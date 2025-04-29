Крым – краеугольный камень мировой безопасности, или Сегодня – Крым, завтра – Киев

Я знаю, что вы знаете, но все равно напомню. Если не я буду писать на эту тему, то кто?

Крым невольно стал краеугольным камнем здания глобальной безопасности (были и другие претенденты, от Карабаха до Осетии, но нет).

Отказ от Крыма запускает эффект домино по остальным украинским регионам. Сегодня – Крым, завтра – Донецк и Луганск, послезавтра – Херсон и Запорожье.

И если не просто отдать агрессору кусок территории, но и юридически признать смену владельца, количество войн на планете вырастет на порядки. Мы снова вернемся в XIX век, когда право силы доминировало над силой права.

Ну и я не стал бы драматизировать из-за последнего заявления Трампа, что Украина якобы согласилась отдать Крым в рамках соглашения.