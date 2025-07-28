Лондон: что происходит на выходных, куда пойти и какие интересные события

С наступлением солнечных дней хочется больше времени проводить вне дома, исследуя новые места и открывая новые занятия. Итак, как только рабочий день завершается в пятницу, вы стремитесь максимально использовать драгоценные моменты отдыха и как можно быстрее узнать, что происходит в Лондоне в эти выходные. Столица Великобритании полон событий, таких как Прайд-парад, спектакли Национального театра, музыкальные фестивали и необычные выставки. Некоторые из этих событий не нуждаются ни в деньгах, ни в билетах, поэтому вы можете отправиться в приключение даже в последнюю минуту.

Итак, что делать в Лондоне в эти выходные, 2-3 августа 2025 года? От концертов до бранчей и дегустаций в следующем списке найдется что-то для каждого. Поскольку вы упомянули о конкретных событиях, таких как Прайд-парад, Mrs. Doubtfire, Национальный театр, музыкальные фестивали, необычные выставки, концерты, бранчи, дегустации и бесплатные мероприятия, я адаптирую ответ, сосредоточившись на событиях, соответствующих вашему запросу, и учту, что некоторые из перечисленных событий происходили раньше (например, Прайд-парад 5 июля). Вот обновленный список с доступной информацией о событиях на 2-3 августа 2025 года, дополненный предложениями, отвечающими вашим интересам.

1. Mrs. Doubtfire – комедийный мюзикл

Яркий мюзикл. Источник: https://www.shaftesburytheatre.com/ Яркий мюзикл. Источник: https://www.shaftesburytheatre.com/

Среди событий в Лондоне в эти выходные — комедийный мюзикл Mrs. Doubtfire, который продолжает радовать зрителей. Популярный хит 90-х с Робином Уильямсом превращен в чрезвычайно смешное и модернизированное шоу благодаря писателю Джону О'Фарреллу и режиссеру Джерри Заксу. История рассказывает о неудачнике-разведенном отце, который превращается в энергичную няню, чтобы оставаться ближе к своим детям. Этот веселый и ностальгический спектакль проходит на Shaftesbury Avenue в театре Shaftesbury Theatre. Это отличный вариант для семейного похода или вечера, полного смеха.

Адрес : Shaftesbury Theatre, 210 Shaftesbury Ave, London WC2H 8DP

Вебсайт : http://www.shaftesburytheatre.com

Проверьте расписание на сайте, обычно вечерние представления в 19:30, а в субботу и воскресенье возможны дополнительные дневные шоу.

Билеты : От £25, бронируйте заранее на официальном сайте.

2. Национальный театр: Inter Alia из Розамунд Пайк

Увлекательное представление. Источник: https://www.nationaltheatre.org.uk/ Увлекательное представление. Источник: https://www.nationaltheatre.org.uk/

Национальный театр предлагает увлекательное представление Inter Alia в Lyttelton Theatre, где дебютирует на сцене актриса Розамунд Пайк (известная по фильмам Saltburn и The Wheel of Time ). Этот спектакль, написанный Сюзи Миллер и поставленный режиссером Джастином Мартином, рассказывает о Джессике Паркс, судье высшего суда, балансирующей между работой и личной жизнью. Это последний спектакль, запрограммированный Руфусом Норрисом перед его уходом, и он обещает быть одним из самых ярких событий выходных.

Адрес : National Theatre, South Bank, London SE1 9PX

Вебсайт : http://www.nationaltheatre.org.uk

Время : 2 августа в 19:30, 3 августа в 14:00 и 19:30 (проверьте точное расписание).

Билеты : От £20, бронируйте онлайн.timeout.com

3. Музыкальный фестиваль Battersea Park in Concert

Если вы ищете музыкальные события, Battersea Park in Concert (1-3 августа) в районе Вандсворт, который в 2025 году является культурной столицей Лондона, предлагает три дня живой музыки. В воскресенье, 3 августа, выступает Jools Holland вместе с Королевским филармоническим оркестром, создавая незабываемую атмосферу под открытым небом. Это идеальный вариант для любителей музыки, которые хотят насладиться концертом в живописном парке.

Адрес : Battersea Park, London SW11 4NJ

Вебсайт : http://www.batterseaparkinconcert.com

Время : 3 августа, начало в 15:00 (проверьте точное время).

Билеты : От £40, доступны на официальном сайте.visitlondon.com

4. Необычная выставка: World Press Photo Exhibition 2025

Для любителей необычных выставок World Press Photo Exhibition 2025 – отличный выбор. Это событие демонстрирует лучшие фотожурналистские работы года, отражающие важные мировые истории. Выставка проходит в Лондоне летом, и хотя точное место на август еще не подтверждено, обычно она проходит в таких локациях, как Royal Festival Hall на Саутбанке. Это уникальная возможность погрузиться в мир визуального искусства и современных событий.

Адрес : Royal Festival Hall, Southbank Centre, Belvedere Rd, London SE1 8XX (проверьте актуальность).

Вебсайт : http://www.worldpressphoto.org

Время Обычно с 10:00 до 20:00.

Билеты : От £11.50 (скидки через Time Out Offers).timeout.com

5. Бранч в Bantof

Роскошь и изысканность. Источник: https://bantof.com/ Роскошь и изысканность. Источник: https://bantof.com/

Начните выходные с роскошного бранча в ресторане Bantof в Сохо, где шеф-повар Асимакиса Ханиотиса, отмеченный двумя звездами Мишлен, предлагает изысканные блюда, такие как равиоли со свеклой, мудрецом и грецкими орехами или тальолини с морепродуктами с апельсином. Интерьер с элегантной мебелью и произведениями искусства на стенах создает идеальную атмосферу для вдохновения.

Адрес : 31 Frith St, London W1D 5LG

Вебсайт : http://www.bantof.co.uk

Время : Бранч обычно с 11:00 до 15:00 в субботу и воскресенье.

Бронирование : Рекомендуется заранее через сайт.

6. Бесплатные выступления на River Stage от Национального театра

River Stage на Саутбанке возвращается с бесплатными выступлениями, плясками, живой музыкой и мастер-классами. 2-3 августа вы можете насладиться смелыми хореографическими постановками от James Cousins Company, включающими сальсу, современный танец и чечетку. Это событие идеально подходит для тех, кто хочет погрузиться в яркую атмосферу бесплатно.

Адрес : Southbank Centre, Belvedere Rd, London SE1 8XX

Вебсайт : http://www.southbankcentre.co.uk

Время : Обычно с 12:00 до позднего вечера.

Вход : Бесплатный, без билетов.

7. Дегустационный фестиваль National Geographic Traveller Food Festival

Если вы любите гастрономические события, National Geographic Traveller Food Festival (2-3 августа) в Business Design Centre в Излингтоне – это ваш шанс отведать блюда от ведущих шеф-поваров, таких как Хосе Пизарро, Энди Оливер и Йотам Оттоленги. Фестиваль предлагает дегустации, мастер-классы и лекции, включая необычный воркшоп по ферментации, где можно научиться готовить кимчи или кефир.

Адрес : Business Design Centre, 52 Upper St, London N1 0QH

Вебсайт : http://www.natgeotraveller.co.uk/foodfestival

Время : 10:00–18:00 (2-3 августа).

Билеты : От £15, доступны на сайте.londonist.com

8. Мастер-класс по живописи Art Play

Бесплатные мастер-классы. Источник: https://www.artplay.co.uk/ Бесплатные мастер-классы. Источник: https://www.artplay.co.uk/

Раскройте своего внутреннего художника на Art Play – бесплатном мастер-классе по живописи, где профессиональные художники помогут создать собственный шедевр. Событие включает неограниченное количество просекко, придающее веселую атмосферу. Это отличный способ провести время с друзьями или познакомиться с новыми людьми.

Адрес : Локация может варьироваться, часто в Сохо или Шордитче (проверьте на сайте).

Вебсайт : https://www.artplay.co.uk/

Время : Обычно суббота или воскресенье, 14:00–17:00.

Билеты : Бесплатно, но требуется регистрация.

Советы для посетителей

Погода : В августе в Лондоне обычно тепло (18–23°C), поэтому надевайте легкую одежду, но возьмите зонтик на случай дождя. visitlondon.com

: В августе в Лондоне обычно тепло (18–23°C), поэтому надевайте легкую одежду, но возьмите зонтик на случай дождя. visitlondon.com Транспорт : Используйте London Underground или автобусы для удобного передвижения между локациями, такими как Саутбанк, Сохо или Гринвич.

: Используйте London Underground или автобусы для удобного передвижения между локациями, такими как Саутбанк, Сохо или Гринвич. Бронирование : Для событий, таких как Mrs. Doubtfire, Inter Alia или гастрономические фестивали, бронируйте билеты заранее, чтобы избежать разочарований.

: Для событий, таких как Mrs. Doubtfire, Inter Alia или гастрономические фестивали, бронируйте билеты заранее, чтобы избежать разочарований. Бесплатные события : River Stage и Croydon Pride – отличные варианты для спонтанных приключений без затрат.

Этот список охватывает различные события, от театра и музыки до гастрономии и искусства, чтобы ваши выходные в Лондоне 2-3 августа 2025 года были наполнены яркими впечатлениями и эмоциями!