Легендарную гитару Джона Леннона продали на аукционе за 2,9 млн долларов

Гитару Джона Леннона, считавшуюся потерянной, продали на аукционе в Нью-Йорке

Историческая гитара, на которой играл легендарный музыкант Джон Леннон, стала самым дорогим лотом, когда-либо проданным на аукционе Beatles.

12-струнная акустическая гитара Framus Hootenanny 1964 года выпуска была продана за почти 2,9 миллиона долларов (2,3 миллиона фунтов стерлингов) на аукционе в Нью-Йорке 29 мая 2024 года. Об этом сообщил сайт аукционного дома Julien's Auction.

Читайте также: Притула выставил на аукцион "карту Буданова" с разделенной рф

Гитара считалась потерянной более 50 лет, пока ее не нашли на чердаке в Великобритании.

Это делает ее одним из самых желанных предметов коллекционирования среди поклонников Beatles.

На этой гитаре Леннон играл в фильме Help! 1965, а также использовал ее во время записи альбомов "Help!" и "Rubber Soul".

Аукционный дом Julien's Auctions, специализирующийся на рок-н-рольных артефактах, побил мировой рекорд по продажам сувениров Beatles.

Предыдущие рекорды были установлены за другую акустическую гитару Леннона, проданную за 2,4 миллиона долларов, и барабанную установку Ринго Старра, проданную за 2,2 миллиона долларов.

"Эта гитара является не только частью музыкальной истории, но и символом устойчивого наследия Джона Леннона", – сказал Дэвид Гудман, исполнительный директор Julien's Auctions.

Продажа гитары Framus Hootenanny стала еще одним свидетельством неугасающей популярности Beatles и их музыки.

Это также подчеркивает растущую ценность предметов коллекционирования, связанных с группой.

Ранее суд Хорватии постановил выставить на аукцион арестованную в начале 2022 года яхту народного депутата и кума президента России Виктора Медведчука. Вырученные средства пойдут в пользу Украины.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!