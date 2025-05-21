Лучшие бутик-отели Лондона, Великобритания, которые не оставят вас равнодушными

Столица Соединенного Королевства переполнена гламурными, блестящими и роскошными местами, привлекающими путешественников по всему миру. Однако, если вы ищете что-то по-настоящему особенное, мы рекомендуем выбрать прекрасные бутик-отели Лондона, каждый из которых имеет свой уникальный характер и стиль, вместо сетевых заведений. С мастерски оформленными номерами, оригинальными деталями и персонализированным сервисом гости получают множество преимуществ в этих центрах моды и творчества.

Сцена бутик-гостиниц – это особое место, где происходит инновационное развитие столичного сектора гостеприимства. Здесь вы найдете рестораны, любимые знаменитостями, с веганскими дегустационными меню, занятия йогой на открытом воздухе и лбу, где собираются прогрессивные молодые люди. От крыш в жарком стиле Лос-Анджелеса до роскошных георгианских таунхаусов в сердце города, меняющееся поле бутик-отелей отражает яркое разнообразие Лондона, предлагая широкий выбор вариантов на разные вкусы и бюджеты. Вам остается только выбрать место для пребывания во время путешествия в Великобританию, воспользовавшись следующим списком.

Prince Akatoki

Прекрасное место в сердце Лондона. Источник: https://www.theprinceakatokilondon.com/ Прекрасное место в сердце Лондона. Источник: https://www.theprinceakatokilondon.com/

Для настоящего дзен-опыта в непрестанной суете Лондона мы рекомендуем обратить внимание на этот традиционный таунхаус, расположенный в Мэрилебоне, демонстрирующий японский покой и минималистичный стиль. Отель находится в нескольких минутах от Гайд-парка и Мраморной арки, а железнодорожный вокзал Паддингтон – чуть более одного километра.

Prince Akatoki предлагает 84 безупречно оформленных номера, каждый с мебелью из светлого дерева и белоснежным высококачественным бельем, украшенным искусно высушенными цветами. Апартаменты отличаются большим количеством природных элементов, цветов и роскошных тканей, идеально вписывающихся в минималистичную концепцию заведения.

В комплексе есть шикарный лаундж-бар Malt с деревянной обшивкой, специализирующийся на саке и высококлассном виске, идеальный для любителей коктейлей в расслабленной атмосфере. Также рекомендуем посетить ресторан TOKii, который предлагает сезонные фьюжн-блюда.

Great Northern Hotel

Один из лучших бутик-отелей Лондона, предлагающий хорошее соотношение цены и качества, расположен в Кингс-Кросс, особенно привлекая любителей железных дорог и всего, что с ними связано. Great Northern Hotel был построен в 1854 году для обслуживания пассажиров только что открытого вокзала Кингс-Кросс, спроектированного двумя годами ранее архитектором Льюисом Кьюбиттом.

Гостиницу недавно отреставрировали, как и район вокруг него, ведь это место остается важным транспортным узлом. Теперь в этом районе расположены штаб-квартира Google, впечатляющая Британская библиотека, Институт Фрэнсиса Крика и рестораны и кафе.

Great Northern Hotel, объединяющий прошлое и настоящее, имеет 91 комфортный номер, которые особенно понравятся любителям железных дорог и викторианской архитектуры. Отель не предлагает много дополнительных услуг, но гости обретут домашний уют и теплую атмосферу. В частности, здесь нет обслуживания в номерах, но это компенсируется большим амбаром на каждом этаже, наполненном пирожными, кофе, чаем и т.д.

Согласно расположению, во всем чувствуются тонкие отсылки к железной дороге. К примеру, на первом этаже здания расположен ресторан Plum and Spilled Milk, управляемый Марком Сарджентом, бывшим шеф-поваром Гордона Рамзи. Ресторан назван в честь цвета вагона-ресторана старого поезда Flying Scotsman и предлагает вкусные классические блюда.

Номера не менее привлекательны: одноместные номера Couchette отсылают к дизайну спальных вагонов, в то время как двухместные номера Cubitt уютны и минималистичны, некоторые из ванных комнат. Если вы планируете романтический уик-энд, рекомендуем выбрать номера The Wainscot, расположенные на верхнем этаже. Кроме самих номеров, поражают и коридоры – широкие и плавно изогнутые, чтобы викторианские дамы могли легко разминаться в своих роскошных платьях.

Mandrake

Этот роскошный бутик-отель в Лондоне расположен в самом сердце города, всего в двух минутах ходьбы от Оксфорд-стрит. Кроме того, неподалеку находятся Британский музей и Ковент-Гарден, а до лондонского Вест-Энда, наполненного многочисленными барами, ресторанами и магазинами, можно добраться за 15 минут пешком. Особенностью является самое здание, которое занимает отель: тщательно отреставрированное сооружение получило награду RIBA Fitzrovia.

Mandrake может похвастаться тщательно подобранной коллекцией произведений искусства, а номера внутри отличаются яркими и эклектичными интерьерами. Отель имеет 30 стильных номеров, а также можно выбрать проживание в шикарном пентхаусе или одном из трех удивительных люксов. Апартаменты расположены на четырех этажах, поднимающихся от центрального двора, окруженного висячими садами из пассифлоры и жасмина.

Стоит отметить замечательные заведения питания в Mandrake.

Jurema Terrace , ресторан под открытым небом;

, ресторан под открытым небом; YOPO Restaurant and Bar , специализирующийся на латиноамериканской кухне с южноамериканскими влияниями;

, специализирующийся на латиноамериканской кухне с южноамериканскими влияниями; YOPO Bar, где можно насладиться натуральными коктейлями ручной работы, созданными опытной командой миксологов.

Обратите внимание, что с четверга по субботу бар открыт только для членов; в это время выступают диджеи и играет живая музыка, потому в номерах может быть немного шумно.

Rookery

Бродя по живописным улицам Клеркенвелла, вы в конце концов натолкнетесь на волшебный и несколько таинственный The Rookery, ведь его дверь хорошо скрыта, поэтому их легко пропустить. Коридор с деревянной обшивкой ведет к старинной зоне ресепшн. Сам бутик-гостиница занимает удачно переоборудованный георгианский таунхаус, наполненный местной историей и максимально далекий от безликих и однообразных сетевых заведений.

Каждый, кто останавливается в элегантном и исполненном тайн The Rookery, непременно попадает под его волшебство. Вы можете забронировать один из 33 индивидуально оформленных просторных номеров украшенных уникальными произведениями искусства. Каждый номер назван в честь персонажей из прошлого Клеркенвелла, поэтому гости могут не только отдохнуть, но и совершить собственное путешествие по местной истории.

Например, некоторые люксы имеют кровати с балдахином, огромные ванны с латунными ножками, полки, заполненные книгами в кожаных переплетах, и многие другие детали, вдохновленные гламуром 18 века, которые радуют глаз. Несмотря на исторический шик, The Rookery не забывают о современности. В частности, в минибарах вы найдете "актуальные" напитки и закуски, а качественная косметика REN позволит уставшим путешественникам максимально расслабиться. Конечно, вы можете рассчитывать на стабильное высокоскоростное Wi-Fi покрытие. Также в стоимость входит вкусный завтрак, который можно заказать в номер.

Если вы планируете романтический уикенд или особый отпуск, рекомендуем забронировать роскошный двухуровневый люкс Rook's Nest, который предлагает удивительные виды собора Святого Павла.

На территории нет ресторана, но это не будет проблемой благодаря удобному расположению The Rookery в одном из главных гурманских районов столицы. Рядом находятся разнообразные популярные рестораны, в том числе Hix Oyster & Chop House, Zetter Townhouse.

Hoxton Hotel

Hoxton Hotel – первый модный отель в Восточном Лондоне. С тех пор он получил отличную репутацию благодаря своим изысканным номерам, роскошному виду и первоклассному сервису. Отель может похвастаться по-настоящему модным расположением в Шордитче; не зря несколько лет назад Soho House занял бар на первом этаже.

Номера, которые предлагает Hoxton, в основном небольшие, но хорошо спроектированные, с приятными деталями, такими как холодные завтраки, высокоскоростной Wi-Fi и бесплатное свежее молоко в холодильниках. Вы также можете забронировать частный люкс, индивидуально оформленный (люксы доступны по той же цене, но по принципу первый пришел - первый получил).

После недавней масштабной реновации в гостиницу добавили оригинальный бар, а лобби пополнилось акцентными красными кожаными диванами и небольшим кафе. Также в 2024 году открылся уютный мексиканский ресторан Maya. Он расположен на крыше здания, предлагая вкусные кесадильи, сытные тосты с тунцем и многое другое.

Hoxton Hotel находится менее чем в полутора километрах от Ливерпуль-стрит, а станция метро Old Street – в пяти минутах ходьбы, что обеспечивает удобный доступ к достопримечательностям столицы.

Covent Garden Hotel

В список 14 лучших бутик-отелей Лондона входит Covent Garden Hotel, который имеет множество преимуществ, в том числе центральное расположение в сердце театрального района. Королевский оперный театр, популярные бары, рестораны и ночные клубы находятся в пяти минутах ходьбы, сконцентрированные в известных районах Лестер-сквер и Ковент-Гарден. Уютное заведение продолжает привлекать клиентов-знаменитостей и тех, кто нуждается в немного приватности.

Номера отеля отличаются культовым стилем Кита Кемпа, в котором тонкие полосатые обои, цветная обивка и мягкие белоснежные одеяла сочетаются с современными элементами. Каждый номер уникален, но всегда включает в себя фирменную манекенку Кита Кемпа и шикарную ванную комнату, оформленную дубом и гранитом. Многие люксы предлагают волшебные виды на крыши Лондона. В числе удобств гостей доступны следующие услуги:

кинотеатр;

тихая частная библиотека;

уютная гостиная;

полностью оборудованный тренажерный зал;

спа-комната, где можно заказать косметические процедуры или массажи.

На первом этаже расположен популярный, поэтому громкий пивной ресторан Max, оформленный в парижском стиле 1920-х, и ретро-бар с открытыми столиками, откуда летом можно наблюдать за активной жизнью Ковент-Гардена.

Boundary Hotel

В рамках проекта сэра Теренса Конрана Boundary Project прежний состав был с любовью превращен в нечто гораздо большее. Его рестораны, в частности Albion, высококлассное заведение на первом этаже, и роскошный бар на крыше (один из самых популярных в Восточном Лондоне) поражают своим высоким качеством и непринужденной атмосферой. Кроме того, за углом расположена Редчерч-стрит, излюбленное место для поклонников шопинга, ведь здесь сосредоточены многие бутики международных брендов.

Этот прекрасный бутик-отель в Лондоне имеет всего 17 номеров, но каждый из них прекрасно оформлен. В каждом номере есть удобная кровать ручной работы, а декор разнообразен – от классической мебели до оригинальных произведений искусства, которые украшают апартаменты и делают ее особенными.

Пять дуплексных люксов также представлены в разных стилях, от морского пляжного до обновленного викторианского, отражая разные взгляды Полли Диккенса. Остальные номера (угловые номера немного больше и имеют окна вдоль обеих наружных стен) оформлены с использованием различных дизайнерских техник: Мисс ван дер Рое, Имс, Шейкер. Вы также можете остановиться в волшебном номере Heath Robinson, украшенном эскизами сложных машин от карикатуриста.

Ближайший аэропорт расположен в 12 километрах от отеля, а чуть более десяти минут ходьбы вы найдете станцию метро Ливерпуль-стрит, поэтому добраться до культовых достопримечательностей Лондона и других желаемых локаций удобно.

Kettner's Townhouse

Kettner's Townhouse – один из самых оцененных бутик-отелей в Лондоне, и он имеет богатую историю. Одно из культовых заведений в Сохо было основано в 1860-х годах. Роскошный георгианский таунхаус предлагает 33 спальни с акцентными дизайнерскими деталями. Для бронирования доступны различные категории номеров – от стандартных до шикарных люксов в стиле ар-деко. Kettner's Townhouse теперь принадлежит известной группе Soho House, поэтому члены клуба могут воспользоваться скидками.

Однако самая большая гордость этого комплекса – исторический ресторан, открытый в 1867 году Огюстом Кеттнером, шеф-поваром Наполеона III. Он расположен на первом этаже и предлагает сезонную британскую кухню со средиземноморскими влияниями. Меню сопровождается расширенной винной картой, сосредоточенной на натуральных напитках.

Artist Residence London

Популярный лондонский бутик-отель, отмеченный наградами, – это маленький кусочек Шордитча в тихом, но удобном окружении Пимлико. Artist Residence London, который также имеет филиалы в Пензансе и Брайтоне, расположен всего в десяти минутах ходьбы от вокзала Виктория и метро.

Над приветливым рестораном расположены десять прекрасно оформленных номеров, каждый из которых украшен разными произведениями искусства. Все номера оснащены телевизором, радио Roberts, бесплатным Wi-Fi, косметикой от английского бренда Bramley и минибаром, наполненным не только алкоголем, но и типичными местными сладостями, такими как миндаль или желе Rococo. Апартаменты отличаются по размеру и цене соответственно; некоторые из них имеют приватную ванну. Мебель в номерах сочетает старую и новую, с подушками из твида и фурнитурой из драгоценных металлов.

Кафе на нижнем этаже одинаково популярно среди местных жителей и путешественников. Cambridge Street Café специализируется на современных европейских блюдах и подает традиционные воскресные жаркие. Другие удобства в Artist Residence London включают:

Clarendon Cocktail Cellar , дружественный бар в стиле Speak Easy, расположен на первом этаже;

, дружественный бар в стиле Speak Easy, расположен на первом этаже; гостевую гостиную;

комнату для пинг-понга и т.д.

Отель расположен за десять минут ходьбы по живописным улицам Пимлико до берегов Темзы, а менее чем за полчаса вы можете добраться до Биг-Бена, знаменитого Вестминстерского аббатства и других достопримечательностей столицы. Кроме того, поблизости расположены популярные заведения питания Лондона, от традиционного китайского ресторана Hunan до Hai Cenato, управляемого Джейсоном Атертоном, специализирующегося на итальянской кухне.

Portobello Hotel

Говоря о культовых достопримечательностях Лондона, невозможно игнорировать эту замечательную бутик-отель в Лондоне, которая пользуется большим спросом среди знаменитостей уже более полувека. По слухам, Кейт Мосс и Джонни Депп однажды наполнили одну из ванн Portobello Hotel шампанским, а рок-музыкант Алис Купер использовал ее для размещения своего удава. Несмотря на эксцентричных гостей-знаменитостей, гостиница продолжает поддерживать непринужденную, приятную атмосферу, которая контрастирует с легендарными проделками, которые остались в истории.

Portobello Hotel, имеющий пять этажей, был оснащен современным лифтом, чтобы рокеры почтенного возраста могли легко добраться до своих номеров. На нижнем этаже все еще работает круглосуточный бар, доступный для гостей, если вы хотите погрузиться в ненавязчивую атмосферу вечеринки.

Номера оформлены в разных темах. Например, изысканная Japanese Water Garden в подвале имеет следующие роскошные удобства:

изысканную спа-ванную;

частный грот;

маленький частный сад.

Однако все апартаменты оснащены большим вентилятором и телевизором, высокими комнатными растениями, бесплатным Wi-Fi, а гости имеют возможность воспользоваться круглосуточным обслуживанием номеров.

Hazlitt’s

Один из 14 лучших бутик-отелей в Лондоне расположен среди четырех исторических таунхаусов 18 века близ зеленого сквера Сохо. Hazlitt's переносит гостей во времена георгианского расцвета. Уильям Хезлитт, эссеист девятнадцатого века, жил (и умер) здесь, и его литературное наследие продолжают и обогащают другие гости, такие как Билл Брайсон, оставивший автографированные книги рядом с произведениями Теда Хьюза и Шеймаса Хини в библиотеке с деревянной обшивкой.

Варианты размещения включают 30 номеров, к которым ведет скрипящая узкая лестница. Каждый из номеров оформлен по-разному, но в соответствии с традиционным стилем: уголок для чтения у окна или книжная полка, кровать с балдахином с резным темным деревянным изголовьем и т.д. Плотные шторы, антикварная мебель, ванны и даже слегка наклонные стены переносят вас в прошлое, а телевизоры умело скрыты, чтобы не портить всеобщее впечатление.

В нижнем этаже гости найдут библиотеку и лаундж-бар с самообслуживанием. Однако главная изюминка исторического бутика-гостиницы – его постоянный житель, кот по имени сэр Годфри. Наличие общего пушистого любимца позволяет гостям почувствовать себя героем или героиней одного из романов Диккенса, первые издания которых можно ссудить в библиотеке.

Town Hall Hotel

Сочетание старого и нового. Источник: https://www.townhallhotel.com/ Сочетание старого и нового. Источник: https://www.townhallhotel.com/

Town Hall Hotel, расположенный в Восточном Лондоне, оформлен в стиле ар-деко в сочетании с непоколебимым утилитаризмом, чтобы создать максимально волшебную атмосферу. Этот пятизвездочный отель в Лондоне предлагает множество удобств для идеального пребывания в столице.

тренажерный зал;

бар;

большой бассейн;

современные зоны отдыха;

обслуживание номеров;

бесплатный Wi-Fi и т.д.

Для бронирования доступен большой выбор просторных апартаментов в разных конфигурациях, включая удивительные люксы.

На первом этаже Town Hall Hotel расположен популярный ресторан Corner Room, который предлагает вкусные блюда по разумной цене. Шеф-повар предлагает ежедневное меню сезонных блюд, черпая вдохновение в своей любви к изысканной французской кухне. Кроме того, рекомендуем посетить ресторан Da Terra, отмеченный звездой Мишлен, а если вы ищете более неформальную атмосферу, забронируйте столик в бразильско-итальянском ресторане Elis.

Отель расположен в 20 минутах езды от аэропорта, а достопримечательности вокруг Вестминстера удобно доступны через метро.

Henrietta Hotel

Этот отличный бутик-отель в Лондоне предлагает больше простора, чем подобные заведения в столице. Кроме того, The Henrietta Hotel отличается высококлассными удобствами, безупречной чистотой и сбалансированной роскошной дозой. Отель расположен в нескольких шагах от главной площади Ковент-Гарден на одноименной улице. Технически комплекс состоит из двух таунхаусов, которые не соединены между собой, но расположены не дальше чем в десяти футах друг от друга.

Согласно расположению, внутренние просторы наполнены гламуром и особой атмосферой. Отель, спрятанный за невзрачной дверью, удивляет своим изысканным дизайном – от тщательно подобранных книг Роя Лихтенштейна, Генри Мура и Мана Рэя в лобби до акцентных обоев.

Вы можете выбрать один из 18 номеров и люксов, спроектированных Доротеей Мейличзон, которая не побоялась использовать такие впечатляющие детали, как цветные геометрические напольные покрытия, мраморные плинтусы или обои с леопардовым принтом для вау-эффекта. The Henrietta Hotel уделяет много внимания дизайну интерьера, и это очень заметно по сравнению со многими гостиничными гигантами, сосредоточенными в Вест-Энди. Номера оформлены в стиле ар-деко с роскошными круглыми диванами, кофейными столиками и золотыми лампами. Кровати не менее роскошны – массивны и удобны, окна огромны, а освещение можно регулировать самостоятельно. Внутри гости найдут хорошо укомплектованный минибар, подборку чая и кофе, качественный кондиционер и прекрасно оформленную ванную.

Также рекомендуем забронировать столик в ресторане, рассчитанном на 80 мест. Современное итальянское бистро было создано Тото Дель'Арингом и Сильвио Пеццаной, основателями Italian Supper Club.

CitizenM London Shoreditch

Если вы планируете пробежаться по многочисленным магазинам столицы, CitizenM London Shoreditch – лучшее решение. Этот филиал голландской сети расположен в Шордитче, близ бутиков на Редчерч-стрит, баров, ночных клубов и оживленных ресторанов. Отель можно описать двумя словами – "доступная роскошь". Это отражено в элегантном декоре, который включает, например, мебель Vitra во лбу, и достаточное количество удобств, включенных в стоимость номера, таких как Wi-Fi, фильмы и все, что есть в холодильнике. Завтрак оплачивается дополнительно, но есть коктейльный бар, который работает круглосуточно. В каждом номере есть окна от пола до потолка, телевизор, затемненные шторы и бесплатные туалетные принадлежности.