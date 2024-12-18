Кремль усиливает преследование христиан в России и аннексированном Крыму

Кремль, официально ратующий за "традиционные ценности", усиливает преследование верующих в Российской Федерации, а также в аннексированном Крыму и на оккупированных территориях Украины. Как пишет СЕРА, с началом полномасштабной войны в 2022 году официальная Москва на разных площадках требует обратить внимание на гонения на православную церковь и ее прихожан в Украине. Особенно эта риторика обострилась после официального запрета Украинской православной церкви Московского патриархата летом этого года. Однако Кремль умалчивает, что уже много лет сама преследует "нелояльных" верующих.

Евангельский пастор Евгений Пересветов признается: первая попытка его вербовки со стороны ФСБ РФ состоялась еще в 2010-м году, однако тогда ему удалось противостоять давлению силовиков.

Интерес спецслужбы вызвало украинское гражданство пастора и его связи с верующими на территории Украины.

Однако после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе давление на священнослужителя усилилось. По его словам, доверенный источник сообщил, что с началом войны в ФСБ появилось негласное распоряжение избавляться от активных украинцев по всей территории России, в первую очередь, в Москве.

После нескольких попыток возбудить против Евгения уголовное дело он был депортирован из страны на 25 лет как "угроза обороноспособности Российской Федерации". Сам пастор связывает это с его деятельностью по окормлению церквей в аннексированном Крыму.

Впрочем, после аннексии Крыма интерес российских спецслужб вызывали не только священнослужители с украинским гражданством. В декабре 2015 года в Госдуме состоялся круглый стол, на котором "посмотрели на деятельность сект как на подрыв основ государственности и цивилизационной идентичности России". Участники круглого стола обвинили "секты" в организации украинского Евромайдана и в начале войны на Донбассе и назвали их "угрозой национальной безопасности".

Последствия подобных установок проявились довольно быстро, в первую очередь – на оккупированных территориях Донбасса. В 2016 году стала известна история протестантского священника из Донецка Александра Хомченко, которого в августе 2014 года арестовали и жестоко пытали так называемые "органы безопасности ДНР". Хомченко утверждает, что всего лишь молился за наступление мира на родной земле и занимался эвакуацией людей из-под бомбежек. После ареста его зверски избивали, предлагали насильно принять православие и даже устраивали имитацию расстрела.

Репрессии коснулись не только протестантов, но и православных – правда, являющихся прихожанами православной церкви Киевского патриархата. Архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент еще в 2019 году сообщал, что из-за отъема принадлежащих верующим храмов Православная церковь Украины (ПЦУ) в Крыму фактически уничтожена. Несколькими годами ранее был снесен единственный украинский храм на территории России.

Не лучше обстоят дела и других конфессий, даже признанных в России "традиционными". Летом 2019 года Госдепартамент США выпустил доклад о состоянии религиозной свободы, где отметил ущемление прав и свобод членов религиозных меньшинств в России, включая аннексированный Крым. По состоянию на 2018 год, 177 заключенных находились в тюрьме из-за своих религиозных взглядов. Большинство из них составляли мусульмане, в первую очередь – крымские татары, несогласные с аннексией полуострова.В 2017 году случилось еще одно событие, подорвавшее религиозную свободу в России – по решению суда "Свидетели Иеговы" были признаны экстремистской организацией. Тогда же Верховный суд вынес постановление о ликвидации Управленческого центра и почти 400 региональных общин по всей территории страны.

В 2018 году в разных регионах в отношении членов общин начали возбуждать уголовные дела о причастности к деятельности экстремистской организации. Первые обыски и уголовные дела начали возбуждаться в Крыму, а затем распространились и внутри России.

По состоянию на январь 2024 года, как сообщает сайт "Свидетели Иеговы в России", с уголовным преследованием столкнулись 792 верующих. Наказания в отношении верующих избираются разные: от штрафов и условных приговоров до реальных тюремных сроков. С началом полномасштабного вторжения России в Украину ситуация значительно усугубилась. Верующим стали чаще присуждать реальные сроки и помещать их в ШИЗО. 11 ноября в Курганской области умер член организации"Свидетели Иеговы" Александр Лубин. Здоровье мужчины сильно ухудшилось после временного заключения в СИЗО.С началом полномасштабной войны давление на протестантские церкви на оккупированных территориях Украины также возросло.

Правительственный украинский сайт "Центр национального сопротивления" сообщает, что россияне конфисковывают помещения протестантских церквей и проводят допросы верующих, обвиняя их в возможном сотрудничестве с силами обороны Украины. Также им известно о случаях исчезновения людей после таких допросов.

Подробный материал на эту тему вышел весной в журнале Time. Издание напоминает, что с момента полномасштабного вторжения точно известно более 30 случаев убийств и похищений священнослужителей и более 100 случаев допросов, принудительных выселений и арестов религиозных деятелей.

Уничтожено около 600 религиозных сооружений – и это только подтвержденные цифры, тогда как реальных фактов на оккупированных Россией территориях Украины может быть значительно больше.

Представители протестантских церквей стали жертвами 34% случаев преследования, а в Запорожской области – даже 48%. При этом доля баптистов составила 13% – это самая большая отдельная группа после украинских православных прихожан.

Что же касается протестантов, живущих внутри России, как отмечают немецкие журналисты, большинство из них смирилось с самоцензурой из-за уголовной ответственности за осуждение войны в Украине.

Некоторые пасторы демонстративно фотографируются в камуфляжном шлеме с российским триколором и иконой, другие просто предпочитают не говорить о войне. Похоже, публичная поддержка войны или согласие на вербовку стали единственным способом для российских протестантов избежать тюремного срока.