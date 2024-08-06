'Лучшее в мире образование' в СССР: взгляните на этот 'контрольный выстрел'

Когда слышу от старых ценителей "светлого советского прошлого" вздох за "лучшим в мире образованием", вспоминаю это.

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Хрестоматію з такою назвою видано у москві не де-небудь, а у видавництві "Наука". Воно знамените тим, що було офіційним видавництвом Академії Наук СРСР. Позиціонувалося як найбільше наукове видавництво у світі. Знаєте що найсмішніше?

Найсмішніше (і якщо подумати - найстрашніше) те, що упорядником хрестоматії був на той момент кандидат ФІЛОЛОГІЧНИХ наук, майбутній професор, пізніше - провідний науковий співробітник Інституту філософії РАН, один з авторів Великої російської енциклопедії та Філософського енциклопедичного словника А. В. Лєбєдєв.

''Лучшее в мире образование'' в СССР: взгляните на этот ''контрольный выстрел'' ''Лучшее в мире образование'' в СССР: взгляните на этот ''контрольный выстрел''

Власне, про радянську науку після цього можна більше не говорити. Але додати все ж доведеться. Так би мовити, "контрольний постріл".

За майже 70 років існування СРСР лише 9 радянських науковців стали лауреатами Нобелівської премії: 1 з хімії, 7 з фізики і 1 з економіки. З них двоє отримали вищу освіту за царя-батюшки.

З США, Великою Британією, Німеччиною, Францією порівнювати якось навіть незручно. Порівняйте хоча б з кількістю нобелівських лауреатів зі Швеції за цей період.

Причин тому багато. Це і закритість СРСР від решти світу, яка заважала обміну ідеями та інформацією радянськими науковцями; це і примітивні технології; це і фактична відсутність матеріальних стимулів. Але головне - низька якість шкільної та університетської освіти.

І ця книга Лєбєва - лише одна з багатьох ілюстрацій, які можна навести.

Про кашпіровських, чумаків, джунів та інших "чудотворців", які дурили "освічений народ" у масштабах неймовірних помовчимо - це інша "весела" тема...