площадью более 2000 квадратных футов.

Программа "все включено" курорта предоставляет доступ к 9 бассейнам, включая большой оазис с горками и активностями для детей прямо на пляжной зоне. Детский клуб с разнообразными мастер-классами, развивающими мероприятиями и присмотром для малышей также открыт для вашего отпуска. Водные виды спорта поделены на доступные для детей и для взрослых, как и организованные мероприятия, возрастающие по возрасту с наступлением сумерек и ночи.

Гастрономическая сцена представлена несколькими ресторанами, некоторые доступны только с обновлением или вообще не для детей. Ужин на берегу моря уже включен в ваше пребывание, как и неограниченные премиум-напитки. Собственная винодельня проводит дегустации и приносит опыт с собой.

В спа-центре предлагается дополнительная плата для ежедневного релакса, массаж на берегу моря или индивидуальные омолаживающие процедуры. Воспользуйтесь предложениями медитаций на рассвете и закате для сказочного начала и завершения вашего гармоничного дня.

Hyatt Ziva Riviera Cancun предлагает один из лучших отпусков в Мексике без дополнительных затрат, включая повышенный комфорт и множество занятий, чтобы держать вас занятыми и развлеченными в вашем пункте назначения.