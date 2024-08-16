Курская операция подходит к кульминации: что дальше?

Выбрали во власть представителей шоубиза, теперь все события у нас развиваются по законам сцены. Даже военные операции.

Так вот, Курская операция неуклонно подходит к кульминации. Далее – развязка и либо завершение экш-блокбастера, либо начнется сиквел с теми же действующими лицами, но в других обстоятельствах.

Просто окопаться и держать оборону – это очевидный, но не самый лучший вариант. Там очень сложная логистика. К тому же враг продолжает стабильно наступать на Донбассе и других участках фронта. В этих условиях удерживать плацдарм на исторической территории России – сомнительное решение.

Свернуть наступление и выйти из Курской области? Тогда автоматически возникнет вопрос: а зачем это было? Зачем победные реляции о количестве населенных пунктов и площади, контролируемой ВСУ, создании комендатуры? Так, Курская операция в очередной раз разрушила миф о непобедимости армии агрессора и подтвердила мощный наступатель Украины. Но не слишком ли велика цена за такие психологические достижения?

И совсем плохо будет, если мы попробуем зацепиться, но нас вытеснят силой – с потерями наших бойцов и техники. В этом теоретическом случае сегодняшняя победа перевернется на завтрашнее поражение.

Конечно, есть нетривиальные варианты продления. Причем, наступление на Курскую АЭС и сам Курск к ним не относится, потому смысла в этом никакого. Уверен, в нашем Генштабе все спланировали заранее. И время окончательных решений близится.

Война – сверхсложный процесс. В том числе и потому, что войти в военную спецоперацию крайне тяжело. И еще труднее успешно из нее выйти.