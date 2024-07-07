Ле Пен пошла против Путина?

Марин Ле Пен в эфире TF1 на вопрос о влиянии РФ на ее партию обвинила Россию в провокации и вмешательстве в дела Франции после публикации ее фотографии на странице МИД РФ в X (бывший твиттер). В посте МИД России говорилось, что "народ Франции стремится к суверенной внешней политике, отвечающей его национальным интересам, и хочет избавиться от диктата Вашингтона и Брюсселя".

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"Коли робиться настільки показовий та провокаційний твіт, це можна розцінювати як форму втручання у справи Франції".

Що має означати такий демарш Ле Пен (відомої союзниці Кремля, фінансування її партії з Росії давно відомо всім і підтверджене відповідними офіційними документами у Франції) – сказати складно.

Чи це банальне набивання ціни – бо в Путіна з кожним місяцем скорочуються можливості впливу на політику ЄС, санкції і національні безпекові заходи обрубають один за одним мацаки Кремля. Тож кожен збережений канал впливу стає ціннішим і мав би відповідно винагороджуватись.

Чи формальна спроба відбрехатись "від зворотнього". На користь цього варіанту свідчать аргументи самої Ле Пен: "Москва не зробила б такої публікації, якби була зацікавлена в перемозі [партії Ле Пен – О.Г.]". Тобто, "Кремль мене публічно підтримує, бо насправді хоче підставити".

А можливо мадам Ле Пен дійсно оцінила поточну політичну і економічну кон'юнктуру на континенті, масштаби переорієнтування Путіна на Китай і загалом Глобальний Південь, офіційне вже партнерство РФ з терористичними режимами – і вирішила, що за таких розкладів вигідніше поки дистанціюватись від токсичного партнера. І в підсумку пом'якшила позицію щодо України ("ми досить ясно висловили свою підтримку Україні") та зробила більш жорсткою позицію щодо Кремля.

Хоча, звісно, жоден варіант не перекреслює можливостей Ле Пен в перспективі продовжувати доїти Путіна. Тільки з більшими пересторогами і дорожчим прайсом за менші пропозиції.