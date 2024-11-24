Кто стоит за дестабилизацией украинско-польских отношений?
Польские "фермеры" начали снова блокировку границы с Украиной. В День Голодомора.
Не думаю, что это случайность.
Думаю, большинство поляков этого не поддерживает.
Однако там действует реальная рашистская 5 колонна. Задачей которой является раздувание ненависти между Украиной и Польшей.
Это она специально и делает подобные провокации.
И вот здесь переложить ответственность ни на кого другого просто не получится.
Блокировать украинскую границу в знак протеста против сотрудничества ЕС со странами Латинской Америки (!). В день величайшей трагедии украинцев – это прямой чекистский почерк.
Кажется, наши соседи в поиске бандерувцев и людоедцев не видят брови в собственном глазу. Так как сегодня эти "фермеры" снова специально пытаются вызвать скандал в польско-украинских отношениях, завтра они будут звать "русских братьев" навести порядок и освободить их из-под гнета американцев.
ИМХО МИД следует отреагировать. Потому что вот так шаг за шагом рашисты пытаются нивелировать все украинско-польские достижения.