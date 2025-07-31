Логика Трампа: нужно готовиться к тому, что нам будут навязывать сложные компромиссы

Похоже, своими жертвами на этом этапе Трамп решил попытаться сделать Бразилию и Индию. И как и все предыдущие действия, это не связано с РФ или нами. Это история об американо-китайских отношениях.

О пошлинах для Бразилии

США – это 12% экспорта Бразилии и 15% важного технологического импорта. Но, при этом, Бразилия главный партнер Китая в Латинской Америке и именно это больше всего раздражает Трампа. Именно поэтому торговая война с Бразилией столь важна для Вашингтона. И это, возможно, главное сражение в южной Америке. На реакции Китая и Бразилии сейчас смотрит вся южная Америка и большая часть Африки. Если Бразилия прогнется, а это очень вероятно, это означает, что Китай не может еще на равных таскаться из США. Битва за Бразилию – это не только о долларе, это о том, кто покруче: США или Китай.

Об Индии

В последнем своем посту Трамп очень жестко сказал о кооперации Дели и Москвы, назвав экономики Индии и России умирающими. Но здесь ситуация следующая: Трамп считает, что Индии некуда деться, она как естественный конкурент Китая вынуждена будет пойти на уступки в вопросе закупки российской нефти и перейдет на нефть из стран Персидского залива и США, тем самым ударив по нефтяным доходам России.

Китай на потом

Все это является подготовкой к переговорам с Китаем и психологическим давлением на Москву. Похоже, Трамп пытается ослабить переговорные возможности Пекина и одновременно пугает Путина тем, что тот останется один на один с Поднебесной. И в этой ситуации у Путина мало шансов на субъектность.

Планы Трампа

Для Трампа до сих пор идеальным сценарием является тот, при котором Путин "первым клепнет" и попросит переговоров, в результате которых он останется на растяжке между Вашингтоном и Пекином.

План "Б", он же самый реалистичный пока, я описывал в предыдущих постах. Суть его заключается в том, что США в течение следующих месяцев ведут переговоры, в результате которых устанавливаются определенные промежуточные и шаткие правила игры на последующие годы, Москва остается в орбите Китая, но Китай продолжает использовать Россию исключительно как сырьевой придаток без передачи технологий и строительства новейших заводов.

При любом сценарии об окне возможностей для мирных переговоров можно будет говорить не раньше чем через несколько месяцев (реалистически – зима-весна 2026). Но нужно готовиться к тому, что нам будут навязывать сложные компромиссы.