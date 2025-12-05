Кризис на рынке жилья в РФ только разворачивается

В начале прошлой недели одно из ипотечных учреждений России на уровне аналитиков посетовало, что летом 2025 года финансовое состояние многих застройщиков в России было катастрофическим, но сейчас мол "все ок", рынок восстанавливается.

Не знаю, кто их тянул за язык, тем более что они являются государственным учреждением. Но на "вой волка" сбежались другие участники рынка. Уже через сутки Сибирский цемент рассказала, что в 2025 году в нее будет загружено только 50% мощностей. Одна из причин снижения производства – снижение спроса на строительные материалы.

Еще через сутки на рынок вылез крайне обеспокоенный ЦБР, констатировавший, что разрыв цен между первичным и вторичным рынком жилья составляет 20%, но те же данные Росстата показывают, что такой разрыв сейчас достиг 60%.

Для еще не сданных ипотеки на новостройки с учетом замедления темпов строительства жилья – это фактически свидетельствует о старте ипотечного кризиса в сегменте новостроек. При этом у ЦБР нет инструментов, чтобы предотвратить сценарий развертывания ипотечного кризиса в сегменте новостроек, кроме как бегать по системным банкам и просить их кредитовать строительные компании, чтобы те не прекращали строительство.

Точку в вопросе, как скоро произойдет кризис на рынке жилья в России, поставил вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин, который заверил, что 2025 год они завершают "нормально", но вот в 2026 году произойдет что-то нехорошее, так как уже сейчас выдано разрешений на строительство на 22% меньше чем обычных.

Пусть вас не удивляет такая уверенность чиновника России в грядущем кризисе на рынке жилья, он просто хочет получить правительственную поддержку для своих строителей. Хотя откуда федеральное правительство возьмет средства на прихоти профильного вице-премьера – неизвестно, поскольку Фонд национального благосостояния уже пуст, а бюджет на 2026 год и так нарисовал нереалистичный дефицит на 3,8 трлн рублей.