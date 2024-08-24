Куда следует индийский слон? Послесловие к визиту Моди

Премьер-министр Индии Моди не будет играть в нашу игру. Но его визит в Киев не об этом – он не просто важен – он знаковый. Американцы хотели, чтобы он к нам приехал, однако индийский слон всегда принимает решение сам, кто бы его ни дергал.

Моде показал США, что он "с ними", если речь идет о Китае. А Китаю соответственно показал, что будет иметь свою, независимую – индийскую и никакую другую – позицию. Особенно когда параллельно китайский премьер в Москве.

Для Путина послание очень простое – не учитывать слова Моди "сейчас не время для войны" без последствий не будет.

Индия безумно зависит от РФ в смысле оружия и является крупнейшим в мире импортером российской нефти. Индии не нужна ни сильная, ни слабая РФ. Дели всегда старался избежать необходимости делать выбор, говоря о своей нейтральности. Моде чувствует, что возможность "петлять" завершается, а сделать это можно только из-за большей активности, пусть и показательной.

Нам это в плюс, ведь путь к безопасности для Индии заключается только в укреплении взаимодействия с Западом, а значит и с нами. В смысле военных технологий наши перспективы в буквальном смысле безграничны. И здесь для нас возникает окно в геополитику. Его еще, конечно, нужно открыть. К тому же у нас разная история, но в ней есть одно сходство – мы стали независимыми из-за своей собственной антиколониальной борьбы.

Публично это от индусов не прозвучит, но пусть хотя бы поймут. Да и все больше серьезных людей в Индии отдают себе отчет, что сближение РФ с Китаем заигрываниями с Кремлем не остановить. Время для проукраинской Индии еще не пришло, а менее пророссийская Индия – уже актуальна. Это должно быть главным результатом визита. В Азии все понимают символы – в канун Дня Независимости случайных визитов не бывает.