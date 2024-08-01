Когда Лукашенко собьет первый шахед

Пока лукашенко и "путин" сидели с 25 по 28 июля на острове Валаам, изображая деловое совещание, между США, ФРГ, РФ и РБ происходил занятный диалог, отчасти публичный.

Началом его видимой части можно считать знаменитую публикацию "Нью-Йорк таймс" 26 июля. Газета сообщила, со ссылкой на два источника в Пентагоне и один в Белом доме, что белоусов, сменивший шойгу, звонил экстренно 12 июля в Пентагон и пожаловался Ллойду Остину на Украину, замыслившую некую операцию в РФ, которая переходит все красные и зелёные линии. Остин обещал выяснить и 16 июля связался с Киевом, а когда всё разузнал, то потребовал операцию отменить, что и было сделано.

"Нью-Йорк таймс" не сообщала, что это была за операция, но напустила тумана, вспомнив об ударе осенью 2022 г. по мосту в Крым и об ударах дронами по НПЗ в РФ весной этого года, от которых Остин публично отмежевался и осудил. Газета подчеркнула, что Украина не всегда информирует США о своих специальных военных операциях в РФ. В общем, не такие мы "марионетки США", как нас изображают пропагандисты рашизма.

Министерство обороны Украины подыграло "Нью-Йорк таймс" и 29 июля сообщило, что где-то так всё и обстоит.

По-настоящему ключевыми были три следующих абзаца статьи в "Нью-Йорк таймс":

"Два чиновника, знакомые с ситуацией, сказали, что Остин также предупредил своего российского коллегу не угрожать американским войскам в Европе на фоне растущей напряженности в Украине.

Примерно четыре дня спустя американские представители министерства обороны повысили уровень тревоги на военных базах в Европе в ответ на смутные угрозы Кремля по поводу использования Украиной оружия дальнего действия на территории россии.

Американские официальные лица заявили, что никаких конкретных разведданных о возможных нападениях россии на американские базы собрано не было. Любое подобное нападение россии, открытое или скрытое, будет означать существенную эскалацию ею войны в Украине".

Де-факто Пентагон через газету предупредил Кремль, если какие-то хиппи-пацифисты захотят совершить диверсии и другие враждебные акции на военных базах США в ФРГ и Польше, то РФ будет плохо. Фраза – "никаких конкретных разведданных о возможных нападениях россии на американские базы собрано не было" – это аналог той формулы вежливости "Благодарю за понимание", которую произносят после слов "Если не выключите немедленно музыку, то получите по морде".

Статья в "Нью-Йорк таймс" была вызвана диверсиями на железных дорогах Франции в день открытия Олимпиады. Пентагон предупредил Кремль, – перерезание кабелей во Франции со злости, что РФ не пригласили в Париж, – это тонкости франко-российских отношений, которые его не касаются, но резать кабеля к американским военным базам и не помышляйте.

Пентагон, зная особенности российского национального характера, не ограничился лишь добрым словом. Одновременно с публикацией произошло и ключевое действие – 26 июля украинские дроны долетели до трёх аэродромов в РФ со стратегической авиацией – в Дягилево, Оленьем и Энгельсе. Как сказал бы рашист киселёв: "Совпадение? Не думаю!". Очевидно, Украина опять не сочла нужным информировать США об этой операции, так как дроны были не американского производства.

Президент Финляндии Александр Стубб обсудил 28 июля в воскресенье это событие с премьер-министрами Швеции и Финляндии и резюмировал: "Надо привыкать, что война приблизилась к нам. От Хельсинки до Киева лететь совсем недалеко". Недалеко – это 1136 км по прямой. От Киева до Оленьего – 2 тыс. км. В Финляндии достоянием СМИ 27 июля стали также детали вторжения в её воды 26 июля условно "научного" судна РФ "Михаил Казанский", долго отказывавшегося отвечать на радиозапросы пограничного катера. Всё, похоже, идёт к тому, что придётся вернуть финнам земли, захваченные Сталиным.

Другим дополнением к доброму слову Пентагона стала передача им туарегам координат роты карателей-вагнеровцев, передвигавшейся по Мали. После этого роты не стало, о чём мировые СМИ известили 28 июля в день флота РФ. Возможно, Пентагон был ни при чём, а роту выследил дрон с оператором-украинцем, из-за чего мир и обошло фото туарегов с флагом Украины. Великолепная рекламная акция Украины в Африке. Причин беспокоить Остина из-за вагнеровцев в Мали, которых по документам нет даже в РФ, не было.

Оба эти довеска к статье "Нью-Йорк таймс" были очень ко времени, поскольку в эти дни между Берлином, Вашингтоном и Москвой с Минском шёл активный непубличный обмен мнениями о размещении в Германии с 2026 г. американских "Томагавков" и других ракет, а также о судьбе Рико Кригера, немецкого гражданина, приговорённого лукашенко к смертной казни. Берлин не делал секрета из переговоров о Кригере, но что говорилось о ракетах – неизвестно.

В этот разговор явно пытался вклиниться Лондон и 25 июля "Таймс" сообщила, что по её данным Великобритания и Германия начали совместную разработку некоего оружия, способного пролететь 3200 км как ответ на угрозы "путина" применить в Европе ядерку. Лондон давал понять Москве, если ей не нравится, что США разместят в ФРГ ракеты, то может её умиротворит, если это будут не американские, а британо-немецкие ракеты. Из Лондона намекали, что готовы взять немцев под свой "ядерный зонтик" в случае чего.

В результате "путин" на дне флота РФ 28 июля вдруг заявил, что будет считать себя свободным от договора, запрещающего размещение в Европе ракет средней и малой дальности, если США размесят в ФРГ свои. "Путин" явно не мог спутать день флота с днём ракетных войск, а значит, что пока он сидел с лукашенко какие-то черти из кремля вели без него переговоры о ракетах и ни о чём не договорились. Интересно, что в этот день с аналогичным заявлением выступил и смотрящий за флотом патрушев, которого некоторые считают ещё и смотрящим за "путиным".

МИД Германии ответил 29 июля обоим, никакие угрозы не заставят немцев отказаться от ракет США. Похоже, Шольц ещё непублично передал, если РФ не перестанет наглеть, а лукашенко немедленно не освободит Кригера, то немецкие ракеты "Таурсы" завтра будут в Украине с рекомендациями как лучше попасть ими по мосту в Крым. В результате вечером 30 июля стало известно – лукашенко помиловал Кригера. Москва, как и предполагали, будет пытаться обменять его на своего агента Вадима Красикова, убившего в ФРГ в 2019 г. чеченского оппозиционера Зелимхана Хангошвили. Москва пыталась обменять его в 2022 г., но безуспешно.

Лукашенко в ситуации с Кригером становится как бы самостоятельной фигурой. Для придания этому большей видимости запущена информационная операция – лукашенко поднимал в ночь на 31 июля военный самолёт для перехвата российских дронов над Беларусью с аэродрома Барановичи. Об этом в полночь 31 июля сообщил оппозиционный телеграм-канал "Беларускі Гаюн". Канал также напомнил, что с 15 июля на аэродроме Бобруйск дежурят два военных вертолёта, задачей которых может быть перехват дронов, залетающих в Беларусь из РФ по пути в Украину.

В ночь на 31 июля ПВО в Украине сбили рекордные 89 штук шахедной "Герани" и одну ракету в Николаевской области. От такого числа пролетавшей рядом "Герани" в Беларуси вполне могли напрячься, опасаясь, что её рашистские операторы могут напутать с целями. "Беларускі Гаюн", сообщивший этот, может исходить из своих источников, но ему такую информацию могут скрытно подбрасывать также КГБ или спецслужбы кремля с целью создать лукашенко имидж не только самостоятельной фигуры, но и чуть ли не защитника неба Украины.

Однако, чтобы это можно было хоть как-то использовать лукашенко должен реально сбить несколько шахедных "Гераней" РФ и сознаться в этом. Одно дело, когда об этом сообщит "Гаюн" и совсем другое – заявление самого лукашенко. После десятой сбитой "Герани" он сможет даже говорить о каком-то беларусском "мирном плане", а после двадцатой просить через Орбана снять с него часть санкций. Орбан тоже отличился 26 июля в Румынии богатой палитрой высказываний.

Нравится кому-то в Кремле или не нравится, но если уж начали лепить из лукашенко самостоятельную фигуру для крупной спецоперации, то пару десятков "Герани" придётся уронить в Беларуси. Без этого лукашенко нельзя будет выдавать за нейтрала с глобального юга и с мирным планом в кармане.