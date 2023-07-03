Летние акции FAVBET: ТОП-предложений легального онлайн-казино

Этим летом FAVBET предлагает одну из самых насыщенных акционных программ на всем азартном рынке. Это и турниры от провайдеров, и многоэтапные промо и локальные акции с ценными подарками. Поэтому сегодня рассматриваем предложения, которые, по нашему мнению, заслуживают большего внимания.

Киберпанк 2023

Этим промо FAVBET продолжает идею привлечения игроков к помощи ВСУ, начатой еще в прошлом году с акцией "Прокачка авто для ВСУ". В " Киберпанк 2023 " пользователи выполняют квесты и участвуют в турнирах, одновременно увеличивая сумму донатов на одну из четырех тематических миссий: закупка приборов ночного видения, современных дронов, антидроновых ружей, а также протезирование для украинских защитников.

Игроки соревнуются за подарки на фоне стилизованного мира будущего (фанаты игры Киберпанк 2077 и аниме по ее мотивам найдут много отсылок к знакомым локациям и персонажам). Проводником пользователей городом технологий и неона избрали солиста рок-группы O.Torvald и военнослужащего Женю Галича. Среди призов для наиболее активных участников – ноутбуки, айфоны, игровые консоли и еще десяток крутых технологических гаджетов.

Большая летняя гонка

Сетевая акция от Gamzix с призовым фондом почти 6 миллионов гривен. В течение трех месяцев игроки соревнуются в трех последовательных турнирах за приз в 1 974 500. Для участия нужно играть в игры по перечню и зарабатывать баллы, чтобы попасть в первую сотню игроков, которые распределят призовой фонд. За первое место можно получить 118 470 гривен, далее сумма уменьшается, но даже на сотой позиции игрок может рассчитывать на приз в 9872 гривен. Минимальная сумма ставки в акции - 19,7, а за каждые выигранные 40 гривен игрок получает 10 баллов в зачет.

Gamzix – сертифицированный провайдер родом из Эстонии, известный высокотехнологичными слотами с интересными тематиками и дизайном. Поэтому участие в их акции — это возможность познакомиться с коллекцией их игр и, возможно, найти для себя несколько новых фаворитов.

Призовой вылет

Еще один сетевой турнир, на этот раз от инновационного разработчика Aviatrix и его одноименной игры. Участникам турнира "Призовой вылет" предлагается играть в Aviatrix, делать ставки с помощью своего самолета и получать 1 балл за каждые поставленные 4 гривны. Чем больше ставок и соответственно баллов, тем больше шансов на выигрыш в ежедневном розыгрыше. Это, кстати, главная фишка турнира — ежедневный призовой фонд в 262 285 гривен, разыгрываемый ровно в полночь по киевскому времени между участниками пропорционально набранным баллам. Сама игра достаточно проста, но адреналиновая — вы делаете ставки перед взлетом самолета, а затем смотрите за его полетом и успеете снять деньги до того, как он взорвется. Время полета всегда разное, а коэффициент выигрыша растет со временем, поэтому приходится всегда маневрировать между риском и осторожностью в поисках оптимальной стратегии.

Эти три акции – именно те предложения, на которые стоит обратить внимание на сайте favbet.ua этим летом. Если вы еще не регистрировались, то новичкам на платформе предлагают выгодный поздравительный бонус. Ну и, конечно, напоминаем всегда внимательно читать правила и условия турниров, чтобы не иметь сюрпризов, а также играть ответственно. Ведь слоты – это в первую очередь развлечение и новые эмоции, а не способ заработка. Желаем удачи!