Когда закончатся дожди в Украине: прогноз погоды

Дожди в Украине, там, где их уже немного избыток, завтра сделают паузу.

Практически повсюду 31 июля осадков не предполагается, только хвост атмосферного фронта обусловит локальные грозовые дожди на Черниговщине, Сумщине и Полтавщине (на Полтавщине, скорее всего, ночью).

Юг, восток и Днепропетровщина и дальше будут страдать от пересушенного воздуха.

Температура воздуха снизится на несколько градусов. Карта.

В течение дня в большинстве областей Украины ожидается +23+26 градусов, на севере местами +20+23 градуса, в южной части +28+32, на востоке – хотя бы не +36, здесь предполагается завтра 30+33 градуса.

В Киеве июль завершится, надеюсь, наконец погода, которая всех устроит - будет без осадков, северо-западный свежий порывистый ветер и температура воздуха +22+24 градуса.

Немного поговорим о землетрясениях и цунами.

В Украине землетрясения происходят.

Сильные – крайне редко, преимущественно на юго-западе Украины, например, на Закарпатье, на юге Одесщины – влияние зоны Вранча, почитайте в сети.

Наиболее уязвимыми к землетрясениям могут быть Закарпатская, Черновицкая области, бывает на Ивано-Франковщине, Одесщине и Крыму.

О цунами – реже речь идет, ясно, что это возможно вблизи морей, но очень маловероятно.

А вообще, Украина лежит на Украинском кристаллическом щите, поэтому еще и об этом волноваться не стоит.

Я, между прочим, хорошо помню о землетрясении в Киеве в 1977 году. когда-нибудь напишу))

Ну, а пока у нас – лето, Украинский кристаллический щит и ВСУ, а в Петропавловске-Камчатском – полночь))

Пусть так и будет)