Кухонная революция в России. Причины и возможные последствия

Все, что мы сейчас видим по российским соцсетям, социологическим опросам и даже по официальным заявлениям профильных ассоциаций и экспертов, можно назвать кухонной революцией. Это тот тип революции, когда люди сидят у себя на кухнях и в замкнутых проверенных коллективах бухтят на жизнь и власть.

1. Надо сразу сказать: вероятность того, что эта кухонная революция выльется во что-то более серьезное, на этом этапе скудна. И причина здесь не в рабстве русских, как многие это хотят подать. Главные причины состоят в отсутствии лидера(ов), отсутствии идеи (идеологии) и диком страхе перед всесилием власти. Без разрешения этих трех вещей никакой революции не будет.

2. В то же время мы можем констатировать, что впервые за весь период войны в обществе ощутимая столь серьезная турбулентность связана с тремя вещами: резким ухудшением уровня жизни для большого количества людей, потерей надежды на скорое завершение войны и отсутствием какой-либо картины будущего.

3. В сущности, сейчас происходит переподписание общественного договора как с населением, так и с бизнесом. И главная суть этого договора – абсолютная бесправность и первых и вторых. Первые должны жить ради смерти за Родину, а вторые должны быть готовы отдать деньги в любой момент. Потому что власть дает право на зарабатывание денег, и власть должна иметь право эти деньги забирать (перераспределять). Может ли такая модель привести к социальному взрыву снизу? Без резкого ослабления центра и (или) сильного внешнего воздействия почти невозможно. Пример КНДР показывает это очень наглядно.

4. Показательна здесь встреча Путина с бизнесом и предложением поделиться деньгами с государством. Проблема даже не в том, что такая просьба была озвучена. Проблема в том, что бизнес просил пряник в виде нормальных правил по реприватизации (мы недавно проводили исследования и мы наткнулись на то, что есть уже прецедент возврата государству имущества, приватизированного еще в 1993 году). Так вот этого пряника бизнесу так и не дали. Крупный бизнес в России давно исполняет роль обслуживающего персонала. Но сейчас, на фоне массовой реприватизации и сокращения денежного пирога государства, можно говорить, что власти приняли решение поставить не на свободу для бизнеса, как это было в 2022 году, а на максимальный контроль и перераспределение имущества. И здесь расчет прост: бизнес всегда будет пытаться договариваться, а не воевать.

5. Де-факто мы имеем не столько предреволюционную ситуацию, сколько изменение правил игры, которая вызывает недовольство населения. И этот транзит правил игры продлится, как минимум, до конца года. В результате мы увидим лайт вариант Северной Кореи. И главные отличия – отсутствие преемника и значительно меньшая мобилизованность населения. Для нас это не очень хороший сигнал, потому что режим будет несколько крепче. И главные его трещины будут проходить по линии: "поиск преемника, несмотря на табуированность этой темы".