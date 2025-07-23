Лучшие кемпинги Франции: 8 мест на побережье для отдыха с палаткой

Что может быть лучше проведения жаркого дня у воды, прогулки по теплому песку и наслаждение спокойствием природы? Если вы ищете такой отдых, посетите самые лучшие французские кемпинги, которые откроют новый уровень комфортного отдыха с палаткой на побережье.

Когда речь идет о прямом доступе к мелкому песку, галечным пляжам с местами для палаток и более необычным вариантам, таким как домики на деревьях или типах, лучшие кемпинги Франции можно найти на Лазурном побережье, Средиземноморье и Атлантическом побережье. Отпуск в кемпинге во Франции предлагает веселье и активность на идеальных пляжах и все необходимые удобства. Остановитесь в палатке у дюн, шикарном типе или причудливой хижине прямо на песке. Мы покажем вам самые лучшие места для кемпинга во Франции, поэтому пакуйте пляжную одежду и отправляйтесь в путешествие, чтобы сделать свой отпуск ярким.

1. Château de la Bien-Assise, Кале

Кемпинг расположен среди аккуратных зеленых полян и клумб. Источник: Image Camping-la-bien-assise.com Кемпинг расположен среди аккуратных зеленых полян и клумб. Источник: Image Camping-la-bien-assise.com

Этот прекрасный кемпинг с прекрасными удобствами расположен на территории сельского имения во Франции, датированном 1500-ми годами, с ухоженными полями для гольфа, разделенными дорожками и живыми изгородями. Ферма, мельница и замок расположены в центре кемпинга на французском побережье. Есть бассейн с подогревом, детские площадки, бар и прокат велосипедов. Старые здания усадьбы были отреставрированы для современных нужд, таких как отличный ресторан, комплекс бассейнов и деликатесный магазин. Пляж расположен недалеко от этого кемпинга во Франции, а деревня с древними руинами стен и родничным бассейном — всего в 10 минутах.

Мобильные дома и места для палаток расположены в тихом парке. Удобства включают три ухоженных туалетных блока с кабинками, детскими комнатами, душами и прачечной. Премиум-места оснащены грилями для барбекю, холодильниками, садовой мебелью и бесплатным Wi-Fi.

2. Chateau Lez-Eaux, Мон-Сен-Мишель

5-звездочный кемпинг Les-Eaux поздравляет своих гостей в самом сердце залива Мон-Сен-Мишель. Как и другие лучшие французские кемпинги группы Castel, он создает отличные условия для семейного отдыха. На территории есть мобильные дома, шале и места для кемпинга с размещением в палатках, караванах и автодомах. Удобства включают электричество, горячую воду, души и туалеты для стандартных мест, а также садовую мебель, барбекю, холодильник, микроволновку, зонтик и шезлонги для премиум-мест. Самый крутой опыт в этом кемпинге во Франции – это пребывание в домиках на деревьях на высоте нескольких метров со спиральной лестницей, меблированной террасой и комнатой с 1 или 2 кроватями. Как и большинство лучших пляжных кемпингов во Франции, Lez-Eaux предлагает разнообразные развлечения на территории, включая аквапарк, летнюю вечернюю программу с концертами, мини-ферму, бар, прокат велосипедов, спортивные площадки, игровую комнату и рыбалку.

3. Кемпинг La Valle, Нормандия

Эти топовые кемпинги Франции расположены на побережье очаровательного городка Ульгат. Здесь есть мобильные дома, коттеджи, места для автодомов и 408 палаточных участков, огражденных живыми изгородями, с электричеством, водой и канализацией.

Бронируя место, гости получают доступ ко всей инфраструктуре. Этот прекрасный кемпинг во Франции имеет большой аквапарк с открытыми, закрытыми и детскими бассейнами и водными горками. Есть насыщенная программа развлечений для гостей, включая вечерние концерты и шоу, спортивные мероприятия, вечеринки у бассейна, детские площадки и игровую комнату. Более того, один из лучших пляжей Франции расположен всего в 900 метрах.

4. Кемпинг Aloha, Лангедок-Руссильон

Этот кемпинг способствует единению и уважению к природе. Источник: Image Alohacamping.com Этот кемпинг способствует единению и уважению к природе. Источник: Image Alohacamping.com

Этот курортный кемпинг расположен на пляже Сериньян, напротив песчаного пляжа. Местные кемпинги во Франции очаровывают смесью калифорнийской и гавайской культур и погружают в атмосферу расслабленной роскоши. Это отличное место для отдыха с семьей или большой группой друзей и входит в топ-10 кемпингов Франции.

Aloha имеет почти 200 участков для палаток, караванов и автодомов. Удобства для гостей включают в себя продуктовый магазин, пекарню, прачечную и туалетные блоки с подогревом. Гости, не желающие ночевать в палатках или фургонах, могут остановиться в индивидуально оформленных коттеджах или винтажном трейлере. Гости будут иметь прямой доступ с кемпинга к прекрасному пляжу на французском Средиземноморском побережье с мелким песком и пологим склоном. На территории отеля есть аквапарк, бары и ресторан, фитнес-клуб, детская комната и прокат велосипедов.

5. Кемпинг L'Ocean Breton, Бретань

5-звездочный кемпинг во Франции, расположенный в Лескониле, окружен тремя четвертями воды во время прилива. На южной стороне в этот период можно добраться до атлантических пляжей прямо из кемпинга, заняться морским каякингом или серфингом. На севере он граничит с живописной деревенской местностью.

Самые красивые кемпинги Франции, такие как L'Ocean Breton, напоминают миниатюрную курортную деревню с собственным рестораном, продуктовым магазином, баром и большим аквапарком. Есть прокат велосипедов, прачечная, тренажерный зал и спа, детские площадки и спортивные площадки.

Для размещения доступны просторные палаточные участки с разными удобствами, включая электричество, воду и выбор места. Вы также можете арендовать котедж, некоторые из которых имеют частные джакузи. Также есть необычный вариант, популярный в лучших кемпингах Франции – аутентичная деревянная хижина на сваях посреди деревьев.

6. Кемпинг Chateau des Marais, долина Луары

Этот роскошный кемпинг во Франции идеально подходит для совмещения отдыха с культурными экскурсиями. Велосипедная прогулка вдоль речных дорожек открывает возможность посетить замки Луары.

Местные роскошные пляжные кемпинги во Франции с рейтингом 4 и 5 звезд расположены в самом сердце дубового леса. Участки для палаток, автодомов и караванов оснащены частными туалетами, столами для пикника, подключены к водопроводу и электричеству. Кроме того, вы можете арендовать барбекю, холодильник и детский набор — кроватку, ванночку и стульчик для кормления. Как и другие прибрежные кемпинги во Франции, Chateau des Marais предлагает более комфортные апартаменты, коттеджи, шале и домики на деревьях. На территории кемпинга есть аквапарк и бассейны, сауна, бесплатные детские клубы и развлекательная программа для всех возрастов.

7. Кемпинг Ciela Village Eurosol, Ланд

Места для кемпинга расположены в тени сосен на побережье. Источник: Image Camping-eurosol.com Места для кемпинга расположены в тени сосен на побережье. Источник: Image Camping-eurosol.com

Отпуск в этом кемпинге во Франции сочетает пребывание в лесу с пляжными активностями и является отличным выбором для приключений на природе. Палатки расположены глубоко в сосновом лесу, но всего в 700 метрах находится 13 км белого песка пляжа Сен-Жирон-Плаж. Этот морской курорт, как и многие хорошие кемпинги во Франции, имеет охраняемые зоны для купания и водных видов спорта, аквапарк, бар и ресторан, прокат велосипедов и серф-оборудования, а также магазин.

Планируя лучший отпуск в кемпинге во Франции здесь, рассмотрите варианты с разными классами удобств: традиционный кемпинг с или без электричества; Comfort с дренажом и электричеством; участка с собственной ванной комнатой и несколько участков Grand Comfort с водой, канализацией и электричеством. Также есть мобильные дома, шале и лоджи.

8. Кемпинг L'Avéna, Корсика

Огромная территория этого 3-звездочного кемпинга во Франции близ Сартена усеяна скалами, холмами и соснами в отражении бирюзового моря. Это место для лучшего отпуска в кемпинге во Франции на лоне дикой природы.

Гости могут остановиться на 69 участках, а также в коттеджах, брезентовых бунгало и лоджах. За дополнительную плату останавливающиеся в кемпинге могут воспользоваться стиральной машиной и сушилкой, арендовать детские наборы, полотенца и постельное белье. На территории есть ресторан, бар, бесплатная парковка, а также организуются мероприятия для детей и всей семьи. Как и в большинстве кемпингов во Франции, здесь можно находиться с домашними животными.