Кремлю придется скорчить гримасу мира к Пасхе

Апрельские ракетные удары по Кривому Рогу, Киеву, Сумам и другим городам – это опробывание рашистами модифицированных ракет на предмет их способности обходить ПВО. Поэтому выбрали достаточно защищённые города и не имели в них военных целей. По мнению военного аналитика Кирилла Криволапа, лишь две локации из шести, куда упали ракеты, можно с натяжкой отнести к объектам, имеющим какое-то отношение к ВСУ. Похожий вывод сделал и Юрий Игнат, но есть и политический контекст.

Такое ощущение, что московиты бомбят крупные города Украины как в последний раз. Хотят посмотреть, усилит ли установка на ракетах спутниковой антенны "Комета" их характеристики или нет, на что указывает Криволап. Его мнение – усиливает.

Но помнится осенью 2023 г. Республиканская партия внесла в Конгресс предложение –начать выводить из строя спутники РФ. Москва отреагировала нервно – явилась симоньян с идеей устроить в космосе ядерный взрыв над Сибирью и одним махом вывести из строя аппаратуру на всех спутниках США. Но симоньян не предупредили, что такое ещё никто не делал, и если это сработает, то отключатся не только спутники США, но также Китая, Индии и других нейтралов.

В итоге до весны 2024 г. между США и РФ крутилась тема о войне в космосе. В ноябре РФ даже подписала с Зимбабве договор о неразмещении первыми оружия в космосе. Но Зимбабве была не первой. Ещё с 2021 г. Москва стала подписывать подобные договора с Сьерра-Леоном и Угандой. В кремле явно учитывали, США могут отключить спутники РФ, когда готовились к вторжению в Украину. Если такое произойдёт, то антенны "Комета" станут бесполезными и придётся наводить ракеты старыми методами.

Возможно, администрация Байдена в 2022-2023 г. снесла пару раз спутники РФ. Жалоб от кремлёвцев не поступало, но что-то у них там глючило и падало. Предложение осенью 2023 г. республиканцев предполагало системное отключение их. Трамп может вернуться к этому проекту, если РФ не заявит о прекращении огня до Пасхи.

Вероятно, по этой причине Москва и провела спешно бомбардировки городов, чтобы изучить насколько оснащение ракет антенной позволяет обходить ПВО. Сложно найти другое объяснение, зачем рашисты столь нагло нарушают своё мифическое прекращение огня, объявленное ими задним числом. Особенно с учётом того, что 8 ракет "Калибр" были выпущены в ночь на 6 апреля с кораблей РФ в Чёрном море, что совсем обнуляет нарративы Москвы о прекращении огня на море.

Москва вместо того, чтобы изображать хоть какую-то тишину во время переговоров с США, сама нагло полезла под огонь критики стран Европы и Америки. При чём сразу после полёта дмитриева в Вашингтон 2 апреля. Итоги его визита явно не оправдали тех надежд, которые кремлёвцы возлагали. Показательны слова дмитриева по возвращении. Он заявил, что тема снятия санкций США не обсуждалась, так как они способствуют развитию импортозамещения в РФ. При этом дмитриев сделал уточнение, что полезность санкцией – это не его мнение, а убеждение многих в РФ, и чтобы этих многих не огорчать, он и не просил американцев о снятии санкций.

Этот пассаж дмитриева выглядит комично после публичных требований кремлёвцев подключить Россельхозбанк к системе расчётов СВИФТ. Эти увёртки не согласуются и с теми предложениями о совместной добыче газа и нефти в Арктике, которые дмитриев возил в Вашингтон, а до того озвучивал в Эр-Рияде. Для их реализации США надо снять санкции на поставки бурового и другого оборудования.

Единственное объяснение слов дмитриева – в Белом доме жёстко сказали, пока не будет соглашения о прекращении огня и оно не продержится минимум 30 дней, то о смягчении санкций не может быть и речи. Так всем в кремле и передай. При этом произошло ещё и одно занятное совпадение. Трамп огласил 2 апреля указ о пошлинах и к 7 апреля цена на нефть марки "Брент" упала с 74,89 до 63,73 долларов. С 5 по 6 апреля биржи отдыхали, но в понедельник падение цены продолжилось, что указывает на тренд.

В тот момент, когда цена нефти быстро снижалась на 11 долларов, у рашистов возник приступ бомбить города Украины и именно ракетами. Удар по детской площадке в Кривом Роге они нанесли 4 апреля, дмитриев уже был в Москве, а по Киеву – 6 апреля. Кремлёвцы спешно испытывали ракеты со спутниковыми антеннами, опасаясь, что Маск уволится из госслужащих и займётся приватной космической войной. Приватную войну с Венесуэлой и Бразилией его компания ведёт в информационном поле больше года, из-за чего на Маска публично обижалась жена Лулу да Силвы.

После увольнения Маск может начать приватную войну со спутниками РФ, а Трамп и США будут ни при чём. Мало ли по каким причинам падают спутники РФ и вообще, все знают, Маск "сумасшедший" и "хфашист". Может и личную войну "путину" объявить в стиле войн ЧВК "вагнеровцев" в Африке, но пообещать не сбивать звездолёты Зимбабве и Уганды, если они первыми не будут нападать.

Похоже, кремлёвцам придётся к Пасхе таки сделать вид, что они подписывают какое-то соглашение о прекращении огня. Возможно, с лукашенкой. Не случайно, что в Минске 6 апреля в воскресенье вдруг заявили о создании "Группы друзей для мирного развития в рамках Межпарламентского союза". Очень созвучно бразильско-китайской платформе "Друзей мира в Украине". Лукашенко лезет в эту платформу со своей полуплатформой, чтобы кремлёвцы сняли с него домашний арест и разрешили куда-нибудь съездить за пределы РФ. Хотя бы в составе парламентской делегации, несмотря на отсутствие в Беларуси парламентаризма.

Кремлёвцам придётся сделать гримасу мира, так как если не сделают, то тогда действительно у них всё пропало. Если к 20 апреля они нечто такое не изобразят, то раздастся вселенский вой – "Трамп промахнулся с переговорами и прекращением огня".

Трамп не сможет как Байден на Бали сделать вид, что ракета, поразившая мирный польский трактор, была не российской, а украинской. Дуда и Зеленский тогда пытались спорить, но быстро сникли. Сейчас, когда Зеленский от "Плана победы" с предложением недр США перешёл к "Плану стойкости" в плане стойко ничего с США не подписывать, всеобщая реакция будет иной. Все осудят несостоявшийся сговор Трампа с "путиным" и в качестве альтернативы должны будут предложить если не бомбардировку Москвы, то как минимум яркие санкции.

В предчувствии ярких санкций ряд "хороших русских" в эмиграции начали внушать, если Дания и Турция закроют проливы для кораблей РФ, то это станет ужаснейшим нарушением международного права, позор покроет их на века, и нельзя цивилизованным нациям уподобляться русским. Это русским можно все правила нарушать, а ваш удел – осуждать и оспаривать в судах. Иначе не имеете право одевать "белое пальто".

Если кремлёвцы к Пасхе не изобразят гримасу мира, то получат злого Трампа, Маска с космическими войнами и их критиков с идеей о ярких санкциях. Критикам тоже надо что-то изображать, так как митинги уволенных бюрократов и карьерных поклонников ЛГБТ – это не то, на чём можно долго скакать.

Собственная проблема кремлёвцев – дальнейшее продолжение войны, как и быстрый мир, одинаково таят угрозу стабильности путинского режима. Продолжать после Пасхи войну в текущей форме уже не позволят ни США, ни Европа, и особенно канадцы. Так что, в этом случае РФ надо готовиться к неприятным неожиданностям, включая большую мобилизацию. Быстрый мир на условиях Москвы по определению невозможен, а быстрый и справедливый означает крах бренда "путин".

Поэтому для кремлёвцев оптимально не злить Трампа, а следовать его схеме поэтапных переговоров, тянуть резину с ними и тихо готовить какой-то военный блицкриг, выжидая удобный момент. Если момент не наступит, то кремлёвцы, следуя схеме Трампа, получают время для плавного выползания из войны под прикрытием какого-нибудь спорного мира. Но для этого им придётся к 20 апреля изобразить гримасу мира и попытаться выстроить площадку для переговоров о нём без привязки только к США и к Эр-Рияду. Поэтому в Москве сейчас усиленно обхаживают китайцев и шлют воздушные поцелуи в Бразилию.

Наиболее реальный сценарий – перед 20 апрелем кремлёвцы сделают одностороннее заявление о прекращении огня в качестве "жеста доброй воли" и предложат обсудить его детали без прекращения огня. Результатом будет до конца мая активизация челночной и групповой дипломатии по всем направлениям с подтягиванием танков и накоплением ракет на лето.

Определённый оптимизм даёт приезд в Киев начальников штабов Великобритании и Франции с намерением за месяц договориться о размещении миротворцев. Похоже, на Банковой, наконец, прекращают игру – нам не надо войск, дайте нам больше разного оружия, и мы сами накажем агрессора. Это может стать первой с 2022 г. попыткой реализовать право на коллективную самооборону согласно уставу ООН. Не случайно, что идея избрать Анналену Бербок осенью генсеком ООН уже вызвала зубовный скрежет у захаровой из ведомства лаврова.