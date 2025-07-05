Лаос может стать новым участником агрессии против Украины

По информации ГУР, на фоне потерь на фронте и дефицита ресурсов московия активизирует попытки вовлечь в войну новых иностранных партнеров под прикрытием "гуманитарных" миссий. На этот раз – Лаос.

Кремль организует прибытие в курскую область России сводного отряда инженерных войск Народной армии Лаоса, якобы для "разминирования". На начальном этапе речь идет о 50 лаосских военнослужащих-саперах.

ГУР МО:

РФ, прикрываясь гуманитарной, пытается легализовать присутствие иностранного военного контингента на своей территории, фактически используя его для обеспечения боевых действий против Украины.