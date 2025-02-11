Корейцы уже не воюют за Россию: куда и почему исчезли войска КНДР с курского фронта

Войска КНДР отведены от линии фронта в Курской области. ВСУ воспользовались отводом "союзников Кремля" и позавчера восстановили свои позиции на юго-восток от Суджи. Но основное не это, а вопросы почему и куда отвели северо-корейских солдат. Тем более что были различные версии. Начиная от колоссальных потерь и конфликта между Путиным и Ким Чен Ыном, заканчивая версией о "военной хитрости".

В реальности потери в контингенте КНДР есть. Они существенны, но не катастрофичны. А отвод действительно проходит по пожеланию Кима. Ведь тот отправлял солдат не "освобождать Курскую область" а получать опыт современной войны. Поэтому те погиб - не интересны. Раненые - интересны как носители негативного опыта. Выжившие - позитивного. И они, вероятнее всего, вскоре будут обучать солдат и офицеров у себя на Родине. Кстати, в пользу такой версии можно упомянуть факт быстрой смены тактики применения корейских солдат. Они учились и эксперементировали. А это, среди прочего, означает, что вскоре будет новый контингент.

Такая ситуация выгодна Путину, поскольку он экономит своих солдат. А так же шантажирует США и КНР масштабированием войны, в том числе нарушением перемирия на Коерйском полуотсрове. Перспектива явно неприятна как в Вашингтоне, так и в Пекине. И это уже поле для работы украинских дипломатов.